Vacantes mejor remuneradas del mes: cargos con salarios desde $8 millones

El mercado laboral registra esta semana oportunidades con salarios que superan los $8 millones de pesos mensuales, una cifra que llama la atención en medio de la competencia por talento especializado y perfiles estratégicos.

Las empresas que están detrás de estas convocatorias buscan fortalecer áreas clave dentro de sus organizaciones y, para lograrlo, ofrecen paquetes salariales competitivos que reconocen experiencia, nivel de responsabilidad y capacidad de liderazgo. En varios casos, además del salario base, se incluyen incentivos adicionales y esquemas de compensación variable.

Para quienes cuentan con trayectoria consolidada y desean dar un salto profesional, estas vacantes representan una posibilidad de crecimiento económico y proyección a mediano plazo. La recomendación es revisar con detalle los requisitos y responsabilidades antes de iniciar el proceso de aplicación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director de región – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 9.000.000 a 9.695.000

Si es un gerente de operaciones regionales que busca ampliar su impacto o un coordinador de seguridad regional con ambiciones de liderazgo, esta es su oportunidad para destacar y avanzar en su carrera.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.

Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad administración o afines.

Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.

Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.

Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente general – Pereira

Empresa: Cazta Comercial

Salario: 8.900.000

La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.

Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.

Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.

Representar a la institución ante la junta directiva y en eventos públicos.

Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.

Requerimientos:

Título profesional en administración educación o áreas afines.

Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera preferiblemente en el sector académico.

Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.

Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo remoto disponible en Colombia: empresas mantienen contratación abierta

Ejecutiva comercial para pacientes internacionales – Rionegro

Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro

Salario: 8.000.000 a 10.000.000

En este rol, el candidato ideal impulsará la misión de proporcionar atención de calidad a pacientes de todo el mundo, asegurando una experiencia excepcional desde el primer contacto.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas para captar pacientes internacionales.

Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes y socios internacionales.

Coordinar con el equipo médico para asegurar la calidad en la atención al paciente.

Identificar nuevas oportunidades de mercado para expandir los servicios de salud internacionales.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas y satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo comercial o en ventas de servicios de salud.

Conocimiento profundo del sector salud y experiencia en atención a pacientes internacionales.

Habilidades excepcionales en comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Dominio del idioma inglés.

Disponibilidad de viajar.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de diseño de soluciones – Medellín

Empresa: Superpack

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Superpack está en la búsqueda de un jefe de diseño de soluciones, comprometido con el equipo, para construir propuestas económicas, implementando procesos de automatización y asegurando la rentabilidad de las compañías.

Responsabilidades:

Diseñar la propuesta técnica y planificar los proyectos definidos en la tubería del equipo comercial con sus objetivos, alcances, diseño propuesto, layout, recursos, costos asociados, consideraciones y estableciendo un cronograma detallado de implementación.

Consolidar la información de las diferentes áreas al momento de realizar los cálculos económicos, evaluando los riesgos potenciales del proyecto, oportunidades de sinergias, desarrollando estrategias de mitigación y estar preparado para abordar cualquier situación anómala que se pueda presentar.

Sustentar, comunicar y presentar a todas las partes interesadas tanto internas como externas sobre el proyecto, su progreso y resolver cualquier duda o dificultad técnica de la propuesta que surja con el fin de garantizar que se cumplan las expectativas.

Asegurar de que los entregables del proyecto cumplan con los estándares establecidos, con una presentación corporativa que comunique de manera detallada cada proyecto.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, de producción, o afines al proceso con especialización.

Mínimo 5 años de experiencia liderando proyectos y diseño de propuestas técnicas en compañías manufactureras o de logística.

Habilidades avanzadas en análisis de producción y mejora continua de procesos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de cuentas clave – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: 8.000.000

En este cargo se encargará de generar el crecimiento rentable y sostenible de los clientes asignados del canal moderno, mediante la negociación estratégica, el desarrollo de planes de negocio conjuntos y la construcción de relaciones comerciales de largo plazo.

Responsabilidades:

Gestión comercial y negociación.

Planeación y administración presupuestal.

Ejecución en punto de venta.

Seguimiento y análisis de resultados.

Relacionamiento estratégico.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería, Mercadeo, Negocios o carreras afines.

4 años de experiencia en áreas comerciales y canal moderno.

Vehículo propio y licencia vigente.

Disponibilidad para visitas frecuentes a clientes y mercado.

Deseable experiencia en consumo masivo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.