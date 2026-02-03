Oportunidades laborales en Cali: conozca las vacantes y postúlese aquí

El mercado laboral en Cali mostró un comportamiento favorable al cierre de 2025, cuando la ciudad alcanzó una tasa de desempleo del 7,3 %, la más baja registrada en los últimos 19 años, lo que se traduce en una mayor dinámica en la generación de empleo y un escenario más favorable para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo.

Este desempeño ha estado acompañado por la apertura constante de vacantes, permitiendo que múltiples empresas mantengan procesos de contratación activos para fortalecer sus equipos de trabajo y dar continuidad a sus operaciones. Los procesos de selección, a su vez, contemplan perfiles con distintos niveles de experiencia, ampliando las posibilidades de acceso al empleo en la ciudad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Analista comercial – Colombina

Salario: A convenir

Si es un especialista en análisis de ventas en busca de nuevos desafíos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia en un entorno estimulante y colaborativo.

Responsabilidades:

Analizar datos de ventas para identificar oportunidades de mejora.

Desarrollar informes y presentaciones para la dirección.

Colaborar con otros departamentos para implementar estrategias comerciales.

Monitorear el rendimiento de las campañas de ventas y ajustar tácticas según sea necesario.

Proveer soporte en la planificación y ejecución de proyectos comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas Economía o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles de analista comercial o especialista en análisis de ventas.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de bodega – Studio F

Salario: 1.750.905

Este es un puesto ideal para aquellos que buscan desarrollar su carrera en logística, con oportunidades de aprendizaje continuo y visibilidad en toda la empresa.

Responsabilidades:

Recepción y almacenamiento de mercancías.

Preparación de pedidos para despacho.

Control de inventarios y actualización de registros.

Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos logísticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de bodega operario de bodega o en roles similares.

Conocimiento básico de manejo de inventarios.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Habilidades de organización y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermera especialista – Keralty

Salario: A convenir

En el área de salud pública, su trabajo como enfermera en epidemiología será clave para lograr los objetivos de prevención y control de enfermedades.

Responsabilidades:

Asegurar la calidad y seguridad del paciente en todas las interacciones.

Desarrollar y ejecutar programas de salud pública y epidemiología.

Colaborar con equipos multidisciplinares para la implementación de políticas de salud.

Monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones de salud pública.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería con especialización en Salud Pública o Epidemiología.

Experiencia mínima de 3 años como enfermera especialista o en roles similares.

Conocimiento profundo en políticas de salud pública y seguridad del paciente.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de proyectos – Open Group S.A.S.

Salario: 2.000.000

Como analista de proyectos, tendrá la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente, interactuando con expertos del sector y adquiriendo visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

Consolidar, actualizar y analizar los indicadores de gestión (KPIs) del área de proyectos, asegurando la calidad y oportunidad de la información reportada.

Apoyar a los Gerentes de Proyecto en la recolección, validación y organización de la información requerida para reportes internos y comités.

Gestionar y dar seguimiento a solicitudes administrativas asociadas a los proyectos (requisiciones, aprobaciones, órdenes, soportes y cierres).

Elaborar y mantener informes de seguimiento y reportes ejecutivos para la PMO y la dirección.

Apoyar la estandarización y mejora continua de formatos, reportes y procesos del área de proyectos.

Participar en reuniones de seguimiento cuando sea requerido, dejando actas y compromisos documentados.

Mantener actualizados los repositorios de información y herramientas de seguimiento de proyectos.

Requerimientos:

Profesional, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, administración de empresas, economía o carreras afines.

Uso avanzado de Excel / Google Sheets para análisis y consolidación de información, deseable Power BI.

Conceptos básicos de gestión de riesgos, control de cambios y lecciones aprendidas, conocimiento básico de PMBOK (PMI) y sus áreas de conocimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de nómina – Mercamio

Salario: 2.350.000 a 2.450.000

Importante cadena de supermercados Mercamio y Mercatodo requiere para su equipo de trabajo, tecnólogo(a) y/o profesional en carreras administrativas o a fines con el área de gestión humana, con experiencia certificada mínima de un año desempeñando el cargo de auxiliar de nómina.

Responsabilidades:

Garantizar el pago/liquidación de la nómina de los colaboradores (aproximadamente 2.000 empleados) conforme a lo establecido según normatividad

Requerimientos:

Experiencia previa en roles de auxiliar de nómina o asistente de nómina.

Conocimiento en software de gestión de nómina (SIESA - Software Enterprise)

Habilidad para trabajar con precisión y atención al detalle.

Capacidad para manejar información confidencial.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

