Arriendos

Arrendar en Colombia ya no es solo pagar el canon: estos son los nuevos cobros permitidos

Aunque el canon no aumenta, el uso cotidiano de la vivienda implica obligaciones adicionales para los inquilinos.

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 11:16 a. m.
La ley prohíbe exigir depósitos, pero permite cobrar por daños derivados del uso normal.
La reciente interpretación de la Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, ha generado previsiones que implican un mayor desembolso para los inquilinos más allá del simple pago mensual del arriendo.

Bajo esta normativa, que busca equilibrar los derechos y obligaciones entre propietarios e inquilinos, se establecen criterios más estrictos sobre las responsabilidades relacionadas con el uso y cuidado de la vivienda arrendada.

El contrato de arrendamiento ya no significa únicamente pagar el canon mensual acordado entre las partes. La ley detalla que ciertos arreglos y mantenimientos, conocidos como reparaciones locativas, pueden recaer sobre el ocupante del inmueble cuando el deterioro surge por el uso habitual.

Estos incluyen el mantenimiento de elementos como pisos, cielorrasos, enchapes y redes de instalaciones básicas como hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Las reparaciones locativas se entienden como aquellas necesarias para mantener el inmueble en condiciones de higiene y funcionalidad, sin afectar la estructura principal de la propiedad.

El Ministerio de Justicia ha señalado que estos arreglos, en la mayoría de los casos, corresponden al arrendatario porque son consecuencia directa del uso cotidiano del inmueble.

Un ejemplo reiterado en diversos análisis de la norma es el de la pintura. Este elemento, que a menudo ha sido objeto de discusión entre arrendador y arrendatario por determinar quién debe asumir su costo, se considera una reparación locativa cuando el desgaste es producto del uso y no de defectos de construcción o materiales de mala calidad.

En estos últimos casos, la responsabilidad de asumir el gasto recaería sobre el propietario.

Adicionalmente, la normativa prohíbe al propietario exigir depósitos para cubrir posibles daños o incumplimientos, una práctica común que ahora se reconoce como contraria a la intención de equilibrio que promueve la ley. Esto elimina una carga financiera inicial que tradicionalmente ha afectado a los arrendatarios al inicio de un contrato de alquiler.

Evitar las estafas al buscar vivienda en arriendo en Colombia es posible con una investigación adecuada y la atención a ciertas señales de alerta. Este artículo ofrece consejos prácticos para protegerse de fraudes inmobiliarios.
El equilibrio entre derechos y deberes es clave en el mercado de alquileres urbanos. Foto: Getty Images

La ley también reconoce la potestad del propietario para definir plazos de pago y condiciones contractuales, siempre que estos aspectos queden registrados en el contrato de arrendamiento y respeten las garantías mínimas establecidas por la normativa.

Desde una perspectiva social, es importante destacar que en Colombia cerró 2025 con una cifra significativa de hogares en arriendo. Un estudio de BBVA Research indicó que 7,3 millones de hogares vivían bajo esta modalidad, superando a los 7,1 millones que poseían vivienda propia, lo que evidencia la importancia de contar con normas claras y equitativas en el mercado de alquileres.

Para los inquilinos, estos cambios implican que la obligación de pagar el arriendo podría complementarse con gastos asociados al mantenimiento frecuente y rutinario del espacio arrendado.

Aunque esto no representa necesariamente un incremento en la renta mensual pactada, sí significa un mayor compromiso financiero para conservar el inmueble en condiciones adecuadas.

La regulación vigente busca equilibrar la relación contractual entre propietarios e inquilinos, pero también deja en claro que el uso continuo de una vivienda tiene consecuencias económicas que van más allá del pago del arriendo mensual.

