Vacantes en tecnología: se necesitan desarrolladores y analistas en todo el país

La transformación digital continúa impulsando la demanda de talento especializado en tecnología, con procesos de selección abiertos para desarrolladores y analistas en diferentes regiones del país. Las empresas buscan fortalecer sus capacidades digitales y optimizar sus operaciones, lo que ha incrementado la apertura de vacantes asociadas al desarrollo de software, análisis de datos y gestión de sistemas.

Estos perfiles se han convertido en piezas clave para la competitividad de las organizaciones, al aportar soluciones innovadoras, mejorar la toma de decisiones y acompañar procesos de crecimiento y automatización. Además del conocimiento técnico, los empleadores valoran habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de adaptación y el trabajo colaborativo en entornos dinámicos.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Desarrollador mobile – Bogotá D.C.

Empresa: Bodytech

Salario: 2.000.000 a 4.500.000

Si es ingeniero de aplicaciones móviles con experiencia comprobada y le motiva enfrentar nuevos retos tecnológicos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Desarrollar aplicaciones móviles nativas y multiplataforma.

Optimizar, mantener y corregir bugs en aplicaciones existentes.

Implementar patrones de arquitectura móvil según las mejores prácticas.

Colaborar con los equipos de UX, Producto, Backend y QA.

Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad en aplicaciones.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia de 2 a 4 años en desarrollo móvil.

Habilidades en análisis y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar efectivamente en equipo.

Desarrollador de software – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.

Responsabilidades:

Desarrollar y documentar código fuente.

Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.

Identificar y solucionar problemas técnicos.

Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.

Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.

Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.

Brindar soporte técnico a usuarios.

Participar en reuniones técnicas.

Gestionar versiones de código.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Software o afines.

Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.

Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.

Conocimientos en lenguajes como Java o Python.

Desarrollador de software – Bogotá o Cali

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.874.000

En Banco de Occidente están buscando un desarrollador de software en Bogotá o Cali, quien diseñe, desarrolle, pruebe y mantenga aplicaciones de software que respondan a las necesidades del negocio, asegurando calidad, eficiencia y escalabilidad.

Responsabilidades:

Levantar y documentar requerimientos funcionales y técnicos con los stakeholders .

. Analizar procesos de negocio y proponer soluciones tecnológicas viables.

Aprobar y entender especificaciones funcionales, diagramas de flujo, casos de uso y criterios de aceptación.

Apoyar al equipo de desarrollo en la interpretación de requerimientos y validación de entregables.

Participar en pruebas funcionales y de usuario (UAT).

Realizar seguimiento a incidencias y mejoras en los sistemas existentes.

Colaborar en la planificación y estimación de tareas técnicas.

Asegurar la trazabilidad de los requerimientos durante el ciclo de vida del desarrollo.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación o carreras afines.

Experiencia: Mínimo de 2 años de experiencia en desarrollo de software.

Experiencia trabajando con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

Conocimiento y dominio de al menos un lenguaje de programación (ej. Java, C#, Python, JavaScript, etc.).

Conocimiento de frameworks modernos (ej. Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Vue.js).

Manejo de bases de datos relacionales o no relacionales (ej. SQL Server, ESQL, PostgreSQL, MongoDB).

Control de versiones con Git.

Conocimientos básicos de integración continua y despliegue (CI/CD).

Deseable experiencia en desarrollo orientado a servicios (REST, SOAP).

Deseable conocimiento en Bus de servicios de IB versión 10 o ACE12 y Datapower.

Analista de la información – Bogotá D.C.

Empresa: Covinoc S.A.

Salario: A convenir

El candidato ideal será un activo valioso en la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), y jugará un papel activo en la prevención y gestión de incidentes de seguridad.

Responsabilidades:

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Monitoreo de controles de seguridad para asegurar su efectividad.

Gestión de incidentes de seguridad, incluyendo su análisis y resolución.

Capacitación continua al personal sobre políticas de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o áreas relacionadas.

Certificación en ISO/IEC 27001 o similar.

Experiencia mínima de 3 años en ciberseguridad.

Habilidades analíticas y pensamiento crítico.

Capacidad de comunicación efectiva en entornos técnicos y no técnicos.

Analista de datos y automatización – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de los datos y la automatización? Conconcreto busca un analista de datos que transforme información en decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

Identificar y automatizar procesos repetitivos mediante el diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales.

Documentar y soportar herramientas digitales, asegurando su correcta adopción y uso por parte de los usuarios internos.

Definir y asegurar el modelo de datos, garantizando la calidad, consistencia y actualización de la información.

Diseñar, analizar y proveer indicadores e información accionable para la toma de decisiones.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas.

Experiencia mínima de 1 año como analista de datos.

Conocimiento avanzado en la Power Platform (Power Apps, Power BI, Power Automate)

Habilidad para trabajar con bases de datos grandes y complejas.

Competencia en programación para automatización de procesos.

Capacidad para comunicar insights de manera clara y efectiva.

