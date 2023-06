Aida Victoria Merlano mostró sorpresivo cambio que se hizo; terminó criticada por comentario que soltó

Aida Victoria Merlano se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales, debido a distintas polémicas en las que se vio envuelta en el pasado. La colombiana brilló con sus videos y fotos, los cuales transmitían parte de temas del día a día, donde reflexionaba y buscaba dejar un mensaje en cada seguidor.

Aída Victoria Merlano - Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

Su paso por escenarios como TikTok e Instagram le abrió las puertas para darse a conocer aún más, llegando a conceder entrevistas, charlas y diálogos a otros formatos que se interesaron por saber sobre su historia, sus amores, el vínculo con su mamá y las anécdotas que la marcaron hasta el presente. Sus historias llamaron la atención, despertando curiosidad en usuarios que buscaron indagar en su faceta personal.

Aida Victoria no dudó en plasmar su personalidad, su belleza y su forma de pensar en las redes sociales, cautivando a quienes tenían contacto con sus contenidos. En estos espacios buscó poner humor y sarcasmo, proyectando situaciones en las que se vio expuesta y la hicieron sentir diferente.

Aída Victoria Merlano se realizó cambio en su rostro. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Recientemente, Aida Victoria, llamó la atención de los usuarios de Instagram con un particular video que publicó en su cuenta oficial, donde mostró el cambio que se hizo en su rostro. La barranquillera transformó una parte de su boca, soltando chistes y comentarios, que luego serían reprochados por los curiosos.

Según se observó, la colombiana subió un clip a las historias de su perfil, donde dejó a la vista que había ido al dentista y se había retirado el diseño de sonrisa que llevaba en el presente. La influencer publicó las imágenes de cómo era su sonrisa natural, detallando que los dientes eran más pequeños que los que lucía antes.

Aida Victoria publicó un video donde soltó un comentario inesperado. - Foto: Instagram @aidavictoriam

No obstante, en el contenido, Aida Victoria aseguró que sentía rara y se veía muy diferente, tomando un aspecto más juvenil. Allí lanzó otras palabras, las cuales hacían referencia a que estos diseños mostraban “la facturación” de dinero y los ingresos.

“Mis dientes no son feos, solamente que son chiquitos, me hacen ver como más niña, aparte, o sea, un diseño de sonrisa a uno se le viene viendo lo que viene siendo, la facturación, pero, o sea, no son feos, solamente qué, me siento niña y endeudadita con el Icetex”, comentó en el post, soltando risas.

Sin embargo, su mensaje no fue tomado de la manera que esperaba, desatando una ola de comentarios negativos, los cuales reprochaban y señalaban su “clasismo”.

Aida Victoria Merlano, criticada por un comentario que hizo. - Foto: Instagram @aidavictoriam

“Hasta ahora me entero de que los dientes achiclados son muestra de los $$$ en la cuenta bancaria”, “¿Como así que un diseño de dientes presume de tu capacidad adquisitiva? De razón todos los mañes tienen dientes que parecen chicles”, “Ella no puede estar jamás endeudada con el icetex porque no sirve pal estudio, no sabe lo que es tener una carrera profesional”.

”Se siente niña y endeudadita con el icetex es decir que según ella, si no tienes diseño de sonrisa aparentas ser po-bre, estoy por creer que cada vez que sale con nuevo monólogo, dura tres días escribiéndolo. Esperaba más de ella, me la imaginaba más inteligente”, “Me parece hermosa con diseño o sin diseño”, se leyó en un post de Instagram.

“No sabía que no tener diseño de sonrisa te hace ver pobre y endeudado”, “Y cuál es la necesidad de decir endudadita con el ICETEX, si muchos colombianos se endeudaron con esa institución para poder estudiar porque no tienen facilidades (…) Por querer vacilarla sale con un comentario tan desatinado”, “Ella es muy linda, siempre lo he dicho. Pero esos comentarios como tan clasistas, lo más charro es que hay muchísima gente con mucha plata, de apellido, que vienen de cuna de oro y nunca se haría un diseño de sonrisa porque les parece mañe”, agregaron otras personas, bastante incómodas y molestas por lo dicho en este clip.