Alejandro Sanz dejó emotivo mensaje a Shakira por vínculo que tienen: “tras ‘la tortura’ viene la calma”

De inmediato, la artista barranquillera respondió el mensaje del español, y escribió: “Love this”. De hecho, la interacción entre los cantantes, generó millones de reacciones entre los seguidores, y las más destacadas son: “Nunca entendí por qué ellos dos no fueron pareja (al menos no que sepamos). Una química fuera de lo normal”, “Ya, Shakira, dile que sí. Todos queremos eso”, “Ya cásense y sean felices por siempre, se lo pedimos todo Latinoamérica”, “La tensión sexual que existía”, “No entiendo por qué no están juntos”.

“Ahora todos quieren a Shakira porque ha terminado hasta el co* del catalán. Ha dicho ‘a mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira’. Eso ha dado mucho. Tom Cruise, Hamilton... y si mañana viene un Premio Nobel, también”, ironiza, convencido de que “ella no creo que tenga muchas ganas de hombre ahora mismo”.