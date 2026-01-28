EMPLEO

Oportunidades laborales vigentes para bachilleres y técnicos en Bogotá

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

28 de enero de 2026, 11:55 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Adobe Stock

La contratación de bachilleres y técnicos se ha convertido en una de las principales apuestas para fortalecer el empleo formal en Bogotá. Estos perfiles resultan clave para responder a las necesidades operativas de las empresas y ampliar las oportunidades de acceso al trabajo en la ciudad, especialmente en personas que buscan estabilidad o su primera experiencia en el mundo laboral. En estos procesos de selección, las empresas suelen valorar habilidades como la responsabilidad, la disposición para aprender, el trabajo en equipo y la actitud frente al servicio, aspectos que pueden marcar la diferencia al momento de aplicar.

¿Cómo postularse?

Si está interesado en estas oportunidades, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y, una vez completado el registro, postúlese a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

Operador de cine - Sin experiencia requerida

Empresa empleadora: Activos S.A.S.

Salario: A convenir

¿Le apasiona el cine y busca una oportunidad laboral sin necesidad de experiencia previa? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en taquilla.
  • Acomodar a los clientes en las salas.
  • Operar la concesión de alimentos y bebidas.
  • Empacar productos para la venta.
  • Mantener el área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

  • Bachiller culminado.
  • Disponibilidad para horarios flexibles.
  • Disponibilidad para trabajar noches y fines de semana.

¡Postúlese aquí!

Técnico investigación y desarrollo

Empresa: Alianza Team

Salario: 3.000.000

En Alianza Team buscan un(a) técnico(a) de innovación y desarrollo para apoyar el desarrollo de nuevos productos y la mejora de procesos en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Ejecutar pruebas de laboratorio y preparación de prototipos.
  • Apoyar pruebas en planta piloto y escalamiento industrial.
  • Manejo y preparación de ingredientes, insumos y materiales.
  • Registro de resultados y condiciones de ensayo en formatos y Excel.
  • Apoyo a la mejora continua y actividades operativas del área.

Requerimientos:

  • Técnico, tecnólogo o estudiante universitario en últimos semestres de alimentos, química, procesos industriales o afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en laboratorio, planta piloto o procesos productivos (incluye prácticas).
  • Conocimientos en procesos de alimentos y formulación.
  • Manejo básico–intermedio de paquete Office, especialmente Excel.
  • Inglés básico.
  • Orientación a la calidad, proactividad y disposición para aprender.

¡Postúlese aquí!

¿Es técnico o tecnólogo? Estas son las vacantes laborales disponibles

Técnico mecánico

Empresa: Kenworth de la Montaña S.A.

Salario: A convenir

Como especialista en mecánica de vehículos pesados, trabajará en diagnósticos avanzados y reparaciones técnicas, manejando tanto sistemas mecánicos como eléctricos.

Responsabilidades:

  • Realizar diagnósticos avanzados de fallas mecánicas eléctricas y electromecánicas.
  • Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos según especificaciones del fabricante.
  • Operar herramientas especializadas equipos de medición y software de diagnóstico.
  • Interpretar manuales técnicos diagramas automotrices y planos mecánicos.
  • Realizar pruebas operativas y validaciones posteriores a las reparaciones.
  • Elaborar informes técnicos completos y trazables.
  • Asegurar el cumplimiento de los estándares SST en las actividades de taller.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnológica en mecánica automotriz, mecánica diésel o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en el sector de vehículos pesados.
  • Conocimiento en motores diésel frenos transmisión sistemas electrónicos y normativa de seguridad.
  • Capacidad de análisis precisión técnica y trabajo bajo altos estándares operativos.

¡Postúlese aquí!

Técnico hidráulico

Empresa: Orbia

Salario: 2.300.000

Como técnico de riego, será clave en el equipo, asegurando que los sistemas de riego funcionen de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

  • Instalar y mantener sistemas de riego automatizados.
  • Diagnosticar y reparar fallas en sistemas eléctricos de riego.
  • Colaborar con el equipo para mejorar la eficiencia del riego.
  • Capacitar a usuarios en el uso adecuado de los sistemas de riego.

Requerimientos:

  • Experiencia demostrable como técnico de riego o en roles similares.
  • Conocimiento en sistemas de riego automatizados y eléctricos.
  • Capacidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

¡Postúlese aquí!

Agente call center ventas

Empresa empleadora: Summar Productividad

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Este rol es fundamental para contribuir al crecimiento de la empresa a través de la captación de nuevos clientes y la optimización de su experiencia.

Responsabilidades:

  • Manejar llamadas salientes para ofrecer productos y servicios de Claro Chile.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas.
  • Brindar un servicio al cliente excepcional y resolver dudas.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 meses de experiencia en call center en ventas o retención.
  • Bachiller culminado.
  • Experiencia como asesor call center comercial o ejecutivo comercial call center.
  • Conocimiento en el uso de CRM software de ventas y telefonía VoIP.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas