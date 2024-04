Alejandro Estrada abrió su corazón y confesó si ya perdonó a Nataly Umaña tras lo sucedido en ‘La Casa de los Famosos’

Alejandro Estrada detonó una fuerte ola de noticias en los medios colombianos, a raíz de lo que vivió con Nataly Umaña, su compañera sentimental, en La Casa de los Famosos. El actor no escapó de los comentarios y reacciones en redes sociales, precisamente después de que tomara una radical decisión con respecto a su matrimonio.

Alejandro Estrada no dudó en abrir su corazón y contar detalles del cambio que sufrió su presente, despidiéndose de la relación con la exparticipante de La Casa de los Famosos. Aunque siempre se refirió con respeto a la actriz, sí dejó a la vista el dolor que llevaba y debía sanar con el tiempo.

Alejandro Estrada reveló si ya perdonó a Nataly Umaña

De acuerdo con lo que se apreció en una charla que sostuvo el artista con la revista 15 Minutos, este proceso sentimental no era sencillo y había que darle tiempo a los momentos para avanzar. El colombiano aseveró que no quería discutir por nada y su interés estaba enfocado en cortar esto de la manera más sana posible.

Sin embargo, lo que llamó la atención de más de uno fue que Alejandro Estrada se refirió al proceso interno que lidiaba , indicando que en este instante no podía hablar del perdón, pues tenía que olvidar y pasar la página con ciertos detalles.

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien”, dijo al inicio dentro de la entrevista.