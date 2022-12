Actor de ‘El Man es Germán’ confesó que tuvo problemas con el alcohol: “Tomaba desde las 9 a.m.”

El Man es Germán, una de las producciones de televisión nacional que causó el agrado de muchas personas, fue recordad este jueves 22 de diciembre luego de que uno de los que hicieron que esta serie fuera exitosa revelara una situación que vivió.

Se trata de Rafael Zea quien le dio vida a Michael Giovanny, un papel muy recordado por su personalidad graciosa, tierna y a la vez ruda. Sin embargo, el actor vivía otra realidad completamente diferente.

Zea reveló en una entrevista con ‘Diva Rebeca’ que tuvo un episodio muy triste en su pasado y allí reconoció que en un momento de su vida bebía mucho licor, pero que esto no le causó problemas con sus compromisos académicos, aunque sin embargo, sus compañeros de universidad empezaron a darle quejas a los profesores.

“Era tan ñoño, que aun en mi época de borracho me iba muy bien en el estudio. Hasta que una gran actriz de Colombia, que era mi profesora de la universidad, y que yo adoraba, me citó en un bar. Yo chupaba mucho y mis compañeros empezaron a darle quejas diciéndole que yo llegaba ‘borrachito’ a las clases de 9, a media caña”, aseguró el actor en la entrevista.

En ese sentido, Zea aseguró que en una oportunidad esta profesora lo citó en un bar para hablar del tema del exceso de alcohol y la pérdida de control por su consumo. Aunque la intención de la maestra fue una, la ‘cita’ se salió de las manos y ambos terminaron borrachos llorando

“Nos fuimos a un ‘barcito’, llegamos, pidió dos cervezas para decirme que el trago se me estaba saliendo de las manos y que estaba bebiendo mucho y que el trago era una cosa muy delicada y ella me hablaba con el alma porque me quería mucho. Y mientras me hablaba de la importancia de no beber nos pegamos una rasca. Terminamos llorando”, dijo.

La situación cada vez era más complicada para el joven actor quien en ese momento, aseguró, empezó a tener problemas a causa del consumo de trago. Ante esta cotidianidad que vivía llegó un punto donde reflexionó y tomó una de las mejores decisiones de su vida.

“Yo sabía que tenía que bajarle al trago. Yo creo que sí tuve problemas de alcohol. Uno no se da cuenta cuando se comienza a salir. Yo vivía con mis hermanos en esa época y había dos gajos de cebolla y media de aguardiente. Y con eso comenzaba mi día. Iba a salir de mi casa y me zampaba otro trago. Al final del día ya estaba hecho nada (...) Cuando llegué de nuevo a la habitación y vi el desastre, pensé en mis papás y los esfuerzos que estaban haciendo para que yo estudiara. Ese mismo día cogí las botellas y no volví a tomar así. Ahora, me tomo una o dos cervezas, o cuando estoy muy contento ocasionalmente”, concluyó ‘Michael Giovanny’.

Alcoholismo: los mejores tips para reducir su consumo

Dadas sus afectaciones, cuando las personas beben en exceso deben tratar de controlar su consumo y estos son algunos trucos para lograrlo, según el portal Estilos de vida saludables, del gobierno de España.

- Sustituir el alcohol de la despensa por otras bebidas sin alcohol.

- Cambiar el recipiente en el que la persona suele beber por otro más pequeño.

- Beber despacio: beber con calma y dando pequeños sorbos ayuda a reducir el consumo. Lo ideal es que si la persona va a beber, procure disfrutar del sabor.

- Soltar el vaso: si el vaso o copa está en la mano, la persona beberá con más frecuencia. Lo recomendable es dejarlo sobre la mesa después de beber.

- Diluir el alcohol: tomar el alcohol con refrescos sin gas, sifón o limonada hará que se consuma menos.

- Elegir bebidas más suaves: las bebidas fermentadas contienen menos grados de alcohol que las destiladas.

- No beber solo alcohol: intercalar las bebidas alcohólicas con otras sin alcohol, como agua o refrescos también ayuda.