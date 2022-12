Aida Victoria Merlano: “nunca he vendido mi cuerpo”, le dice a seguidor que la trató de prostituta

Si algo tiene Aida Victoria Merlano es que es frentera para decir las cosas, no tiene pelos en la lengua y se va despachando cuando le da la gana, sin necesidad de preámbulos ni cortesías, pues cuando se enoja no hay poder humano que la ataje y así lo ha mostrado en muchas ocasiones en las que ha tenido que parar a más de uno porque la insultan sin argumentos de peso para hacerlo.

Esta situación se volvió a repetir en un live que estaba haciendo la barranquillera explicando toda la verdad sobre su relación con el streamer Westcol, con quien se le ha visto muy acaramelada desde hace varias semanas. Sin embargo, en los últimos días el joven paisa dio unas polémicas declaraciones donde aseguraba que él y la empresaria estaban “saliendo” y esto indignó a Merlano, pues para ella la relación ya era más que oficial.

En el video recopilado por la cuenta de Instagram Rechismes se ve a la influencer diciendo que no entiende a los “muchachitos de hoy en día” que no valoran la compañía de las personas y que incluso luego de haber intimado sexualmente no consideran esto una razón para estar en una relación seria, contrario a lo que pasaba décadas atrás, cuando los jóvenes tenían encuentros sin intimidad y eso sí contaba como la ratificación de algo mucho más serio.

El asunto es que mientras ella estaba arremetiendo contra Westcol, un seguidor que estaba viendo el live le dijo a la barranquillera que “es la más prostituta de Colombia”, lo que desató la ira de la influencer, quien se desató en argumentos de peso para explicarle al susodicho por qué ella no encaja en el concepto de “prostituta”.

“Alguien y que ‘es la más prostituta de Colombia’, no entendí. Mira, yo no soy prostituta, porque… Voy a hacer un paréntesis, que prostituirse significa que tú ofreces tu cuerpo por dinero y eso yo nunca lo he hecho a nivel sexual. Ahora, ¿soy arrecha? Sí ¿Puedo encasillarme dentro de lo que podría ser perra por cambiar tanto de pareja? De pronto, porque dentro de cinco años he tenido cuatro parejas, podría encasillarme dentro de eso”, declaró la barranquillera en su transmisión.

No contenta con eso, Aida Victoria desplegó un sinfín de ideas sobre sus amoríos en los últimos años y planteó varias hipótesis sobre lo que eso le podría significar en cuestión de títulos como el que el seguidor le atribuyó, para después decirle al hombre en cuestión lo que ella cree de su intelecto.

“Pero prostituta no, porque nunca he vendido el cuerpo, de pronto tú me ves conseguir cosas, verdad, a nivel económico y de pronto dentro de tu lógica pobre y vacía tú crees que la única manera que una mujer tendría forma de salir adelante sería entregando la panocha. En mi caso no, porque yo soy una mujer bastante inteligente que ha sabido con audacia sortear las situaciones de la vida que se le han presentado y hacer bastante dinero, el suficiente como para tener mis cosas, que me estafen y no me duelan esas pérdidas, y para tener muy bien a los míos, pero no, no soy prostituta”, declaró Aida Victoria.

En el live, Aida Victoria también reveló todo lo que piensa cuando los seguidores le dejan mensajes privados con críticas sobre sus relaciones, diciendo que ella estaba con Westcol para “sacarle plata”, lo que indignó a la barranquillera y le desató un discurso muy sulfurado que solo dio en el video en vivo, pues no le respondió a la mujer usuaria de la red social. “La dejé en chulito azul”.