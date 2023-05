¿Bebé a bordo? Aida Victoria Merlano sorprende a sus seguidores con una prueba de embarazo

Lo que llegan a hacer los ‘influencers’ por mantener a su audiencia entretenida no tiene límites y Aida Victoria Merlano es una prueba de ello, pues ha dado una muestra increíble de entrega a sus fanáticos a través de una particular dinámica de preguntas, que esta vez en vez de tener cuestiones precisas para obtener respuestas concretas, se convirtió en un juego de verdad o reto muy particular.

Aida Victoria Merlano 'en vivo'. - Foto: Foto tomada de Instagram @aidavictoriam

La idea de Aida Victoria era demostrarles a sus seguidores que ella no tiene nada qué ocultar y por eso se decantó en una seguidilla de retos en los que debía mostrar su historial de búsqueda en Instagram para no revelar cuál de sus exnovios tenía el peor desempeño en el área sexual, o también tenía que simplemente ir a llevar una queratina a una de sus fans con solo esta pedirlo.

Fueron varios los retos que la barranquillera realizó para no tener que dar respuestas indeseables, pero hubo uno que realmente resaltó, pues su pregunta era muy íntima y su reto incluyó dinero en efectivo. Uno de los seguidores le dijo a la empresaria que si no decía con cuál de sus exnovios había tenido relaciones sexuales por última vez, debía transferirle $100.000 pesos a su cuenta bancaria.

Aida no dudó un solo segundo en demostrar que tiene plata hasta para regalar y de inmediato le pidió la información bancaria a dicho usuario, ya que no estaba dispuesta a revelar su vida íntima, ni mucho menos ventilar nombres de sus exnovios y dejarlos al escrutinio público, pues varios de ellos como WestCol y Yeferson Cossio también son famosos y esto podría desatar un tsunami de chismes que no tendría control. En las historias de Instagram de la barranquillera apareció, como prueba del reto cumplido, el pantallazo de la transferencia aprobada a través de la app bancaria, lo que descrestó a todos los más de 4,5 millones de seguidores que acumula en esta red social, pues no pensaron que la ‘influencer’ fuera a ceder ante dicha petición, porque una cosa es regalar un producto capilar, pero otro muy diferente hacer este tipo de transacción.

Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Pero las novedades increíbles no iban a parar ahí. Otro usuario retó a Merlano a hacer algo que ninguna mujer querría hacer de forma pública, a no ser que tenga un deseo enorme de convertirse en mamá. En efecto, la barranquillera fue solicitada a hacerse una prueba de embarazo y mostrar el resultado en sus historias, asunto que le causó una gran curiosidad a la influencer, pues se preguntó si tenía “cara de embarazo” para que le pidieran hacer semejante reto.

Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Muy obediente, Merlano consiguió su dichosa prueba y siguió todas las instrucciones pertinentes para obtener un resultado, que de antemano ella conocía, pues según su comportamiento en las últimas semanas “no había ninguna forma” de que saliera positiva.

Finalmente, la foto fue publicada y la prueba arrojó un resultado negativo, dejando claro que en el vientre de Aida Victoria aún no se está formando ninguna “bendición”.

“¡Sorpráis! No vas a ser tía. Bueno, te calmas. No estoy embarazada. No tengo cómo”, se leen en la historia, que ya fue vista por millones de personas y que puso sobre la mesa la posibilidad de que la influencer en algún momento dé la sorpresa y anuncie que quiere ser mamá, como lo han hecho otras luminarias nacionales de las redes sociales.

Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Epa Colombia le contó al mundo que está en un proceso de inseminación artificial para lograr tener su primer hijo biológico, acompañada por profesionales de una empresa especializada en Estados Unidos. Por otro lado, la DJ Yina Calderón también se vio envuelta en el tema de la maternidad, lo que la llevó a dar declaraciones al respecto y anunciar que sufre de una condición médica que le impide tener hijos de forma fácil y que aún no quiere tener encima la responsabilidad de un hijo a su cargo.