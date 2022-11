Actor Andrés Sandoval asegura que buscan enviarlo a prisión, ¿qué pasó?

Uno de los protagonistas de la exitosa serie televisiva La reina del flow de Caracol, conocido por su papel de ‘Juancho’, reveló recientemente que ha tenido inconvenientes en términos legales debido a que hay un grupo de personas que se ensañaron con él y quieren hacerle daño desde hace alrededor de unos diez años.

Se trata de Andrés Sandoval, de 40 años, famoso por sus papeles en Rosario Tijeras, Tres Milagros, Corazones blindados, Tiempo final, Juego limpio, entre otras. El actor colombiano que lleva activo en la industria de la actuación desde 1991, en una entrevista para el programa de chismes, Lo sé todo, dijo que su vida está en un enredo en este momento.

“Es un proceso muy largo, son muchos años de una cantidad de chismes, de calumnias, de injurias”, dijo Andrés. También dijo que, “un grupo de personas están, a como de lugar, comprando jueces, manipulando información y, perdón la expresión, haciendo un sinnúmero de cochinadas. Estas personas se decidieron a decir, incluso, que estoy trabajando en lavado de activos y estafando”.

Lo preocupante del asunto es que lleva años aguantando la situación y como es un personaje público decidió mantener el silencio. Lo cierto es que Sandoval asegura que él, es una víctima, y resaltó que ya identificó a los que quiere atentar contra su bienestar.

“Es un proceso muy largo, son muchos años de una cantidad de chismes, calumnias e injurias (...) Todo lo están haciendo por celos, envidia, rabia y otra cantidad de cosas. Desafortunadamente, por el éxito de algunos hay otros que se sienten mal y buscan atacar porque, quizá, quieren algo de eso que no han podido cosechar. Gracias a Dios tengo personas a mi favor que me apoyan, saben la realidad, quién soy y también que, si en algún momento tuve una etapa de equivocación, eso fue hace diez años. Hoy en día soy papá, profesional y he tenido que alejarme de personas que eran cercanas porque se están encargando, a mis espaldas, de hacer este daño reputacional”, puntualizó el actor.

Asimismo, señaló que esto ha afectado su carrera como actor, pues son varias las puertas que se le han cerrado.

“Una entidad de control muy importante en el país me dio la tranquilidad de que ellos saben que no estoy haciendo lo que otros dicen que estoy haciendo. Dios mediante, pronto van a salir a la luz pública los nombres específicos de cada una de las personas y las pruebas en contra de quienes me quieren hacer daño, para que la ley o lo que sea les caiga encima con todo el peso (...) Estas malas personas me han alejado de poder estar atendiendo a mis hijos con la manutención que debería y por la cual siempre me he caracterizado de proveer, entonces desafortunadamente por la gente que cree estos chismes, mis hijos y yo nos hemos visto afectados”, concluyó.

Sin duda los usuarios reaccionaron y comentaron sobre la situación legal del actor colombiano y fueron bastante duros. ”Eres excelente actor, deseo que puedas salir rápido de esto”, ”Los famosos deben tener mucho más cuidado a quien publicitan, para no versen metidos en estos conflictos”, ”Calumnias no, él ha promocionado pirámides en las que mucha gente se ha quedado en la quiebra por hacerle caso a él” y ”Que lo encierren por pésimo actor”, fueron algunos de los comentarios recibidos.

Andrés Sandoval reconoció que le fue infiel a Majida Issa y que fue violento

Durante su entrevista con Diva Rebeca, personaje creado por el periodista Ómar Vásquez, el actor contó que el sexo y las drogas fueron dos puntos de quiebre en su vida y aunque en otras entrevistas Sandoval ya había hablado del tema, esta vez se refirió a su ruptura con la protagonista de La ronca de oro y de su infidelidad.

“Yo empecé a sentir en mi vida que necesitaba un cambio real desde el año 2010 (…) Y empecé en una mezcolanza espiritual mezclada con los vicios y con un sinsabor en la vida que un día dije ‘no tiene sentido estar vivo’”, narró el actor, y agregó que debido a todo ese sentimiento depresivo y a la confusión intentó quitarse la vida dos veces.

Cuando Diva le preguntó sobre su relación con Majida, el actor respondió de manera muy clara: “Ya te lo conté todo. No había necesidad de dar nombres. Claramente cometí muchos errores, no solo con ella, con muchas personas en mi vida (...) Yo era un tipo agresivo”, reconoció el famoso, y agregó que llegó a maltratar a sus exparejas.

Con la respuesta que dio el actor, sumado a la historia de sus infidelidades, quedó en el aire la respuesta de que Andrés, aparentemente, también le fue infiel a la actriz y que, además, debido a sus múltiples adicciones, llegó a ser violento con varias de sus exparejas.

Sandoval, que hoy en día es padre y esposo de la actriz y publicista Katty Osorio, reveló que en una época de su vida llegó a tener nueve novias. “Ninguna sabía que yo era novio de las otras”, detalló, agregando que hoy en día ama la vida y que es feliz con el hogar que ha construido.