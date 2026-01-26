EMPLEO

Reconocidas empresas buscan vendedores, asesores y cajeros: postúlese acá

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de enero de 2026, 10:27 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: 123RF

El sector comercial continúa siendo uno de los principales motores de generación de empleo en Colombia, con procesos de contratación abiertos para cargos como vendedores, asesores comerciales y cajeros, perfiles clave para la atención al cliente y la operación diaria de múltiples compañías.

Estas vacantes están dirigidas a personas con habilidades de comunicación, orientación al servicio y manejo de procesos de venta, y se encuentran disponibles tanto para quienes cuentan con experiencia previa como para quienes buscan una primera oportunidad laboral. En muchos casos, las ofertas incluyen contratos formales, jornadas definidas y posibilidades de crecimiento dentro de las

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden ingresar a este enlace, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas laborales. El proceso de postulación es totalmente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Para el puesto de asesor comercial en ventas formales o Call Center, se requiere un título de bachiller con o sin experiencia.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Vendedor mercaderista - Cúcuta

Empresa: Bimbo de Colombia

Finanzas

Trabajo sí hay: más de 20.000 ofertas de empleo requeridas con urgencia en Colombia

Finanzas

Trabajo para ingenieros con y sin experiencia: así puede aplicar a más de 600 vacantes

Finanzas

Oportunidades laborales vigentes en Barranquilla para técnicos

Finanzas

Inicie la semana con empleo: hay más de 153.000 vacantes disponibles en Colombia

Finanzas

¿Es abogado? Múltiples empresas están contratando ahora

Finanzas

Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

Consumo inteligente

Precios de libreta militar para 2026: cálculo de cuánto quedaría y cómo saber si está exento

Finanzas

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Salario: 1.750.908 a 2.000.000

Como mercaderista será fundamental para la atención directa a los clientes y la correcta gestión de productos en los puntos de venta, asegurando así la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

  • Gestionar la exhibición de productos en los puntos de venta.
  • Asegurar la correcta rotación de productos según planimetría.
  • Atender y resolver consultas de los clientes en tienda.
  • Realizar pedidos y mantener el inventario actualizado.
  • Colaborar con el equipo de ventas para maximizar las oportunidades de negocio.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como mercaderista o merchandiser.
  • Habilidad para la atención al cliente.
  • Conocimientos en planimetría y rotación de productos.
  • Capacidad para gestionar pedidos y mantener un inventario actualizado.
  • Residencia en Cúcuta o disponibilidad para trasladarse.

¡Postúlese aquí!

Vendedor énfasis operación – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será un pilar fundamental en la ejecución de actividades de reposición y asesoría en ventas.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en el proceso de compra para garantizar su satisfacción.
  • Realizar la reposición de productos en el punto de venta.
  • Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y promociones.
  • Contribuir al logro de los objetivos de ventas del equipo.
  • Brindar apoyo en la gestión de inventarios y control de stock.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como vendedor con énfasis en operación o en roles similares como ejecutivo de ventas o asesor comercial.
  • Habilidades comprobadas en atención al cliente y ventas.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana.

¡Postúlese aquí!

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Asesor comercial – Cali

Empresa: Patprimo

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

  • Vender mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.
  • Realizar funciones operativas.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Cajero – Medellín

Empresa. Banco de Occidente

Salario: A convenir

Si busca un ambiente de trabajo dinámico donde pueda aprender y destacar, esta es la oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con profesionalismo y amabilidad.
  • Gestionar transacciones diarias de forma precisa y segura.
  • Proporcionar información y asistencia sobre productos bancarios.
  • Mantener registros precisos de todas las transacciones realizadas.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como cajero, operador de caja o en roles similares.
  • Conocimiento en manejo de efectivo y transacciones bancarias.
  • Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.
  • Bachillerato completo o estudios técnicos en áreas afines.

¡Postúlese aquí!

Coadministrador/Cajero – Medellín

Empresa: Lili Pink

Salario: 2.200.000 a 3.500.000

Como encargado de tienda será una pieza clave en el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

  • Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.
  • Asegurar una excelente atención al cliente en todo momento.
  • Gestionar el inventario y el visual merchandising de la tienda.
  • Desarrollar estrategias para incrementar las ventas y fidelizar clientes.
  • Supervisar las operaciones diarias y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 10 meses como cajero o coadministrador.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Conocimiento en gestión de inventarios y merchandising.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
  • Pasión por la moda y el servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Mujeres de negocios

Trabajo sí hay: más de 20.000 ofertas de empleo requeridas con urgencia en Colombia

Los ingenieros civiles son muy solicitados en Europa para el sector público y el privado.

Trabajo para ingenieros con y sin experiencia: así puede aplicar a más de 600 vacantes

Las transacciones diarias deben estar siempre supervisadas para evitar fraudes internos.

Reconocidas empresas buscan vendedores, asesores y cajeros: postúlese acá

Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.

Oportunidades laborales vigentes en Barranquilla para técnicos

Creativo Getty

Inicie la semana con empleo: hay más de 153.000 vacantes disponibles en Colombia

Magneto juega un papel crucial en conectar a los reclutadores de empleo con personas que buscan trabajo en el ámbito jurídico.

¿Es abogado? Múltiples empresas están contratando ahora

Mujeres de negocios

Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

Servicio Militar Obligatorio

Precios de libreta militar para 2026: cálculo de cuánto quedaría y cómo saber si está exento

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales.

Residentes de conjuntos al paredón: conozca los nuevos valores que deberán pagar en 2026

Noticias Destacadas