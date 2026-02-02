EMPLEO

Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de febrero de 2026, 9:51 p. m.
Trabajo remoto en Colombia
Trabajo remoto en Colombia Foto: Stock

Más allá de una tendencia, el trabajo remoto se ha convertido en una alternativa clave para miles de personas que buscan un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, reducción de tiempos de desplazamiento y mejores condiciones para organizar su jornada laboral.

Las cifras respaldan este cambio. De acuerdo con un análisis de Achievers, plataforma especializada en compromiso y reconocimiento laboral, en 2026 aproximadamente el 27 % de los empleados a tiempo completo en el mundo trabajaban de forma remota, mientras que un 52 % desempeñaba funciones bajo esquemas híbridos.

Este comportamiento representa un crecimiento significativo frente a 2023 y confirma que el trabajo remoto y el híbrido ya concentran la mayor parte de la fuerza laboral global, lo que ha llevado a que cada vez más empresas mantengan vacantes activas bajo modalidad remota, abiertas a candidatos ubicados en distintas regiones del país.

¿Cómo aplicar?

Para conocer todas las vacantes disponibles, los interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las ofertas que se ajusten a su experiencia e intereses.

Finanzas

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Finanzas

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

Impuestos

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Consumo inteligente

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Consumo inteligente

Prosperidad Social: cronograma de subsidios para el 2026; ojo a las fechas de los giros de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros

Finanzas

Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Finanzas

Trabajo para abogados: conozca las ofertas activas en Colombia

Finanzas

Trabajo remoto: vacantes disponibles para aplicar desde casa

Finanzas

Empleo desde casa: revise las oportunidades laborales activas

Finanzas

Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para distintos perfiles

El trabajo remoto es una excelente opción para quienes disfrutan del tiempo en casa.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Agente de telemercadeo - remoto

Empresa: Autonomic S.A.S.

Salario: A convenir

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

  • Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales
  • Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.
  • Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
  • Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
  • Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

  • Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
  • Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.
  • Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.
  • Conocimiento en plataformas CRM.

¡Postúlese aquí!

Agente call center - remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.
  • Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.
  • Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.
  • Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.
  • Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.
  • Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.
  • Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Postúlese aquí!

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

Ejecutivo comercial - remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
  • Cierre de ventas por llamada.
  • Gestión postventa y seguimiento individualizado.
  • Cumplimiento de presupuesto mensual y referidos.
  • Autogestión de leads en entorno 100% remoto.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).
  • Alta capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacción efectiva.
  • Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
  • Experiencia comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo, autónomo, con buena gestión de tiempo y enfoque a resultados.
  • No estudiantes.
  • No ventas mixtas ni presenciales.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo - remoto

Empresa: Carga Paramo S.A.S.

Salario: 2.000.000

Si es una persona responsable, organizada y tiene conocimientos en contabilidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Elaboración de cuentas de cobro.
  • Manejo y control de documentación administrativa.
  • Apoyo en los procesos internos del área administrativa.
  • Tareas de archivo correspondencia y apoyo contable básico.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas contables o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word).
  • Excelente actitud compromiso y atención al detalle.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.

Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

¿Sin empleo? Comience el mes con trabajo aplicando a estas vacantes

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

Tres situaciones destacan como los principales puntos de quiebre emocional, según la IA.

Por querer ayudar en su barrio le podrían sacar dura multa: ley castiga esta popular práctica

Subsidios en Colombia: nuevo requisito de Prosperidad Social obligará a beneficiarios a tener cuentas bancarias.

Prosperidad Social: cronograma de subsidios para el 2026; ojo a las fechas de los giros de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros

Empleo en Colombia: estas son las tendencias para 2025

Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.

Trabajo para abogados: conozca las ofertas activas en Colombia

.

Comience la semana con trabajo: vacantes activas para aplicar hoy

Porvenir, empresa del Grupo Aval, lanzó Bienestar Financiero Sostenible Porvenir (BFSP), una ruta innovadora que busca transformar la relación de los colombianos con su dinero.

Vacantes en el sector financiero: conozca las oportunidades activas

Noticias Destacadas