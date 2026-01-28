Oportunidades laborales vigentes para bachilleres y técnicos en Bogotá

La contratación de bachilleres y técnicos se ha convertido en una de las principales apuestas para fortalecer el empleo formal en Bogotá. Estos perfiles resultan clave para responder a las necesidades operativas de las empresas y ampliar las oportunidades de acceso al trabajo en la ciudad, especialmente en personas que buscan estabilidad o su primera experiencia en el mundo laboral. En estos procesos de selección, las empresas suelen valorar habilidades como la responsabilidad, la disposición para aprender, el trabajo en equipo y la actitud frente al servicio, aspectos que pueden marcar la diferencia al momento de aplicar.
¿Cómo postularse?
Si está interesado en estas oportunidades, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y, una vez completado el registro, postúlese a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.
Operador de cine - Sin experiencia requerida
Empresa empleadora: Activos S.A.S.
Salario: A convenir
¿Le apasiona el cine y busca una oportunidad laboral sin necesidad de experiencia previa? ¡Esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en taquilla.
- Acomodar a los clientes en las salas.
- Operar la concesión de alimentos y bebidas.
- Empacar productos para la venta.
- Mantener el área de trabajo limpia y organizada.
Requerimientos:
- Bachiller culminado.
- Disponibilidad para horarios flexibles.
- Disponibilidad para trabajar noches y fines de semana.
Técnico investigación y desarrollo
Empresa: Alianza Team
Salario: 3.000.000
En Alianza Team buscan un(a) técnico(a) de innovación y desarrollo para apoyar el desarrollo de nuevos productos y la mejora de procesos en un entorno dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Ejecutar pruebas de laboratorio y preparación de prototipos.
- Apoyar pruebas en planta piloto y escalamiento industrial.
- Manejo y preparación de ingredientes, insumos y materiales.
- Registro de resultados y condiciones de ensayo en formatos y Excel.
- Apoyo a la mejora continua y actividades operativas del área.
Requerimientos:
- Técnico, tecnólogo o estudiante universitario en últimos semestres de alimentos, química, procesos industriales o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en laboratorio, planta piloto o procesos productivos (incluye prácticas).
- Conocimientos en procesos de alimentos y formulación.
- Manejo básico–intermedio de paquete Office, especialmente Excel.
- Inglés básico.
- Orientación a la calidad, proactividad y disposición para aprender.
Técnico mecánico
Empresa: Kenworth de la Montaña S.A.
Salario: A convenir
Como especialista en mecánica de vehículos pesados, trabajará en diagnósticos avanzados y reparaciones técnicas, manejando tanto sistemas mecánicos como eléctricos.
Responsabilidades:
- Realizar diagnósticos avanzados de fallas mecánicas eléctricas y electromecánicas.
- Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos según especificaciones del fabricante.
- Operar herramientas especializadas equipos de medición y software de diagnóstico.
- Interpretar manuales técnicos diagramas automotrices y planos mecánicos.
- Realizar pruebas operativas y validaciones posteriores a las reparaciones.
- Elaborar informes técnicos completos y trazables.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares SST en las actividades de taller.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnológica en mecánica automotriz, mecánica diésel o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en el sector de vehículos pesados.
- Conocimiento en motores diésel frenos transmisión sistemas electrónicos y normativa de seguridad.
- Capacidad de análisis precisión técnica y trabajo bajo altos estándares operativos.
Técnico hidráulico
Empresa: Orbia
Salario: 2.300.000
Como técnico de riego, será clave en el equipo, asegurando que los sistemas de riego funcionen de manera eficiente y efectiva.
Responsabilidades:
- Instalar y mantener sistemas de riego automatizados.
- Diagnosticar y reparar fallas en sistemas eléctricos de riego.
- Colaborar con el equipo para mejorar la eficiencia del riego.
- Capacitar a usuarios en el uso adecuado de los sistemas de riego.
Requerimientos:
- Experiencia demostrable como técnico de riego o en roles similares.
- Conocimiento en sistemas de riego automatizados y eléctricos.
- Capacidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
Agente call center ventas
Empresa empleadora: Summar Productividad
Salario: 1.750.905 a 2.000.000
Este rol es fundamental para contribuir al crecimiento de la empresa a través de la captación de nuevos clientes y la optimización de su experiencia.
Responsabilidades:
- Manejar llamadas salientes para ofrecer productos y servicios de Claro Chile.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas.
- Brindar un servicio al cliente excepcional y resolver dudas.
Requerimientos:
- Mínimo 2 meses de experiencia en call center en ventas o retención.
- Bachiller culminado.
- Experiencia como asesor call center comercial o ejecutivo comercial call center.
- Conocimiento en el uso de CRM software de ventas y telefonía VoIP.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.