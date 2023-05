Alejandro Sanz alerta a sus seguidores con preocupante trino: “no estoy bien”

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel mundial, todo por tener a cuestas una carrera de más de tres décadas con la que ha enamorado a diferentes generaciones con canciones pop y baladas románticas que han servido de banda sonora a millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes no se pierden ni un solo detalle de su vida y sus shows.

El español siempre se ha mostrado sereno y muy simpático en cada aparición pública que hace, ya sea en la tarima de sus multitudinarios conciertos o en galas de premios donde siempre destaca por su caballerosidad y una alegría solemne que roba suspiros por donde quiera que pase, todo capturado por el lente de los paparazzis que lo idolatran.

Alejandro Sanz en uno de sus shows en Monterrey, México. (Photo by Medios y Media/Getty Images). - Foto: Getty Images

Pero no todo en la vida es tan magno como se ve y al parecer el intérprete de Te lo agradezco pero no está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues así lo ha revelado a través de su cuenta oficial de Twitter, donde dejó un mensaje que ha dejado preocupados a sus más de 19.7 millones de seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el español.

El español fue entrevistado por una periodista colombiana. - Foto: Instagram @alejandrosanz

Una vez publicado el trino se empezó a escribir un hilo en la plataforma donde miles de fans se volcaron a enviarle de aliento y solidaridad al cantante, a quien le mandan mucha energía y fuerza en este momento álgido y donde también han podido expresar sentimientos similares a los que se palpan en las frases que escribió el español y aún se pueden ver en su perfil.

“A todos nos pasa maestro, apóyate de la gente que te quiere. Mañana será otro día, toca poner buena cara y seguir adelante”, “El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!”, “Que grande Alejandro. Muchos podemos entender y valoramos estas expresiones de personas de su talante”, “Te queremos un montón cielo... y estamos contigo en las buenas y las malas”, “Siempre las respuestas están dentro de nosotros”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el hilo de Twitter.

Es sorprendente que Alejandro Sanz se muestre tan vulnerable cuando él es el primero que le muestra su apoyo a sus familiares y amigos más cercanos cuando estos están viviendo situaciones difíciles que terminan plasmadas en todos los tabloides sensacionalistas del mundo. Esto lo demostró con mensajes de aliento y empoderamiento a su gran amiga Shakira, con quien ha colaborado en dos canciones y a quien tiene en un lugar muy especial de su corazón, tal como lo ha hecho saber en varias publicaciones de redes sociales.

Cabe destacar que Alejandro fue uno de los que asistió a la pasada fiesta de cumpleaños de la barranquillera cuando ella aún vivía en Barcelona, estando inmersa en uno de los puntos más terroríficos de su mediática ruptura amorosa con Gerard Piqué. Además, Sanz también es de los primeros en comentar las publicaciones de la colombiana cuando ha lanzado sus éxitos mundiales y muy despechados como sus últimos sencillos, recordándole a Shakira lo valiosa que es para él en su vida.

La cantante y el artista español siempre estuvieron en centro de rumores sobre un supuesto romance. - Foto: Instagram @shakira

Por el momento la colombiana no se ha pronunciado en el trino de Alejandro y queda esperar cómo evoluciona la salud mental y emocional del cantante español.