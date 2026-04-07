Vacantes con salarios desde $4 millones: postúlese gratis a estas ofertas

Acceder a oportunidades laborales con salarios desde los 4 millones de pesos mensuales puede representar un cambio significativo en la calidad de vida de los trabajadores. Este nivel de ingresos permite cubrir gastos con mayor tranquilidad, fortalecer el ahorro y proyectar metas financieras a mediano y largo plazo.
Además, este tipo de remuneración suele estar asociado a mejores condiciones laborales y mayores posibilidades de crecimiento, lo que resulta atractivo para quienes buscan estabilidad y avanzar en su trayectoria profesional.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Psicólogo clínico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 4.697.900
En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
- Elaborar informes clínicos detallados.
- Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
- Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
- Mantener actualizada la documentación de cada paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
- Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
- Habilidad para elaborar informes clínicos.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
Analista de operaciones y mantenimiento – Rionegro
Empresa: Airplan
Salario: $ 4.900.000
Este rol es fundamental para alcanzar los objetivos de seguridad y eficiencia, trabajando en estrecha colaboración con otros departamentos técnicos.
Responsabilidades:
- Realizar pruebas de sistemas eléctricos y mecánicos.
- Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos aeronáuticos.
- Resolver problemas técnicos de operación.
- Operación y mantenimiento de redes combustible.
Requerimientos:
- Formación académica como tecnólogo o ingeniero.
- Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de redes de combustible.
- Conocimientos avanzados en sistemas eléctricos mecánicos y de combustibles
- Habilidad en el uso de herramientas ofimáticas y de gestión de contratos.
Coordinador comercial de posgrados – Medellín
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: $ 5.281.000
Con su enfoque orientado a resultados, buscará contribuir significativamente a las metas de matrícula y satisfacción del aspirante.
Responsabilidades:
- Coordinar la estrategia comercial de los posgrados.
- Colaborar con el equipo de Contact para la captación de aspirantes.
- Realizar seguimientos y conversiones de aspirantes.
- Asegurar el cumplimiento de metas de matrícula y apertura de cohortes.
Requerimientos:
- Profesional en administración, mercadeo, comunicación, negocios, ingeniería industrial o áreas afines.
- Maestría y/o especialización en mercadeo, gerencia comercial, gestión educativa o áreas relacionadas.
- Deseable formación complementaria en CRM, servicio al cliente o marketing digital.
- Experiencia mínima de 3 años en coordinación comercial, admisiones o mercadeo de servicios.
- Deseable experiencia en educación superior o venta de programas académicos.
- Experiencia en liderazgo de equipos y seguimiento a metas, CRM Marketing Digital y Gestión de Admisiones.
Especialista de recursos humanos – Cali
Empresa: Job&Talent Colombia
Salario: $ 6.661.000
Si es un consultor de recursos humanos comprometido con la excelencia y le motiva el desafío de transformar la experiencia del empleado, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de reclutamiento efectivas.
- Gestionar el proceso completo de selección y contratación.
- Colaborar en el diseño de programas de desarrollo de talento.
- Monitorear y mejorar los indicadores de gestión de recursos humanos.
- Asesorar a los líderes de la organización en temas de gestión del talento.
Requerimientos:
- Título universitario en Psicología, Administración de Empresas o afines.
- Experiencia mínima de 3 años como especialista de recursos humanos o roles similares.
- Conocimiento profundo en gestión de talento y desarrollo organizacional.
- Habilidades en la implementación de estrategias de reclutamiento.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Coordinador/a de operaciones logísticas – Bogotá D.C.
Empresa: Colombina
Salario: $ 5.100.000
Como coordinador/a de operaciones logísticas, desempeñará un papel fundamental en el aseguramiento de un flujo eficiente de las operaciones diarias, alineando las actividades logísticas con los objetivos estratégicos de la empresa.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las operaciones logísticas diarias para asegurar eficiencia y calidad.
- Optimizar procesos de la cadena de suministro para mejorar tiempos de entrega y reducir costos.
- Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la satisfacción del cliente.
- Implementar y monitorear indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de las operaciones.
- Desarrollar estrategias logísticas que apoyen el crecimiento y la expansión de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia previa mínima de 3 años como coordinador/a de operaciones logísticas o en un rol similar.
- Título profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.
- Conocimiento avanzado en gestión de la cadena de suministro y logística.
- Habilidad para liderar equipos y coordinar múltiples tareas de manera eficaz.
- Dominio de herramientas SAP y Microsoft Office.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.