Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las vacantes activas hoy

Buscar el primer empleo en Colombia puede convertirse en un desafío para miles de personas que, pese a contar con formación académica o técnica, se enfrentan al requisito recurrente de experiencia mínima. Esta barrera suele generar frustración, especialmente entre jóvenes recién graduados y quienes desean cambiar de sector o retomar su vida laboral.
Sin embargo, diversas empresas mantienen abiertas convocatorias dirigidas precisamente a candidatos sin experiencia, apostándole al potencial, la formación y las habilidades blandas como factores determinantes en los procesos de selección. Estas oportunidades representan una puerta de entrada al mercado laboral formal y una posibilidad real de crecimiento profesional.
Consejos para los candidatos
Ante un mercado competitivo, competencias como el trabajo en equipo, la actitud de servicio y la comunicación asertiva son altamente valoradas por los empleadores, ya que influyen directamente en el ambiente laboral y en la calidad del servicio prestado.
Asimismo, demostrar disposición para aprender, adaptabilidad frente a nuevos retos y compromiso con las responsabilidades asignadas puede compensar la falta de experiencia. Una hoja de vida clara, que destaque logros académicos, prácticas, voluntariados o proyectos personales, también puede fortalecer el perfil del aspirante.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo haciendo clic acá, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.
Operarios mano de obra sin experiencia - Cota, Funza, Madrid, Mosquera
Empresa empleadora: Grupo Soluciones Horizonte
Salario: 1.750.905
En Grupo Soluciones Horizonte (GSH) se encuentran en búsqueda de operarios mano de obra con o sin experiencia para laborar en Cota Parque Industrial la Florida.
Requerimientos:
- Formación: Bachiller académico.
- Experiencia: con o sin experiencia en el sector de manufactura, flores, producción o afines.
Mensajero/domiciliario con o sin experiencia – Bogotá D.C.
Empresa: Gopass
Salario: 1.750.905 a 2.500.000
Gopass se encuentra en la búsqueda de mensajeros motorizados comprometidos y con alto sentido de confidencialidad, para apoyar las operaciones de mensajería y entrega de documentación financiera.
Responsabilidades:
- Entrega de tarjetas de crédito.
- Entrega y recolección de paquetería.
- Recolección de firmas y huellas.
- Manejo de documentación confidencial.
Requerimientos:
- Contar con moto propia.
- Diploma y acta de bachiller
- Documentación de la moto y personal al día.
- Conocimiento básico de direcciones y rutas.
- Buen servicio al cliente y responsabilidad en el manejo de información.
Ejecutivo financiero microcrédito sin experiencia - Soacha y Fontibón
Empresa: Mibanco
Salario: 1.850.000 a 2.750.000
¿Quiere aprender, trabajar y construir una carrera con altos ingresos a futuro, incluso si no tienes experiencia? En MiBanco forman jóvenes con actitud y ganas de crecer a través de la Escuela de Asesores de Negocios.
Requerimientos:
- Jóvenes con o sin experiencia.
- Experiencia en ventas o atención al cliente (deseable, no excluyente).
- Actitud comercial, energía y ganas de aprender en la calle.
Gestor de recursos humanos remoto
Empresa: Digital next level mindset
Salario: A convenir
¿Está listo para dar el siguiente paso en su carrera sin salir de su hogar? Únase a un equipo en crecimiento donde cada día es una oportunidad de aprendizaje y desarrollo.
Responsabilidades:
- Gestionar el proceso completo de reclutamiento y selección.
- Desarrollar estrategias de atracción de talento.
- Coordinar programas de capacitación y desarrollo.
- Implementar políticas de recursos humanos alineadas con los objetivos de la empresa.
Requerimientos:
- Bachiller.
Auxiliar de cocina – Fusagasugá
Empresa empleadora: Colsubsidio Empleo
Salario: 1.750.000 a 2.100.000
Como operario de cocina, tendrá la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente que aprecia el trabajo en equipo y la atención al detalle.
Responsabilidades:
- Ensamblar y empacar productos.
- Revisar y entregar productos a ser despachados.
- Freír arepas y productos derivados de pollo.
- Realizar limpieza y desinfección de manos área equipos y utensilios.
Requerimientos:
- Bachiller académico o noveno grado certificado.
- Sin experiencia laboral.
- Interés en trabajar como auxiliar, operario o asistente de cocina.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.