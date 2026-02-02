Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

Más allá de una tendencia, el trabajo remoto se ha convertido en una alternativa clave para miles de personas que buscan un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, reducción de tiempos de desplazamiento y mejores condiciones para organizar su jornada laboral.

Las cifras respaldan este cambio. De acuerdo con un análisis de Achievers, plataforma especializada en compromiso y reconocimiento laboral, en 2026 aproximadamente el 27 % de los empleados a tiempo completo en el mundo trabajaban de forma remota, mientras que un 52 % desempeñaba funciones bajo esquemas híbridos.

Este comportamiento representa un crecimiento significativo frente a 2023 y confirma que el trabajo remoto y el híbrido ya concentran la mayor parte de la fuerza laboral global, lo que ha llevado a que cada vez más empresas mantengan vacantes activas bajo modalidad remota, abiertas a candidatos ubicados en distintas regiones del país.

¿Cómo aplicar?

Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las ofertas que se ajusten a su experiencia e intereses.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Agente de telemercadeo - remoto

Empresa: Autonomic S.A.S.

Salario: A convenir

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

Agente call center - remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.

Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.

Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.

Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.

Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.

Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Ejecutivo comercial - remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).

Cierre de ventas por llamada.

Gestión postventa y seguimiento individualizado.

Cumplimiento de presupuesto mensual y referidos.

Autogestión de leads en entorno 100% remoto.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacción efectiva.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo, con buena gestión de tiempo y enfoque a resultados.

No estudiantes.

No ventas mixtas ni presenciales.

Auxiliar administrativo - remoto

Empresa: Carga Paramo S.A.S.

Salario: 2.000.000

Si es una persona responsable, organizada y tiene conocimientos en contabilidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Elaboración de cuentas de cobro.

Manejo y control de documentación administrativa.

Apoyo en los procesos internos del área administrativa.

Tareas de archivo correspondencia y apoyo contable básico.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas contables o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word).

Excelente actitud compromiso y atención al detalle.

