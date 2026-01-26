Reconocidas empresas buscan vendedores, asesores y cajeros: postúlese acá

El sector comercial continúa siendo uno de los principales motores de generación de empleo en Colombia, con procesos de contratación abiertos para cargos como vendedores, asesores comerciales y cajeros, perfiles clave para la atención al cliente y la operación diaria de múltiples compañías.

Estas vacantes están dirigidas a personas con habilidades de comunicación, orientación al servicio y manejo de procesos de venta, y se encuentran disponibles tanto para quienes cuentan con experiencia previa como para quienes buscan una primera oportunidad laboral. En muchos casos, las ofertas incluyen contratos formales, jornadas definidas y posibilidades de crecimiento dentro de las

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden ingresar a este enlace, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas laborales. El proceso de postulación es totalmente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Vendedor mercaderista - Cúcuta

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.750.908 a 2.000.000

Como mercaderista será fundamental para la atención directa a los clientes y la correcta gestión de productos en los puntos de venta, asegurando así la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Gestionar la exhibición de productos en los puntos de venta.

Asegurar la correcta rotación de productos según planimetría.

Atender y resolver consultas de los clientes en tienda.

Realizar pedidos y mantener el inventario actualizado.

Colaborar con el equipo de ventas para maximizar las oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Experiencia previa como mercaderista o merchandiser.

Habilidad para la atención al cliente.

Conocimientos en planimetría y rotación de productos.

Capacidad para gestionar pedidos y mantener un inventario actualizado.

Residencia en Cúcuta o disponibilidad para trasladarse.

¡Postúlese aquí!

Vendedor énfasis operación – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será un pilar fundamental en la ejecución de actividades de reposición y asesoría en ventas.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en el proceso de compra para garantizar su satisfacción.

Realizar la reposición de productos en el punto de venta.

Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y promociones.

Contribuir al logro de los objetivos de ventas del equipo.

Brindar apoyo en la gestión de inventarios y control de stock.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor con énfasis en operación o en roles similares como ejecutivo de ventas o asesor comercial.

Habilidades comprobadas en atención al cliente y ventas.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana.

¡Postúlese aquí!

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Asesor comercial – Cali

Empresa: Patprimo

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Vender mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Realizar funciones operativas.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Cajero – Medellín

Empresa. Banco de Occidente

Salario: A convenir

Si busca un ambiente de trabajo dinámico donde pueda aprender y destacar, esta es la oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con profesionalismo y amabilidad.

Gestionar transacciones diarias de forma precisa y segura.

Proporcionar información y asistencia sobre productos bancarios.

Mantener registros precisos de todas las transacciones realizadas.

Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como cajero, operador de caja o en roles similares.

Conocimiento en manejo de efectivo y transacciones bancarias.

Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.

Bachillerato completo o estudios técnicos en áreas afines.

¡Postúlese aquí!

Coadministrador/Cajero – Medellín

Empresa: Lili Pink

Salario: 2.200.000 a 3.500.000

Como encargado de tienda será una pieza clave en el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Asegurar una excelente atención al cliente en todo momento.

Gestionar el inventario y el visual merchandising de la tienda.

Desarrollar estrategias para incrementar las ventas y fidelizar clientes.

Supervisar las operaciones diarias y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 10 meses como cajero o coadministrador.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Conocimiento en gestión de inventarios y merchandising.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.