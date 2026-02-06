Oportunidades laborales para diseñadores: vacantes disponibles este mes

El crecimiento de las redes sociales y las estrategias de posicionamiento digital ha impulsado la necesidad de incorporar talento creativo en empresas de distintos sectores, que actualmente buscan diseñadores gráficos capaces de fortalecer su identidad visual y sus canales de comunicación.
En respuesta a esta demanda, las convocatorias disponibles incluyen cargos en diseño de piezas publicitarias, contenido para redes sociales, diseño web y branding, posiciones que se han convertido en un apoyo estratégico para las áreas de marketing y comunicaciones.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas en aplicar pueden ingresar a este enlace, registrarse sin costo, completar su perfil profesional y postularse a las vacantes que se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades activas.
Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y un portafolio actualizado puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Diseñador gráfico para equipo creativo – Medellín
Empresa: Lextalento S.A.S.
Salario: A convenir
Como diseñador visual, desempeñará un papel crucial en la creación de identidad visual de prestigiosas marcas deportivas, alineando sus diseños con las estrategias de marketing y comunicación.
Responsabilidades:
- Desarrollar conceptos visuales innovadores para campañas de marketing.
- Crear y actualizar material gráfico para redes sociales y eventos.
- Colaborar con el equipo de marketing para asegurar la coherencia de la marca.
- Mantenerse actualizado con las tendencias de diseño y aplicarlas en proyectos.
Requerimientos:
- Experiencia de al menos 3 años como diseñador gráfico o creative designer.
- Dominio avanzado de herramientas de diseño como Adobe Photoshop Illustrator e InDesign.
- Habilidad para trabajar en múltiples proyectos de forma simultánea.
- Capacidad de comunicar ideas de manera efectiva y creativa.
Diseñador junior – Bogotá
Empresa: Habi
Salario: 3.000.000
En Habi están buscando un(a) diseñador(a) jr., talentoso para unirse a su equipo en la capital colombiana.
Responsabilidades:
- Traducir necesidades de usuario en experiencias visualmente consistentes.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios.
- Promover el uso de IA generativa en proyectos de diseño.
- Presentar decisiones de diseño con storytelling.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en diseño de videos.
- Dominio en herramientas de Inteligencia Artificial.
- Actitud colaborativa y curiosa.
Diseñador gráfico/a – Medellín
Empresa: Offcorss
Salario: A convenir
En Offcorss buscan un(a) diseñador(a) gráfico(a) para ser la persona encargada de crear y diseñar piezas gráficas digitales e impresas, para los diferentes canales, garantizando coherencia estética, calidad y alineación con la identidad de marca.
Requerimientos:
- Tecnólogo(a) o profesional en Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Social o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años como diseñador(a) gráfico(a).
- Manejo de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator).
- Residencia en Medellín.
- Si se apoya de AI para el día a día y maneja Figma, será plus.
Diseñador gráfico junior – Medellín
Empresa: Farmacias Pasteur
Salario: 2.700.000
¿Le apasiona el diseño y quiere impactar la comunicación visual de una empresa en crecimiento? En Distribuidora Pasteur S.A., buscan un diseñador gráfico junior que ejecute un plan de trabajo creativo y efectivo.
Responsabilidades:
- Crear y desarrollar conceptos visuales para campañas internas y externas.
- Colaborar con el equipo de marketing para asegurar coherencia visual en todos los medios.
- Diseñar material gráfico para redes sociales publicidad impresa y presentaciones corporativas.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias de diseño gráfico y comunicar propuestas innovadoras.
Requerimientos:
- Título en Diseño Gráfico o campos relacionados.
- Experiencia mínima de 1 año como diseñador gráfico junior o en roles similares.
- Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
- Habilidades sólidas de comunicación visual y creatividad.
- Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos a la vez.
Diseñador gráfico – Medellín
Empresa: Boho Chic
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Como creativo gráfico, será responsable de la edición y el retoque fotográficos, asegurando que cada pieza gráfica resuene con la audiencia.
Responsabilidades:
- Desarrollar piezas gráficas para campañas de moda.
- Realizar edición y retoque fotográfico profesional.
- Diseñar contenido visual para redes sociales y e-commerce.
- Colaborar en el desarrollo de identidad visual de la marca.
- Maquetar y diseñar material editorial como catálogos y lookbooks.
- Adaptar piezas gráficas para medios digitales e impresos.
- Gestionar múltiples proyectos asegurando el cumplimiento de plazos.
Requerimientos:
- Título profesional en Diseño Gráfico o afines.
- Más de 4 años de experiencia en diseño gráfico para la industria de la moda.
- Dominio de herramientas de diseño y edición profesional.
- Experiencia en desarrollo de campañas publicitarias y comunicación de marca.
- Habilidad para trabajar en equipos creativos y de marketing.
