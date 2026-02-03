EMPLEO

Oportunidades laborales en Cali: conozca las vacantes y postúlese aquí

La capital del Valle del Cauca cerró 2025 con uno de sus mejores desempeños en materia de empleo y mantiene convocatorias abiertas.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

3 de febrero de 2026, 8:22 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta
Gran convocatoria laboral abierta Foto: Bernardo Peña

El mercado laboral en Cali mostró un comportamiento favorable al cierre de 2025, cuando la ciudad alcanzó una tasa de desempleo del 7,3 %, la más baja registrada en los últimos 19 años, lo que se traduce en una mayor dinámica en la generación de empleo y un escenario más favorable para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo.

Este desempeño ha estado acompañado por la apertura constante de vacantes, permitiendo que múltiples empresas mantengan procesos de contratación activos para fortalecer sus equipos de trabajo y dar continuidad a sus operaciones. Los procesos de selección, a su vez, contemplan perfiles con distintos niveles de experiencia, ampliando las posibilidades de acceso al empleo en la ciudad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Finanzas

Trabajo sí hay en Colombia: revise las vacantes activas

Finanzas

Contratación inmediata: conozca las oportunidades laborales abiertas en el país

Finanzas

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Finanzas

Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

Finanzas

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

Impuestos

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Consumo inteligente

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Cali

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Turismo

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Cali

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes que tiene disponible Grupo Éxito.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista comercial – Colombina

Salario: A convenir

Si es un especialista en análisis de ventas en busca de nuevos desafíos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia en un entorno estimulante y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Analizar datos de ventas para identificar oportunidades de mejora.
  • Desarrollar informes y presentaciones para la dirección.
  • Colaborar con otros departamentos para implementar estrategias comerciales.
  • Monitorear el rendimiento de las campañas de ventas y ajustar tácticas según sea necesario.
  • Proveer soporte en la planificación y ejecución de proyectos comerciales.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas Economía o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles de analista comercial o especialista en análisis de ventas.
  • Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y CRM.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de bodega – Studio F

Salario: 1.750.905

Este es un puesto ideal para aquellos que buscan desarrollar su carrera en logística, con oportunidades de aprendizaje continuo y visibilidad en toda la empresa.

Responsabilidades:

  • Recepción y almacenamiento de mercancías.
  • Preparación de pedidos para despacho.
  • Control de inventarios y actualización de registros.
  • Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.
  • Colaborar con el equipo para optimizar procesos logísticos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de bodega operario de bodega o en roles similares.
  • Conocimiento básico de manejo de inventarios.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Habilidades de organización y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contratación inmediata: conozca las oportunidades laborales abiertas en el país

Enfermera especialista – Keralty

Salario: A convenir

En el área de salud pública, su trabajo como enfermera en epidemiología será clave para lograr los objetivos de prevención y control de enfermedades.

Responsabilidades:

  • Asegurar la calidad y seguridad del paciente en todas las interacciones.
  • Desarrollar y ejecutar programas de salud pública y epidemiología.
  • Colaborar con equipos multidisciplinares para la implementación de políticas de salud.
  • Monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones de salud pública.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería con especialización en Salud Pública o Epidemiología.
  • Experiencia mínima de 3 años como enfermera especialista o en roles similares.
  • Conocimiento profundo en políticas de salud pública y seguridad del paciente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de proyectos – Open Group S.A.S.

Salario: 2.000.000

Como analista de proyectos, tendrá la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente, interactuando con expertos del sector y adquiriendo visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

  • Consolidar, actualizar y analizar los indicadores de gestión (KPIs) del área de proyectos, asegurando la calidad y oportunidad de la información reportada.
  • Apoyar a los Gerentes de Proyecto en la recolección, validación y organización de la información requerida para reportes internos y comités.
  • Gestionar y dar seguimiento a solicitudes administrativas asociadas a los proyectos (requisiciones, aprobaciones, órdenes, soportes y cierres).
  • Elaborar y mantener informes de seguimiento y reportes ejecutivos para la PMO y la dirección.
  • Apoyar la estandarización y mejora continua de formatos, reportes y procesos del área de proyectos.
  • Participar en reuniones de seguimiento cuando sea requerido, dejando actas y compromisos documentados.
  • Mantener actualizados los repositorios de información y herramientas de seguimiento de proyectos.

Requerimientos:

  • Profesional, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, administración de empresas, economía o carreras afines.
  • Uso avanzado de Excel / Google Sheets para análisis y consolidación de información, deseable Power BI.
  • Conceptos básicos de gestión de riesgos, control de cambios y lecciones aprendidas, conocimiento básico de PMBOK (PMI) y sus áreas de conocimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de nómina – Mercamio

Salario: 2.350.000 a 2.450.000

Importante cadena de supermercados Mercamio y Mercatodo requiere para su equipo de trabajo, tecnólogo(a) y/o profesional en carreras administrativas o a fines con el área de gestión humana, con experiencia certificada mínima de un año desempeñando el cargo de auxiliar de nómina.

Responsabilidades:

  • Garantizar el pago/liquidación de la nómina de los colaboradores (aproximadamente 2.000 empleados) conforme a lo establecido según normatividad

Requerimientos:

  • Experiencia previa en roles de auxiliar de nómina o asistente de nómina.
  • Conocimiento en software de gestión de nómina (SIESA - Software Enterprise)
  • Habilidad para trabajar con precisión y atención al detalle.
  • Capacidad para manejar información confidencial.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Aspectos de Cali panorámicas cultura

Oportunidades laborales en Cali: conozca las vacantes y postúlese aquí

Mujeres de negocios

Trabajo sí hay en Colombia: revise las vacantes activas

Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.

Contratación inmediata: conozca las oportunidades laborales abiertas en el país

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.

Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Tres situaciones destacan como los principales puntos de quiebre emocional, según la IA.

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Subsidios en Colombia: nuevo requisito de Prosperidad Social obligará a beneficiarios a tener cuentas bancarias.

Colombia Mayor 2026: fechas de pago confirmadas del subsidio y consulta para beneficiarios

Empleo en Colombia: estas son las tendencias para 2025

Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Noticias Destacadas