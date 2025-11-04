Aída Victoria Merlano recibió humillante comentario de Juan David Tejada a días de tener su bebé: “Tenía tres días de haber parido”

Desde hace algunas semanas, se desató una polémica con la reconocida influencer barranquillera Aída Victoria Merlano, con relación a su expareja y papá de su hijo, Juan David Tejada.

Todo se desató cuando por responder el comentario de una hater, Merlano afirmó que ella sola era quien respondía por su hijo Emiliano, dejando a un lado totalmente al papá, por lo que muchos se empezaron a preguntar qué había pasado.

Entre ellos se dio un cruce de argumentos en las redes sociales y salió a la luz que su relación terminó por supuesta violencia por parte de él durante los días posteriores a que Aída diera a luz a su bebé.

Aída Victoria Merlano recibió ofensivo comentario por parte de su ex

Semanas después de que la influencer diera a luz a su bebé, llamó la atención de sus seguidores al publicar unas fotografías cargando a su bebé mientras lucía un cuerpo espectacular, como si hubiera tenido al bebé hace meses y no semanas.

En una reciente entrevista que la creadora de contenido concedió, habló de cómo vivió su adaptación física luego del embarazo y de recibir un comentario por parte de Juan David Tejada que pudo llegar a desmotivarla totalmente.

“Cuando yo parí, yo decía: ‘Me voy a descuidar, voy a estar en mi posparto relajada, tal, no sé qué’. Tenía yo tres días de haber parido, acababa de terminar mi relación, estaba yo obviamente con el útero inflado, con un buche aquí, con mi cuerpo absolutamente distinto, desconociéndome frente al espejo, con un pañal puesto, sangrando… es una sensación superhumillante, y cuando terminé mi relación, el man me dijo: ‘Igual, yo ya no te veía como mujer’”, confesó Aída en la conversación.

“Cuando ese man me dijo eso, yo dije sabes una cosa, esta frase o me puede tumbar en el subsuelo y me pude yo enredar en mis cobijas y volverme mierda, o va a ser el motor por el que me voy a poner más buena, pa’ que te arda el día que veas como otros si me ven como mujer”, añadió Merlano afirmando que el comentario fue su motor para salir adelante.

En sus propias palabras, Aída al día siguiente se puso juiciosa a dieta y comenzó a hacer hipopresivos, que era lo único que tenía permitido realizar.

“A los 20 días que fui al chequeo con el ginecobstetra, y me dijo: ‘Aída, tu suelo pélvico está perfecto, qué has hecho. Y yo ya estaba haciendo ejercicios de Kegel, hipopresivos. Me dijo: ‘Ya puedes entrenar’… Me fui para el gimnasio juiciosa”, dijo Merlano, afirmando que esto había sucedido a tan solo 20 días del nacimiento de Emiliano.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada. | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

Luego de recuperar su cuerpo, Aída mencionó que la rabia en contra de su ex bajó y se dio cuenta de que su esfuerzo había dado frutos: “Hubo un momento en el que se me bajó la ardición, porque obviamente uno queda ardida, dolida, se siente mal. Se me bajó ese sentimiento como de rabia y me empecé a ver bonita”.

Aída Victoria Merlano tuvo inmediata reacción al comentario de su ex

“Un 2 de agosto el tipo me dijo eso y yo empiezo a molerme a hipopresivos, juiciosita con la comida […] Mucha gente me decía que parecía un post de mujer resentida [la foto cargando a su hijo dejando ver su cuerpo], claro que era un post de mujer resentida… es como ahh hij… ¿No me ves como mujer? Venga, y tiré mi post un 4 de agosto. Yo no sé si mi cuerpo es resentido o qué, pero yo tenía un buche gigante, empiezo a hacer hipopresivos y a los dos días me levanto y estaba [señal de plana]”, señaló.

Por último, Aída afirmó que actualmente está centrando toda su fuerza tanto en ella como en su hijo Emiliano.