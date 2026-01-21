Vacantes en Cali: cientos de ofertas activas para aplicar hoy

La capital vallecaucana registra un comportamiento positivo en materia de empleo, con una tasa de desempleo del 8,3 % durante el trimestre septiembre–noviembre de 2025, la más baja observada en la ciudad desde 2007. Este resultado refleja una mayor estabilidad en el mercado laboral y un repunte en los procesos de contratación.

En medio de este panorama, actualmente hay cientos de vacantes activas en Cali, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para personas con distintos niveles de formación y experiencia, en un escenario marcado por un mejor dinamismo en la generación de empleo formal.

Quienes deseen conocer más información y postularse a las oportunidades disponibles pueden ingresar a la sección Semana Empleos y aplicar sin costo. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y actualizada puede aumentar significativamente las probabilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Mercaderista senior

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este rol, apoyará a liderar la gestión comercial del equipo y clientes a cargo, enfocado hacia la ejecución en campo.

Responsabilidades:

Ejecución de las estrategias foco en los Puntos de Venta de la zona a cargo.

Retroalimentar las oportunidades encontradas y generar acciones con seguimiento para ejecutar la estrategia en campo.

Seguimiento al comportamiento de los indicadores de la venta del equipo.

Seguimiento a planes o actividades puntuales de las marcas.

Requerimientos:

Tecnólogo en procesos administrativos o afines, con interés en seguir creciendo y desarrollándose profesional y académicamente.

Experiencia de 2 años en compañías de consumo masivo, en el manejo del canal supermercado y tradicional (TAT).

Conocimientos en matemáticas comerciales y manejo de herramientas ofimáticas.

Conocimiento de la zona y habilidades en comunicación y orientación a resultados.

Con vehículo propio (deseablemente moto).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ingeniero de datos

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ofertas de empleo en Cali: empresas abren nuevos procesos de selección

Jefe de ventas

Empresa: Corona Industrial

Salario: 4.793.000

Su misión será garantizar que la propuesta de valor del centro se viva plenamente en el punto de venta, liderando la operación comercial y administrativa para ofrecer a los clientes una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

Asegurar una experiencia de cliente excepcional antes, durante y después de la compra.

Cumplir y superar los presupuestos de ventas, margen y rentabilidad del punto de venta.

Liderar integralmente la operación comercial, logística y administrativa.

Gestionar eficientemente los gastos y recursos asignados.

Desarrollar, motivar y acompañar al equipo de trabajo.

Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos, inventarios y procesos internos.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas.

Experiencia mínima de 3 años liderando puntos de venta en el sector retail.

Manejo de equipos entre 20 y 50 personas.

Experiencia en venta consultiva y gestión integral de la operación (ventas y logística).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial senior

Empresa: Cazta comercial

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

En este rol, será un pilar fundamental en la expansión internacional de la marca, colaborando directamente con boutiques exclusivas y clientes de alto nivel.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones comerciales con boutiques exclusivas y clientes de alto nivel.

Implementar estrategias de ventas para incrementar la presencia de la marca en mercados internacionales.

Colaborar con equipos internos para asegurar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Analizar tendencias de mercado y ofrecer propuestas para mejorar la estrategia de ventas.

Participar en eventos y ferias internacionales para promocionar la marca y sus productos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en roles como ejecutivo comercial senior ejecutivo de ventas premium o similares en el sector de moda.

Fuerte capacidad de negociación y habilidades interpersonales.

Disponibilidad para viajar internacionalmente.

Dominio del inglés.

Habilidades analíticas para interpretación de datos de mercado y ventas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista profesional jurídico

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.