Vacantes con salarios desde $4 millones: postúlese gratis a estas ofertas

Acceder a oportunidades laborales con salarios desde los 4 millones de pesos mensuales puede representar un cambio significativo en la calidad de vida de los trabajadores. Este nivel de ingresos permite cubrir gastos con mayor tranquilidad, fortalecer el ahorro y proyectar metas financieras a mediano y largo plazo.

Además, este tipo de remuneración suele estar asociado a mejores condiciones laborales y mayores posibilidades de crecimiento, lo que resulta atractivo para quienes buscan estabilidad y avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

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Analista de operaciones y mantenimiento – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: $ 4.900.000

Este rol es fundamental para alcanzar los objetivos de seguridad y eficiencia, trabajando en estrecha colaboración con otros departamentos técnicos.

Responsabilidades:

Realizar pruebas de sistemas eléctricos y mecánicos.

Gestionar el mantenimiento preventivo de equipos aeronáuticos.

Resolver problemas técnicos de operación.

Operación y mantenimiento de redes combustible.

Requerimientos:

Formación académica como tecnólogo o ingeniero.

Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de redes de combustible.

Conocimientos avanzados en sistemas eléctricos mecánicos y de combustibles

Habilidad en el uso de herramientas ofimáticas y de gestión de contratos.

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Vacantes con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

Coordinador comercial de posgrados – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: $ 5.281.000

Con su enfoque orientado a resultados, buscará contribuir significativamente a las metas de matrícula y satisfacción del aspirante.

Responsabilidades:

Coordinar la estrategia comercial de los posgrados.

Colaborar con el equipo de Contact para la captación de aspirantes.

Realizar seguimientos y conversiones de aspirantes.

Asegurar el cumplimiento de metas de matrícula y apertura de cohortes.

Requerimientos:

Profesional en administración, mercadeo, comunicación, negocios, ingeniería industrial o áreas afines.

Maestría y/o especialización en mercadeo, gerencia comercial, gestión educativa o áreas relacionadas.

Deseable formación complementaria en CRM, servicio al cliente o marketing digital.

Experiencia mínima de 3 años en coordinación comercial, admisiones o mercadeo de servicios.

Deseable experiencia en educación superior o venta de programas académicos.

Experiencia en liderazgo de equipos y seguimiento a metas, CRM Marketing Digital y Gestión de Admisiones.

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Especialista de recursos humanos – Cali

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 6.661.000

Si es un consultor de recursos humanos comprometido con la excelencia y le motiva el desafío de transformar la experiencia del empleado, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de reclutamiento efectivas.

Gestionar el proceso completo de selección y contratación.

Colaborar en el diseño de programas de desarrollo de talento.

Monitorear y mejorar los indicadores de gestión de recursos humanos.

Asesorar a los líderes de la organización en temas de gestión del talento.

Requerimientos:

Título universitario en Psicología, Administración de Empresas o afines.

Experiencia mínima de 3 años como especialista de recursos humanos o roles similares.

Conocimiento profundo en gestión de talento y desarrollo organizacional.

Habilidades en la implementación de estrategias de reclutamiento.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

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Coordinador/a de operaciones logísticas – Bogotá D.C.

Empresa: Colombina

Salario: $ 5.100.000

Como coordinador/a de operaciones logísticas, desempeñará un papel fundamental en el aseguramiento de un flujo eficiente de las operaciones diarias, alineando las actividades logísticas con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones logísticas diarias para asegurar eficiencia y calidad.

Optimizar procesos de la cadena de suministro para mejorar tiempos de entrega y reducir costos.

Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la satisfacción del cliente.

Implementar y monitorear indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de las operaciones.

Desarrollar estrategias logísticas que apoyen el crecimiento y la expansión de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia previa mínima de 3 años como coordinador/a de operaciones logísticas o en un rol similar.

Título profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.

Conocimiento avanzado en gestión de la cadena de suministro y logística.

Habilidad para liderar equipos y coordinar múltiples tareas de manera eficaz.

Dominio de herramientas SAP y Microsoft Office.

¡Postúlese acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.