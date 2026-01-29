Vacantes en tecnología: se necesitan desarrolladores y analistas en todo el país

La transformación digital continúa impulsando la demanda de talento especializado en tecnología, con procesos de selección abiertos para desarrolladores y analistas en diferentes regiones del país. Las empresas buscan fortalecer sus capacidades digitales y optimizar sus operaciones, lo que ha incrementado la apertura de vacantes asociadas al desarrollo de software, análisis de datos y gestión de sistemas.
Estos perfiles se han convertido en piezas clave para la competitividad de las organizaciones, al aportar soluciones innovadoras, mejorar la toma de decisiones y acompañar procesos de crecimiento y automatización. Además del conocimiento técnico, los empleadores valoran habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de adaptación y el trabajo colaborativo en entornos dinámicos.
¿Cómo aplicar?
Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.
Desarrollador mobile – Bogotá D.C.
Empresa: Bodytech
Salario: 2.000.000 a 4.500.000
Si es ingeniero de aplicaciones móviles con experiencia comprobada y le motiva enfrentar nuevos retos tecnológicos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Desarrollar aplicaciones móviles nativas y multiplataforma.
- Optimizar, mantener y corregir bugs en aplicaciones existentes.
- Implementar patrones de arquitectura móvil según las mejores prácticas.
- Colaborar con los equipos de UX, Producto, Backend y QA.
- Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad en aplicaciones.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.
- Experiencia de 2 a 4 años en desarrollo móvil.
- Habilidades en análisis y resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar efectivamente en equipo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Desarrollador de software – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.
Responsabilidades:
- Desarrollar y documentar código fuente.
- Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.
- Identificar y solucionar problemas técnicos.
- Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.
- Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.
- Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.
- Brindar soporte técnico a usuarios.
- Participar en reuniones técnicas.
- Gestionar versiones de código.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Software o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.
- Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.
- Conocimientos en lenguajes como Java o Python.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Desarrollador de software – Bogotá o Cali
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 4.874.000
En Banco de Occidente están buscando un desarrollador de software en Bogotá o Cali, quien diseñe, desarrolle, pruebe y mantenga aplicaciones de software que respondan a las necesidades del negocio, asegurando calidad, eficiencia y escalabilidad.
Responsabilidades:
- Levantar y documentar requerimientos funcionales y técnicos con los stakeholders.
- Analizar procesos de negocio y proponer soluciones tecnológicas viables.
- Aprobar y entender especificaciones funcionales, diagramas de flujo, casos de uso y criterios de aceptación.
- Apoyar al equipo de desarrollo en la interpretación de requerimientos y validación de entregables.
- Participar en pruebas funcionales y de usuario (UAT).
- Realizar seguimiento a incidencias y mejoras en los sistemas existentes.
- Colaborar en la planificación y estimación de tareas técnicas.
- Asegurar la trazabilidad de los requerimientos durante el ciclo de vida del desarrollo.
Requerimientos:
- Profesional o tecnólogo en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación o carreras afines.
- Experiencia: Mínimo de 2 años de experiencia en desarrollo de software.
- Experiencia trabajando con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).
- Conocimiento y dominio de al menos un lenguaje de programación (ej. Java, C#, Python, JavaScript, etc.).
- Conocimiento de frameworks modernos (ej. Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Vue.js).
- Manejo de bases de datos relacionales o no relacionales (ej. SQL Server, ESQL, PostgreSQL, MongoDB).
- Control de versiones con Git.
- Conocimientos básicos de integración continua y despliegue (CI/CD).
- Deseable experiencia en desarrollo orientado a servicios (REST, SOAP).
- Deseable conocimiento en Bus de servicios de IB versión 10 o ACE12 y Datapower.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de la información – Bogotá D.C.
Empresa: Covinoc S.A.
Salario: A convenir
El candidato ideal será un activo valioso en la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), y jugará un papel activo en la prevención y gestión de incidentes de seguridad.
Responsabilidades:
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
- Monitoreo de controles de seguridad para asegurar su efectividad.
- Gestión de incidentes de seguridad, incluyendo su análisis y resolución.
- Capacitación continua al personal sobre políticas de seguridad.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o áreas relacionadas.
- Certificación en ISO/IEC 27001 o similar.
- Experiencia mínima de 3 años en ciberseguridad.
- Habilidades analíticas y pensamiento crítico.
- Capacidad de comunicación efectiva en entornos técnicos y no técnicos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de datos y automatización – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
¿Es un apasionado de los datos y la automatización? Conconcreto busca un analista de datos que transforme información en decisiones estratégicas.
Responsabilidades:
- Identificar y automatizar procesos repetitivos mediante el diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales.
- Documentar y soportar herramientas digitales, asegurando su correcta adopción y uso por parte de los usuarios internos.
- Definir y asegurar el modelo de datos, garantizando la calidad, consistencia y actualización de la información.
- Diseñar, analizar y proveer indicadores e información accionable para la toma de decisiones.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas.
- Experiencia mínima de 1 año como analista de datos.
- Conocimiento avanzado en la Power Platform (Power Apps, Power BI, Power Automate)
- Habilidad para trabajar con bases de datos grandes y complejas.
- Competencia en programación para automatización de procesos.
- Capacidad para comunicar insights de manera clara y efectiva.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.