Experta de Harvard revela consejos para personas que odian su trabajo

Desarrollar habilidades, afianzar relaciones profesionales y aumentar el crecimiento profesional son tres formas de aprovechar un trabajo que no le gusta.

Tener un empleo fijo, con buenas condiciones laborales y bien remunerado, es el sueño de muchas personas, pero lo cierto es que no existe un trabajo perfecto. Algunos suelen aceptar una oferta laboral únicamente porque necesitan el dinero y en el caso de trabajadores activos, hay quienes desean renunciar porque la empresa en la que están sufrió cambios en la pandemia y no se sienten cómodos, o bien porque las condiciones laborales ya no son las mismas.

Lindsey Pollak, autora de varios bestsellers y experta en construcción de carrera, propone en un artículo que publicó en la Harvard Business Review que “si no puedes estar en el trabajo que amas, ama el trabajo en el que estás”.

De esta manera, la experta plantea que no es importante cómo o por qué se llegó a ese trabajo, o por cuánto tiempo desea quedarse. Si no es una actividad que le apasione, se puede convertir esta oportunidad en una parada valiosa en la carrera profesional y sacarle todas las ventajas para apuntar a otra oferta laboral de su pasión. Pero es relevante mencionar que, si el trabajo es altamente tóxico, lo mejor que se puede hacer es renunciar lo antes posible.

No hay una vida interesante sin retos difíciles de superar, por lo que el truco ideal para convertir cualquier trabajo en uno realmente bueno y sostenible es desviar el enfoque de atención en los aspectos que no gustan del rol y, por el contrario, focalizarse y poner energía en las nuevas oportunidades que brinda ese empleo.

Oportunidades para aprovechar un trabajo que no le gusta

Desarrollo de habilidades: según Pollak “hay que considerar las formas en las que puede convertir su trabajo actual en un plan de estudios de crecimiento que ayudará a mejorar sus perspectivas de carrera en el futuro”. Con ello, arme su CV y trabaje en sus habilidades para su próxima oportunidad laboral.

Si quiere ascender a un puesto gerencial en su próximo trabajo, aproveche la oportunidad y tome nota de las acciones y características que le gustan o no de su jefe actual; así mismo, busque la oportunidad de demostrar su liderazgo y aprovechar todas las capacitaciones que le otorgue la empresa.

Afianzar relaciones: a pesar de que en muchos casos la competitividad laboral entre el equipo de trabajo dificulta en gran parte la construcción de relaciones, es importante construir más conexiones profesionales, conocer mentores y profundizar profesionalmente estas relaciones. La experta recomienda inscribirse en cualquier programa formal de tutoría o creación de redes que ofrezca su empresa actual, como eventos con mentores o creación de redes rápidas.

“Una de mis reglas generales cuando trato de aumentar mi negocio o mejorar mi perfil es “predeterminar sí” cada vez que me invitan a un evento profesional. Esta es una excelente manera de expandirse más allá de su grupo actual de amigos y colegas de trabajo. Si quieres conocer gente nueva y lograr cosas nuevas, debes colocarte en situaciones nuevas”, asegura la experta Lindsey Pollak.

Crecimiento personal: las situaciones Estar en un trabajo que no es alentador y genera incomodidad, puede ser una magnífica manera de aumentar habilidades en agilidad, resistencia, ingenio y entre otras. Pollak menciona que a veces aprendemos más de nosotros mismos en situaciones imperfectas, que en situaciones aparentemente ideales.

Mediante las oportunidades de trabajo que nunca se han experimentado, se pueden encontrar grandes aportes que le permitirán contribuir al aumento de su confianza personal y laboral. En muchos casos suele pasar que al estar tan enfocados en las actividades netamente de la carrera profesional, se pasa por alto oportunidades que podrían llegar a aumentar su potencial.