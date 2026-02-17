Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las vacantes activas hoy

Buscar el primer empleo en Colombia puede convertirse en un desafío para miles de personas que, pese a contar con formación académica o técnica, se enfrentan al requisito recurrente de experiencia mínima. Esta barrera suele generar frustración, especialmente entre jóvenes recién graduados y quienes desean cambiar de sector o retomar su vida laboral.

Sin embargo, diversas empresas mantienen abiertas convocatorias dirigidas precisamente a candidatos sin experiencia, apostándole al potencial, la formación y las habilidades blandas como factores determinantes en los procesos de selección. Estas oportunidades representan una puerta de entrada al mercado laboral formal y una posibilidad real de crecimiento profesional.

Consejos para los candidatos

Ante un mercado competitivo, competencias como el trabajo en equipo, la actitud de servicio y la comunicación asertiva son altamente valoradas por los empleadores, ya que influyen directamente en el ambiente laboral y en la calidad del servicio prestado.

Asimismo, demostrar disposición para aprender, adaptabilidad frente a nuevos retos y compromiso con las responsabilidades asignadas puede compensar la falta de experiencia. Una hoja de vida clara, que destaque logros académicos, prácticas, voluntariados o proyectos personales, también puede fortalecer el perfil del aspirante.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo haciendo clic acá, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Operarios mano de obra sin experiencia - Cota, Funza, Madrid, Mosquera

Empresa empleadora: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: 1.750.905

En Grupo Soluciones Horizonte (GSH) se encuentran en búsqueda de operarios mano de obra con o sin experiencia para laborar en Cota Parque Industrial la Florida.

Requerimientos:

Formación: Bachiller académico.

Experiencia: con o sin experiencia en el sector de manufactura, flores, producción o afines.

¡Postúlese aquí!

Mensajero/domiciliario con o sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Gopass

Salario: 1.750.905 a 2.500.000

Gopass se encuentra en la búsqueda de mensajeros motorizados comprometidos y con alto sentido de confidencialidad, para apoyar las operaciones de mensajería y entrega de documentación financiera.

Responsabilidades:

Entrega de tarjetas de crédito.

Entrega y recolección de paquetería.

Recolección de firmas y huellas.

Manejo de documentación confidencial.

Requerimientos:

Contar con moto propia.

Diploma y acta de bachiller

Documentación de la moto y personal al día.

Conocimiento básico de direcciones y rutas.

Buen servicio al cliente y responsabilidad en el manejo de información.

¡Postúlese aquí!

Empresas ofrecen trabajo remoto en áreas administrativas: revise las vacantes

Ejecutivo financiero microcrédito sin experiencia - Soacha y Fontibón

Empresa: Mibanco

Salario: 1.850.000 a 2.750.000

¿Quiere aprender, trabajar y construir una carrera con altos ingresos a futuro, incluso si no tienes experiencia? En MiBanco forman jóvenes con actitud y ganas de crecer a través de la Escuela de Asesores de Negocios.

Requerimientos:

Jóvenes con o sin experiencia.

Experiencia en ventas o atención al cliente (deseable, no excluyente).

Actitud comercial, energía y ganas de aprender en la calle.

¡Postúlese aquí!

Gestor de recursos humanos remoto

Empresa: Digital next level mindset

Salario: A convenir

¿Está listo para dar el siguiente paso en su carrera sin salir de su hogar? Únase a un equipo en crecimiento donde cada día es una oportunidad de aprendizaje y desarrollo.

Responsabilidades:

Gestionar el proceso completo de reclutamiento y selección.

Desarrollar estrategias de atracción de talento.

Coordinar programas de capacitación y desarrollo.

Implementar políticas de recursos humanos alineadas con los objetivos de la empresa.

Requerimientos:

Bachiller.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de cocina – Fusagasugá

Empresa empleadora: Colsubsidio Empleo

Salario: 1.750.000 a 2.100.000

Como operario de cocina, tendrá la oportunidad de aprender y desarrollarse en un ambiente que aprecia el trabajo en equipo y la atención al detalle.

Responsabilidades:

Ensamblar y empacar productos.

Revisar y entregar productos a ser despachados.

Freír arepas y productos derivados de pollo.

Realizar limpieza y desinfección de manos área equipos y utensilios.

Requerimientos:

Bachiller académico o noveno grado certificado.

Sin experiencia laboral.

Interés en trabajar como auxiliar, operario o asistente de cocina.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.