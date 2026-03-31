Vacantes de empleo en el sector financiero: conozca las ofertas disponibles

El sector financiero desempeña un papel clave en la economía del país, al facilitar el acceso a servicios que impulsan la inversión, el crecimiento empresarial y la gestión eficiente de los recursos. Debido a su dinamismo y constante evolución, diferentes organizaciones mantienen convocatorias abiertas para incorporar talento y fortalecer sus equipos de trabajo.

Estas oportunidades se encuentran disponibles en distintas ciudades del país, aumentando las posibilidades para profesionales que buscan avanzar en su trayectoria dentro de un mercado caracterizado por su estabilidad y proyección de crecimiento.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten a su perfil.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Ejecutivo de cuenta – Bogotá D.C.

Empresa: Essity

Salario: A convenir

¿Es un profesional con pasión por las ventas y un talento especial para las relaciones comerciales? Como ejecutivo de cuenta en Essity, será fundamental en el cumplimiento de las metas de rentabilidad y distribución.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes en el sector de farmacias.

Cumplir y superar los objetivos de ventas establecidos.

Analizar el mercado para identificar oportunidades de negocio.

Optimizar la presencia de nuestros productos en el canal.

Elaborar reportes de ventas y análisis de datos para la toma de decisiones.

Colaborar con equipos internos para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

2 años de experiencia en ventas como ejecutivo de cuenta o similar.

Conocimiento del canal de farmacias.

Dominio de Microsoft Excel y análisis de datos.

Capacidad para gestionar cuentas y relaciones comerciales efectivas.

Disponibilidad de medio de transporte propio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor integral – Cali

Empresa: COPROCENVA

Salario: $3.020.000

Se busca un profesional comprometido con la venta y asesoramiento de los productos y servicios, garantizando el cumplimiento de las metas comerciales.

Responsabilidades:

Vender productos y servicios de la Cooperativa.

Asesorar a asociados actuales y potenciales sobre el portafolio disponible.

Garantizar excelencia en la prestación del servicio.

Cumplir metas comerciales establecidas.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante mínimo séptimo semestre en carreras administrativas o afines.

Un año de experiencia como asesor de servicios o comercial.

Experiencia en análisis de créditos y venta de portafolio.

Experiencia previa en sector financiero o solidario.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $8 millones

Ejecutivo preferente – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial – Pasto

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.

Gestionar ventas y promover productos financieros.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo, técnico o tecnólogo en áreas financieras administrativas o afines.

Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.

Habilidades en servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes (turnos rotativos).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de control financiero – Medellín

Empresa: ESSITY

Salario: A convenir

Como analista de control financiero logístico, será clave en la toma de decisiones estratégicas que impulsarán la eficiencia operativa y la mejora continua.

Responsabilidades:

Analizar reportes financieros para identificar áreas de mejora en la operación logística.

Colaborar con el equipo para desarrollar estrategias de optimización de costos.

Elaborar informes financieros que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Monitorear indicadores de desempeño financiero y logístico.

Proporcionar recomendaciones basadas en análisis de datos financieros.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como analista de control financiero logístico o roles afines.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis financiero.

Habilidad para interpretar datos financieros y generar informes detallados.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos de manera efectiva.

Título profesional en Finanzas, Contabilidad, Administración o afines.

Indispensablemente, debe tener un nivel intermedio-avanzado en Python (requisito excluyente).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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