Vacantes en tecnología: se necesitan desarrolladores y analistas en todo el país

Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de enero de 2026, 8:31 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

La transformación digital continúa impulsando la demanda de talento especializado en tecnología, con procesos de selección abiertos para desarrolladores y analistas en diferentes regiones del país. Las empresas buscan fortalecer sus capacidades digitales y optimizar sus operaciones, lo que ha incrementado la apertura de vacantes asociadas al desarrollo de software, análisis de datos y gestión de sistemas.

Estos perfiles se han convertido en piezas clave para la competitividad de las organizaciones, al aportar soluciones innovadoras, mejorar la toma de decisiones y acompañar procesos de crecimiento y automatización. Además del conocimiento técnico, los empleadores valoran habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de adaptación y el trabajo colaborativo en entornos dinámicos.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Desarrollador mobile – Bogotá D.C.

Empresa: Bodytech

¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

Bogotá tiene más de 22.000 vacantes con contrato indefinido: postúlese aquí

Vacantes en Medellín ofrecen salarios desde 5 millones de pesos: conozca cómo postularse

Empresas del sector salud buscan personal para reforzar sus equipos: conozca más aquí

¿Cómo consultar el monto actual de sus cesantías por medio de la cédula?

Bogotá y Medellín: hay múltiples vacantes de empleo activas esta semana

¿Cómo conocer su puntaje crediticio? DataCrédito entregó pautas para el 2026

¿Busca trabajo en tecnología? Estas son las vacantes abiertas

¿Le apasiona la tecnología? Hay más de 2 mil vacantes disponibles

Empleos en tecnología: estas son las vacantes más recientes en el país

Salario: 2.000.000 a 4.500.000

Si es ingeniero de aplicaciones móviles con experiencia comprobada y le motiva enfrentar nuevos retos tecnológicos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Desarrollar aplicaciones móviles nativas y multiplataforma.
  • Optimizar, mantener y corregir bugs en aplicaciones existentes.
  • Implementar patrones de arquitectura móvil según las mejores prácticas.
  • Colaborar con los equipos de UX, Producto, Backend y QA.
  • Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad en aplicaciones.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.
  • Experiencia de 2 a 4 años en desarrollo móvil.
  • Habilidades en análisis y resolución de problemas.
  • Capacidad para trabajar efectivamente en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Desarrollador de software – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y documentar código fuente.
  • Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.
  • Identificar y solucionar problemas técnicos.
  • Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.
  • Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.
  • Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.
  • Brindar soporte técnico a usuarios.
  • Participar en reuniones técnicas.
  • Gestionar versiones de código.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Software o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.
  • Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.
  • Conocimientos en lenguajes como Java o Python.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

Desarrollador de software – Bogotá o Cali

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.874.000

En Banco de Occidente están buscando un desarrollador de software en Bogotá o Cali, quien diseñe, desarrolle, pruebe y mantenga aplicaciones de software que respondan a las necesidades del negocio, asegurando calidad, eficiencia y escalabilidad.

Responsabilidades:

  • Levantar y documentar requerimientos funcionales y técnicos con los stakeholders.
  • Analizar procesos de negocio y proponer soluciones tecnológicas viables.
  • Aprobar y entender especificaciones funcionales, diagramas de flujo, casos de uso y criterios de aceptación.
  • Apoyar al equipo de desarrollo en la interpretación de requerimientos y validación de entregables.
  • Participar en pruebas funcionales y de usuario (UAT).
  • Realizar seguimiento a incidencias y mejoras en los sistemas existentes.
  • Colaborar en la planificación y estimación de tareas técnicas.
  • Asegurar la trazabilidad de los requerimientos durante el ciclo de vida del desarrollo.

Requerimientos:

  • Profesional o tecnólogo en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación o carreras afines.
  • Experiencia: Mínimo de 2 años de experiencia en desarrollo de software.
  • Experiencia trabajando con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).
  • Conocimiento y dominio de al menos un lenguaje de programación (ej. Java, C#, Python, JavaScript, etc.).
  • Conocimiento de frameworks modernos (ej. Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Vue.js).
  • Manejo de bases de datos relacionales o no relacionales (ej. SQL Server, ESQL, PostgreSQL, MongoDB).
  • Control de versiones con Git.
  • Conocimientos básicos de integración continua y despliegue (CI/CD).
  • Deseable experiencia en desarrollo orientado a servicios (REST, SOAP).
  • Deseable conocimiento en Bus de servicios de IB versión 10 o ACE12 y Datapower.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de la información – Bogotá D.C.

Empresa: Covinoc S.A.

Salario: A convenir

El candidato ideal será un activo valioso en la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), y jugará un papel activo en la prevención y gestión de incidentes de seguridad.

Responsabilidades:

  • Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
  • Monitoreo de controles de seguridad para asegurar su efectividad.
  • Gestión de incidentes de seguridad, incluyendo su análisis y resolución.
  • Capacitación continua al personal sobre políticas de seguridad.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o áreas relacionadas.
  • Certificación en ISO/IEC 27001 o similar.
  • Experiencia mínima de 3 años en ciberseguridad.
  • Habilidades analíticas y pensamiento crítico.
  • Capacidad de comunicación efectiva en entornos técnicos y no técnicos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de datos y automatización – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de los datos y la automatización? Conconcreto busca un analista de datos que transforme información en decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

  • Identificar y automatizar procesos repetitivos mediante el diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales.
  • Documentar y soportar herramientas digitales, asegurando su correcta adopción y uso por parte de los usuarios internos.
  • Definir y asegurar el modelo de datos, garantizando la calidad, consistencia y actualización de la información.
  • Diseñar, analizar y proveer indicadores e información accionable para la toma de decisiones.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas.
  • Experiencia mínima de 1 año como analista de datos.
  • Conocimiento avanzado en la Power Platform (Power Apps, Power BI, Power Automate)
  • Habilidad para trabajar con bases de datos grandes y complejas.
  • Competencia en programación para automatización de procesos.
  • Capacidad para comunicar insights de manera clara y efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

