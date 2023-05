¿Reproche? Aida Victoria Merlano celebra el Día de las Madre con inquietante mensaje a su mamá

El Día de las Madre fue la oportunidad perfecta para que todas las personas le hicieran homenaje a las mujeres que los trajeron al mundo y los famosos que conforman el prestigioso círculo de la farándula nacional no se quedaron atrás. Desde Maluma hasta Jessi Uribe, pasando por Carolina Cruz y Mabel Cartagena, todos hicieron publicaciones emotivas y destacables exaltando a sus hermosas mamás.

Sin embargo, y como siempre es su objetivo, Aida Victoria Merlano destacó con su “homenaje”, a través de una historia de Instagram que puso a millones a preguntarse si en efecto fue una muestra de cariño o hay un mensaje escondido entre líneas que no es precisamente el más amoroso de la vida.

Aida Victoria Merlano cuenta su vida en las redes. - Foto: Instagram: @aidavictoriam

En la postal, donde se ven a Aida Victoria junto a su madre, la excongresista Aida Merlano, hay una pastoral reflexiva de las que suele publicar la barranquillera, en las que no solo ha derrochado lágrimas, sino que también ha demostrado su gran habilidad dialéctica y una oratoria fenomenal, pues en muy pocas ocasiones se hace evidente el libreto que prepara para sus videos.

“Yo siempre te he recriminado el no tener las conductas ideales como si existiera una forma correcta de ser madre; te he culpado de mis heridas, desconociendo las tuyas y haciendo a un lado la historia que aún te pesa”, empezó escribiendo la barranquillera en su historia, denotando heridas que quizá todavía están abiertas, pues han sido varias las ocasiones en las que Merlano ha declarado que su relación con su madre nunca ha sido buena.

Luego la influencer continuó con su reflexión y empezó a darle más luces a sus 4,5 millones de seguidores del verdadero objetivo que tenía la barranquillera con su publicación. “Cada vez me acerco más a tus años y sigo tomando decisiones desde mis miedos, que no se quitan con la edad y entiendo que no son los miedos de los años, sino los miedos humanos; no puedo culparte por tener los tuyos”, añadió.

Los golpes familiares del pasado siempre han hecho huella grande en la influencer, lo que no solo la ha afectado física y psicológicamente, sino que también le ha ayudado para forjar su carácter y a convertirse en la mujer que hoy muestra en sus redes sociales con un discurso con que les habla de frente a todos, especialmente a los hombres, no solo los que la rodean o han estado presentes en su vida sentimental.

Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

“Habrías hecho muchas cosas de manera distinta, pero lo único cierto aquí es que no se puede renegar de la historia que nos trajo dónde estamos”, añadió Aida Victoria en su historia, asumiendo que todo lo malo que le ha pasado a causa de las acciones de su mamá, que han revolucionado a todo el mundo político colombiano.

Finalmente Merlano se despachó en amor y honores para su mamá, a quien terminó felicitando y apoyando en este duro momento que sigue viviendo, porque hasta el momento su situación legal no se ha terminado de resolver y se dice que aún faltan años para que se lleve a buen término, asunto que aún le pega colateralmente a la influencer.

Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

Por el momento, Aida Merlano sigue mostrando los pormenores de su vida a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. En Instagram acaba de mostrar una pequeña lesión que le sucedió mientras entrenaba en el gimnasio. En un clip que publicó en sus historias se ve cuando le están vendando su tobillo, sin explicar bien cómo fue que se hizo semejante mal, pues aún tiene en ascuas a todos sus fanáticos, quienes siempre están pendientes de sus novedades.