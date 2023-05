Aida Victoria Merlano pasó un mal momento debido a una prenda que usaba

La creadora de contenido no se percató de lo que estaba mostrando al usar esa ropa.

Una de las influenciadoras más polémicas en Colombia es la barranquillera Aida Victoria Merlano. Esta joven se hizo famosa gracias al caso de fuga de su mamá, quien resultó ser la controversial excongresista Aida Merlano. La influencer no solo aprovechó este suceso para hacerse más conocida en las redes sociales, sino también para crear sus propios negocios y hacerse a un puesto dentro de la farándula nacional.

La 'influenciadora' compartió un momento de su pasado del que se burla. - Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

Hace unos días, la creadora de contenido quiso compartir con sus seguidores a través de su cuenta de TikTok el cambio que ha tenido su cuerpo gracias a sus rigurosas rutinas de ejercicio y sana alimentación; sin embargo, todos fijaron su mirada en un particular detalle que, tal parece, ella pasó por alto.

Para nadie es un secreto que la barranquillera se ha destacado en el mundo digital por su particular personalidad debido a que no tiene filtros a la hora de dar sus opiniones sobre diversos temas que todavía son considerados por muchos como tabúes.

Contrario a eso, la hija de la excongresista Aida Merlano enfoca su contenido en asuntos que precisamente generen polémica y, cuando no son de este estilo, llama la atención por algún otro aspecto como su buen sentido del humor o las candentes apariciones que hace con poca ropa con el objetivo de presumir sus despampanantes encantos.

Otro detalle que les encanta a sus admiradores es su sinceridad, pues la joven parece no temerles a las críticas y por esta razón, en el video donde aparece con la ajustada licra, se atrevió a mostrar imágenes de su pasado para confesar que tenía un trasero poco voluptuoso en su época de adolescencia.

“Amanecí con ganas de revelar mi pasado oscuro... Esto que están viendo acá eran mis ‘nachas’ en el colegio. Básicamente, lo único que había ahí eran esperanzas y sueños rotos”, comentó sobre su aspecto físico en esta etapa de su vida.

Aida Victoria mostró cómo se veía hacer unos años. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Luego, mostró otra imagen de su juventud donde aparece en traje de baño y mencionó: “Sin ir muy lejos, estas eran mis ‘nachas’ hace dos años, o sea había algo, como que si lo ves ahí estaba saliendo algo”.

Una vez mostró sus fotos del pasado, la influenciadora se animó a presumir sus avances como producto de su actividad física y hasta se echó un particular piropo a sí misma. “Uy, qué ganas de ser garrapata pa’ treparme en ese perro... ese perro cul&$%5-”, dijo mientras pasaba un video en el que enfocada su retaguardia ya con un tamaño más grande.

Después de esto, fue cuando la licra le pasó una mala jugada, pues mientras contaba que para ella es un privilegio ver su antes y después, enfocando sus piernas, fue inevitable que los internautas enfocaran su mirada en sus partes íntimas porque se le marcó bastante sin querer queriendo.

“Ahora no tengo las superpiernas, pero para allá vamos”, continuó su relato de una manera tan natural que, para muchos, no se percató de lo ocurrido a tiempo y como resultado quedaron curiosas imágenes que se han hecho virales en redes sociales. ¿Esa era su intención?

Aida Victoria Merlano se dio a conocer por el caso de la fuga de su madre. - Foto: Instagram @aidavictoriam

En las últimas horas, el nombre de la creadora de contenido ha sido tendencia porque contó la anécdota de cuando un gringo se quería casar con ella, darle papeles y llevarla a vivir a Miami. “Se me acercó un gringo y me dice dizque: ‘yo hace rato que me quiero casar con una colombiana, que le quiero dar los papeles, quiero que nos vayamos a vivir a Miami’”, relató sobre aquel hombre.

“Yo le dije: ‘a mí me respetas. Entre otras cosas, tú no eres mi tipo, ¿por qué? Porque es que mi tipo no es ese. Mi tipo son pobres, tacaños o inservibles. Respete, gringo’”, aseveró la barranquillera concluyendo con la frase: “La suerte de la pendeja, la inteligente la desea”.