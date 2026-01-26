Oportunidades laborales vigentes en Barranquilla para técnicos

La contratación de talento en la capital del Atlántico mantiene una tendencia positiva, especialmente para perfiles técnicos, fundamentales para el funcionamiento y crecimiento de sectores clave como la industria, los servicios, la logística y el comercio.

Estas oportunidades laborales se traducen en empleos formales con condiciones competitivas, que incluyen estabilidad laboral, opciones de especialización y posibilidades de crecimiento profesional. La vigencia de estas vacantes evidencia la demanda sostenida de talento técnico en Barranquilla, así como el papel de la formación técnica como una vía efectiva para acceder al empleo y fortalecer la trayectoria laboral.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Técnico en laboratorio

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un auxiliar de laboratorio para clínica, encargado de apoyar en la recepción y preparación de muestras, preparación de reactivos, mantenimiento básico de equipos, asistencia en experimentos y análisis, y registro de resultados.

Responsabilidades:

Recepción y preparación de muestras biológicas.

Control de inventarios y limpieza del material.

Cumplimiento estricto de normas de seguridad e higiene.

Requerimientos:

Formación técnica en laboratorio clínico o afín.

Conocimientos básicos de bioseguridad.

Capacidad de trabajo en equipo y atención al detalle.

Técnico mecánico soldador

Empresa: Tiempos

Salario: A convenir

Únase al equipo como técnico mecánico soldador y contribuya a optimizar la producción en un entorno dinámico y desafiante.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria industrial.

Soldar componentes mecánicos para asegurar su integridad estructural.

Diagnosticar y reparar fallas mecánicas en equipos de producción.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de mantenimiento.

Documentar actividades de mantenimiento y reparaciones.

Requerimientos:

Certificación como técnico mecánico soldador o similar.

Experiencia previa en mantenimiento industrial y soldadura.

Conocimientos en interpretación de planos mecánicos.

Habilidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera eficiente.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Oportunidades laborales con salarios desde $4 millones: conozca los perfiles requeridos

Administrador tienda retail

Empresa: Groupe Seb Andean

Salario: A convenir

En este cargo gestionará, desarrollará y acompañará al equipo de ventas, potenciando su desempeño y alineación con las metas del negocio.

Responsabilidades

Realizar acciones preventivas y correctivas para el buen funcionamiento de la tienda.

Coordinación de horarios, permisos rutinarios y tiempo compensatorio de las asesoras de ventas.

Responsabilizarse del manejo del dinero y de los procedimientos y controles definidos para la caja general y menor.

Detectar necesidades de capacitación o refuerzo en el equipo e informar a la Gerencia de tiendas.

Gestionar el cumplimiento del presupuesto de ventas mensual y hacer seguimiento diario.

Realizar seguimiento, análisis periódico y retroalimentar al equipo de la información estadística de la tienda.

Programar y realizar inventarios rotativos periódicos.

Brindar un excelente servicio a los clientes y promover una actitud positiva y proactiva.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en áreas comerciales o afines (puede estar estudiando actualmente).

Conocimientos en técnicas de negociación y cierre de ventas.

Dominio del paquete Office especialmente Excel.

Asesor comercial

Empresa: Amarilo

Salario: 2.000.000 a 3.500.000

Su misión será atender, asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, para cumplir con las metas establecidas y tener clientes satisfechos.

Requerimientos:

Técnico culminado.

Tecnólogo culminado.

Estudiante universitario de carreras administrativas.

Experiencia mínima de 1 año en ventas, cumplimiento de metas comerciales, y manejo de cartera.

Asesor comercial

Empresa: Avista Colombia S.A.S.

Salario: 2.500.000

¿Le apasionan las ventas y el contacto directo con clientes? En Avista Colombia S.A.S., están en busca de un asesor comercial proactivo y dinámico, dispuesto a formar parte de un equipo orientado a resultados.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes sobre productos de crédito.

Realizar prospección y abordar clientes en frío.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Mantener una base de datos de clientes y gestionar el seguimiento.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional en administración o afines.

Experiencia en libranza telemercadeo y ventas.

Actitud proactiva y orientada a resultados.

