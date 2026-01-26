Reconocidas empresas buscan vendedores, asesores y cajeros: postúlese acá

El sector comercial continúa siendo uno de los principales motores de generación de empleo en Colombia, con procesos de contratación abiertos para cargos como vendedores, asesores comerciales y cajeros, perfiles clave para la atención al cliente y la operación diaria de múltiples compañías.
Estas vacantes están dirigidas a personas con habilidades de comunicación, orientación al servicio y manejo de procesos de venta, y se encuentran disponibles tanto para quienes cuentan con experiencia previa como para quienes buscan una primera oportunidad laboral. En muchos casos, las ofertas incluyen contratos formales, jornadas definidas y posibilidades de crecimiento dentro de las
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden ingresar a este enlace, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas laborales. El proceso de postulación es totalmente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.
Vendedor mercaderista - Cúcuta
Empresa: Bimbo de Colombia
Salario: 1.750.908 a 2.000.000
Como mercaderista será fundamental para la atención directa a los clientes y la correcta gestión de productos en los puntos de venta, asegurando así la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Gestionar la exhibición de productos en los puntos de venta.
- Asegurar la correcta rotación de productos según planimetría.
- Atender y resolver consultas de los clientes en tienda.
- Realizar pedidos y mantener el inventario actualizado.
- Colaborar con el equipo de ventas para maximizar las oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Experiencia previa como mercaderista o merchandiser.
- Habilidad para la atención al cliente.
- Conocimientos en planimetría y rotación de productos.
- Capacidad para gestionar pedidos y mantener un inventario actualizado.
- Residencia en Cúcuta o disponibilidad para trasladarse.
Vendedor énfasis operación – Bogotá D.C.
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como parte del equipo, será un pilar fundamental en la ejecución de actividades de reposición y asesoría en ventas.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en el proceso de compra para garantizar su satisfacción.
- Realizar la reposición de productos en el punto de venta.
- Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y promociones.
- Contribuir al logro de los objetivos de ventas del equipo.
- Brindar apoyo en la gestión de inventarios y control de stock.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor con énfasis en operación o en roles similares como ejecutivo de ventas o asesor comercial.
- Habilidades comprobadas en atención al cliente y ventas.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana.
Asesor comercial – Cali
Empresa: Patprimo
Salario: 1.750.905 a 2.000.000
Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para brillar.
Responsabilidades:
- Vender mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
- Realizar funciones operativas.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Cajero – Medellín
Empresa. Banco de Occidente
Salario: A convenir
Si busca un ambiente de trabajo dinámico donde pueda aprender y destacar, esta es la oportunidad perfecta para usted.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes con profesionalismo y amabilidad.
- Gestionar transacciones diarias de forma precisa y segura.
- Proporcionar información y asistencia sobre productos bancarios.
- Mantener registros precisos de todas las transacciones realizadas.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como cajero, operador de caja o en roles similares.
- Conocimiento en manejo de efectivo y transacciones bancarias.
- Habilidades de comunicación efectivas y orientación al cliente.
- Bachillerato completo o estudios técnicos en áreas afines.
Coadministrador/Cajero – Medellín
Empresa: Lili Pink
Salario: 2.200.000 a 3.500.000
Como encargado de tienda será una pieza clave en el cumplimiento de los objetivos comerciales.
Responsabilidades:
- Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.
- Asegurar una excelente atención al cliente en todo momento.
- Gestionar el inventario y el visual merchandising de la tienda.
- Desarrollar estrategias para incrementar las ventas y fidelizar clientes.
- Supervisar las operaciones diarias y garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 10 meses como cajero o coadministrador.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Conocimiento en gestión de inventarios y merchandising.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.
- Pasión por la moda y el servicio al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.