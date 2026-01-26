Trabajo para ingenieros con y sin experiencia: así puede aplicar a más de 600 vacantes

El sector de la ingeniería sigue mostrando una demanda activa de talento en Colombia, con más de 600 vacantes disponibles para profesionales de distintas especializaciones y niveles de experiencia. Esta amplia oferta incluye oportunidades tanto para ingenieros recién egresados como para aquellos con trayectoria en áreas como civil, sistemas, industrial, mecánica, eléctrica, entre otras.

Estas vacantes representan una opción atractiva para quienes buscan ingresar al mercado laboral o dar un salto en su carrera profesional, ofreciendo empleos con contratos formales, estabilidad y la posibilidad de desarrollarse en proyectos de alto impacto dentro de diferentes sectores productivos.

Además, muchas de estas oportunidades permiten a los ingenieros fortalecer sus competencias técnicas y acceder a programas de capacitación y crecimiento profesional, elementos clave para avanzar en su trayectoria laboral en un contexto cada vez más competitivo y tecnológicamente exigente.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y aplicar a las ofertas que se ajusten a su experiencia y aspiraciones. El proceso de postulación es totalmente gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Ingeniero de sistemas junior – Cereté

Empresa: Distracom

Salario: A convenir

Distracom está buscando un ingeniero de sistemas junior comprometido y apasionado por la tecnología.

Responsabilidades:

Apoyo en soporte de nuestro sistema.

Consultas en base de datos.

Brindar soporte a usuario final.

Recepción de llamadas.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas.

Conocimientos básicos en bases de datos.

Interés en aprender nuevas tecnologías.

Habilidad para trabajar en equipo.

Buena comunicación escrita y verbal.

Adecuada atención al cliente.

Ingeniero civil – Bogotá D.C.

Empresa: Consorcio de obras civiles S.A.S.

Salario: 3.505.000

Este rol impactará en la calidad y eficiencia de los proyectos, contribuyendo directamente al éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar proyectos de construcción.

Controlar aspectos técnicos y administrativos de la obra.

Realizar informes de avance y seguimiento de presupuesto.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil.

Más de 5 años de experiencia en roles similares.

Disponibilidad para viajar y desplazarse.

Ingeniero de procesos – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 4.578.328 a 5.254.134

Si tiene experiencia en el diseño de automatización y le apasiona el análisis de causas raíz, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Analizar y diseñar procesos para la automatización.

Implementar soluciones de Automatización de Procesos Robóticos (RPA).

Acompañar técnicamente a los equipos de desarrollo durante todo el ciclo del proyecto.

Identificar oportunidades de mejora en procesos existentes.

Asegurar la puntualidad en la entrega y gestión efectiva del alcance del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o áreas afines.

Mínimo dos años de experiencia en gestión y análisis de procesos.

Conocimiento en notación BPMN y metodologías Six-sigma.

Experiencia con herramientas de modelado de procesos.

Capacidad para realizar análisis de causas raíz.

Ingeniero de datos – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Como especialista en datos, su labor impactará directamente en cómo se almacena, prepara y analiza la información, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

Arquitecto/Ingeniero civil – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

El candidato ideal liderará el proceso de diseño arquitectónico, asegurando que cada local no solo cumpla con los estándares de calidad, sino que también potencie la función comercial del espacio.

Responsabilidades:

Diseñar y liderar proyectos arquitectónicos de los locales, desde la conceptualización hasta su ejecución.

Presentar propuestas alineadas con los estándares de calidad y funcionamiento de la empresa.

Coordinar y evaluar presupuestos de obras civiles, eléctricas y adecuaciones, optimizando costos.

Supervisar la construcción, adecuación y cumplimiento de normas técnicas y de seguridad.

Proponer mejoras e innovaciones en las instalaciones, considerando tendencias del sector.

Gestionar el mantenimiento y reparación de locales y equipos, coordinando insumos y cronogramas.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.

Experiencia mínima de 2 años en diseño de espacios comerciales o retail.

Conocimiento avanzado en software de diseño arquitectónico como AutoCAD, Excel, PowerPoint y Word.

Habilidad para coordinar equipos y gestionar proyectos en construcción.

