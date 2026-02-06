Oportunidades laborales para diseñadores: vacantes disponibles este mes

EMPLEO

6 de febrero de 2026
¡Gran convocatoria laboral abierta!
El crecimiento de las redes sociales y las estrategias de posicionamiento digital ha impulsado la necesidad de incorporar talento creativo en empresas de distintos sectores, que actualmente buscan diseñadores gráficos capaces de fortalecer su identidad visual y sus canales de comunicación.

En respuesta a esta demanda, las convocatorias disponibles incluyen cargos en diseño de piezas publicitarias, contenido para redes sociales, diseño web y branding, posiciones que se han convertido en un apoyo estratégico para las áreas de marketing y comunicaciones.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar pueden ingresar a este enlace, registrarse sin costo, completar su perfil profesional y postularse a las vacantes que se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades activas.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y un portafolio actualizado puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Diseñador gráfico para equipo creativo – Medellín

Empresa: Lextalento S.A.S.

Salario: A convenir

Como diseñador visual, desempeñará un papel crucial en la creación de identidad visual de prestigiosas marcas deportivas, alineando sus diseños con las estrategias de marketing y comunicación.

Responsabilidades:

  • Desarrollar conceptos visuales innovadores para campañas de marketing.
  • Crear y actualizar material gráfico para redes sociales y eventos.
  • Colaborar con el equipo de marketing para asegurar la coherencia de la marca.
  • Mantenerse actualizado con las tendencias de diseño y aplicarlas en proyectos.

Requerimientos:

  • Experiencia de al menos 3 años como diseñador gráfico o creative designer.
  • Dominio avanzado de herramientas de diseño como Adobe Photoshop Illustrator e InDesign.
  • Habilidad para trabajar en múltiples proyectos de forma simultánea.
  • Capacidad de comunicar ideas de manera efectiva y creativa.

¡Postúlese aquí!

Diseñador junior – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

En Habi están buscando un(a) diseñador(a) jr., talentoso para unirse a su equipo en la capital colombiana.

Responsabilidades:

  • Traducir necesidades de usuario en experiencias visualmente consistentes.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios.
  • Promover el uso de IA generativa en proyectos de diseño.
  • Presentar decisiones de diseño con storytelling.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en diseño de videos.
  • Dominio en herramientas de Inteligencia Artificial.
  • Actitud colaborativa y curiosa.

¡Postúlese aquí!

Diseñador gráfico/a – Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

En Offcorss buscan un(a) diseñador(a) gráfico(a) para ser la persona encargada de crear y diseñar piezas gráficas digitales e impresas, para los diferentes canales, garantizando coherencia estética, calidad y alineación con la identidad de marca.

Requerimientos:

  • Tecnólogo(a) o profesional en Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Social o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años como diseñador(a) gráfico(a).
  • Manejo de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator).
  • Residencia en Medellín.
  • Si se apoya de AI para el día a día y maneja Figma, será plus.

Diseñador gráfico junior – Medellín

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: 2.700.000

¿Le apasiona el diseño y quiere impactar la comunicación visual de una empresa en crecimiento? En Distribuidora Pasteur S.A., buscan un diseñador gráfico junior que ejecute un plan de trabajo creativo y efectivo.

Responsabilidades:

  • Crear y desarrollar conceptos visuales para campañas internas y externas.
  • Colaborar con el equipo de marketing para asegurar coherencia visual en todos los medios.
  • Diseñar material gráfico para redes sociales publicidad impresa y presentaciones corporativas.
  • Mantenerse actualizado sobre tendencias de diseño gráfico y comunicar propuestas innovadoras.

Requerimientos:

  • Título en Diseño Gráfico o campos relacionados.
  • Experiencia mínima de 1 año como diseñador gráfico junior o en roles similares.
  • Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
  • Habilidades sólidas de comunicación visual y creatividad.
  • Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos a la vez.

¡Postúlese aquí!

Diseñador gráfico – Medellín

Empresa: Boho Chic

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como creativo gráfico, será responsable de la edición y el retoque fotográficos, asegurando que cada pieza gráfica resuene con la audiencia.

Responsabilidades:

  • Desarrollar piezas gráficas para campañas de moda.
  • Realizar edición y retoque fotográfico profesional.
  • Diseñar contenido visual para redes sociales y e-commerce.
  • Colaborar en el desarrollo de identidad visual de la marca.
  • Maquetar y diseñar material editorial como catálogos y lookbooks.
  • Adaptar piezas gráficas para medios digitales e impresos.
  • Gestionar múltiples proyectos asegurando el cumplimiento de plazos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Diseño Gráfico o afines.
  • Más de 4 años de experiencia en diseño gráfico para la industria de la moda.
  • Dominio de herramientas de diseño y edición profesional.
  • Experiencia en desarrollo de campañas publicitarias y comunicación de marca.
  • Habilidad para trabajar en equipos creativos y de marketing.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

