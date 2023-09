50 años del golpe de Estado en Chile: Netflix estrenará película en que Pinochet es un vampiro

El dictador chileno Augusto Pinochet no está muerto en “El Conde” del director chileno Pablo Larraín.

Pinochet en clave de sátira

Exorcizar al dictador

Murió en 2006 sin pasar por los tribunales chilenos. El hecho de que no haya sido llevado ante la justicia se concibe en la película como una situación que coloca al país en una especie de limbo eterno, condenado a seguir sufriendo a manos del General y sus discípulos.

“¿Si un gobierno no les gusta, podría haber otro Pinochet?”, duro cuestionamiento de Boric, cerca de los 50 años del golpe de Estado

Pesadilla fantástica y alegórica

El Conde obviamente no es una lección de historia, pero en ella la información llega rápido.

Podría rivalizar con His Girl Friday (Luna nueva) en palabras por minuto, lo que puede ser difícil de procesar en subtítulos para las personas que no hablan español, pero aquí es donde Netflix resulta útil: el diálogo es tan nítido que no querrás perderte ni una palabra.