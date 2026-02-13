Vacantes con contrato a término indefinido en Medellín: postúlese gratis

El contrato a término indefinido se ha convertido en una de las modalidades de empleo más buscadas por los trabajadores, debido a la estabilidad laboral que ofrece, el acceso continuo a prestaciones sociales y la posibilidad de desarrollar planes de carrera dentro de las organizaciones.

Es por ello que, en la capital antioqueña, múltiples compañías adelantan procesos de selección bajo este tipo de contratación, con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo y garantizar continuidad en sus operaciones. Las convocatorias están abiertas para candidatos con diferentes niveles de experiencia, ampliando las oportunidades de vinculación formal en la ciudad.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse de manera gratuita a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas laborales. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Coordinador de mercadeo motos – AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

AKT está buscando un coordinador de mercadeo, quien contribuirá al crecimiento de las marcas liderando iniciativas estratégicas y tácticas que conecten con los usuarios en todo el país.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar acciones de mercadeo que fortalezcan el posicionamiento de nuestras marcas en línea con el espíritu innovador de AKT.

Revisar, evaluar y aprobar propuestas de activaciones y eventos enviadas por distribuidores.

Gestionar materiales publicitarios, inventarios, entregas y procesos de facturación.

Coordinar y garantizar el cumplimiento de cronogramas de actividades de marketing a nivel nacional.

Organizar y supervisar la logística de eventos, exhibiciones y actividades que acerquen a las personas al mundo de las motos.

Gestionar el préstamo de motocicletas, repuestos o recursos para exhibiciones y experiencias de marca.

Negociar con proveedores buscando optimizar costos y garantizar la calidad de las ejecuciones.

Acompañar y monitorear las actividades del equipo para asegurar el cumplimiento de estándares y tiempos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en roles de mercadeo, trade marketing, coordinación de proyectos o eventos.

Conocimiento en planificación, ejecución y análisis de campañas de marketing y activaciones.

Habilidad para gestionar proveedores y coordinar actividades a nivel nacional.

Capacidad para administrar presupuestos y optimizar recursos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Científico(a) de datos – Nutresa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es diseñar, modelar e implementar modelos de analítica avanzada utilizando técnicas de machine learning, inteligencia artificial y algoritmos estadísticos con el fin de generar insights de alto valor agregado para la toma de decisiones.

Responsabilidades:

Diseñar y enriquecer los casos de uso con el fin de alinear con el impacto proyectado en el proceso.

Definir la estructura de datos necesaria que apalanque la solución del caso de uso o pregunta de negocio, conectando la propuesta de valor y los retos del mercado.

Construir análisis exploratorios que validan hipótesis en relación a los casos de uso por medio de métodos de ingeniería de variables para determinar las relevancias en los modelos.

Desarrollar y proponer modelos analíticos predictivos y prescriptivos por medio de métodos estadísticos, matemáticos y de machine learning, con el fin de responder preguntas estratégicas de negocio.

Asegurar la confiabilidad y calidad de los modelos analíticos por medio de pruebas que permitan garantizar la efectividad de los modelos.

Definir e implementar los recursos y métodos de funcionamiento para la automatización de los modelos analíticos, haciendo uso de tecnologías en la nube con el fin de disponibilizarlos en ambientes productivos.

Crear y actualizar la documentación de los métodos y modelos analíticos utilizados, para mantener vigente el conocimiento de los mismos en la organización.

Identificar e implementar mejoras a los modelos analíticos que complementen el conocimiento del negocio o que mejoren el rendimiento en procesamiento de estos.

Comunicar los resultados e insights de los modelos al proceso para la toma de decisiones y asegurar la disponibilidad de la información.

Medir y monitorear el rendimiento de los modelos analíticos implementados con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento en las operaciones del negocio.

Hacer vigilancias tecnológicas sobre buenas prácticas y tendencias en analítica avanzada con el fin de incorporar y generar las rutas de evolución de la capacidad acordes al negocio.

Requerimientos:

Profesional en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Economía o afines

Requisitos deseables: Nivel de inglés B1

Conocimientos en implementación de modelos de analítica avanzada, con técnicas estadísticas y machine learning

Experiencia con regresión multivariable, redes neuronales, árboles de decisión y modelos de ensamble.

Nivel avanzado en escritura y optimización en lenguaje Python o R para análisis y exploración de datos.

Más de 1 año en procesos afines (sin contar periodo de práctica)

Experiencia laboral desarrollando modelos de analítica bajo frameworks de MLOps.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial de vivienda – Banco de Occidente

Salario: 2.500.000 a 2.669.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de crédito hipotecario, su gestión tendrá un impacto real; cada visita será una oportunidad para transformar vidas.

Responsabilidades:

Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.

Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.

Generar alianzas estratégicas con constructoras.

Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.

Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.

Requerimientos:

Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas, financieras, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas.

Deseable experiencia en el sector bancario financiero o constructor.

Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.

Habilidad para relacionarse, atención al cliente y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de integraciones – Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona la tecnología y desea formar parte de un equipo que valora la contribución individual, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener integraciones técnicas entre sistemas internos y externos.

Colaborar con equipos técnicos para asegurar la correcta implementación de APIs.

Monitorear y solucionar problemas de integraciones en tiempo real.

Documentar procesos y mejoras para optimizar la experiencia del cliente.

Proveer soporte técnico y asesoría sobre integraciones a clientes.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como analista de integraciones o especialista en APIs.

Conocimiento en el uso y gestión de APIs.

Habilidad para identificar y resolver problemas técnicos de integraciones.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Técnico, tecnólogo en sistemas y afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de gestión SST – Cartama

Salario: 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona proactiva y con habilidades analíticas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Analizar datos diagnósticos de evaluaciones médicas laborales.

Coordinar con el equipo de trabajo para asegurar el cumplimiento de las políticas de SST.

Participar en la mejora continua del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asistir en la gestión de las evaluaciones médicas y su documentación.

Requerimientos:

Tecnólogo en SST (con licencia), estudiante de SST.

6 meses a 2 años de experiencia en evaluaciones médicas y seguridad vial.

Conocimientos en diagnósticos frecuentes (CIE10).

Nivel medio en herramientas ofimáticas.

Proactividad, análisis y comunicación asertiva.

Licencia de conducir y disponibilidad para viajar ocasionalmente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Enfermera jefe de cuidados paliativos – Keralty

Salario: 3.000.000 a 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es esencial para los objetivos de brindar una atención humanizada y de calidad.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar el equipo de cuidados paliativos.

Desarrollar planes de atención personalizados para pacientes.

Garantizar la calidad y humanización de la atención domiciliaria.

Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar los servicios.

Requerimientos:

Pregrado en Enfermería.

Formación obligatoria certificada en Dolor o Cuidados Paliativos (120 horas).

Experiencia mínima de 2 años en clínica.

Experiencia mínima de 1 año en áreas de dolor, hemaoncología, oncología, cuidados paliativos o programas de cronicidad.

Conocimiento y aplicación de protocolos de manejo del dolor.

Experiencia en administración y titulación de analgésicos y manejo de dispositivos especiales (catéteres y bombas de infusión).

Participación en procesos de calidad y seguridad del paciente.

Competencias en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y conciencia del cuidado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

