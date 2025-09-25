Altafulla, con el paso de los meses, ganó mucho reconocimiento, luego de que se convirtiera en el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Desde que obtuvo este premio, su carrera musical se catapultó y ha logrado paso a paso llevar su talento a instancias mayores, incluso en escenarios internacionales.

Se conoce que actualmente Altafulla se encuentra en la Ciudad de México y esto ha atemorizado sobre todo a su fiel comunidad de seguidores, sobre todo desde que se dio a conocer el asesinato del cantante B King, al igual que de Regio Clown.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

La muerte de este artista se confirmó el pasado 22 de septiembre, luego de que ambos estuvieran desaparecidos desde hace semanas.

De acuerdo con información brindada por El Financiero, fue la Fiscalía del Estado de México la que logró establecer la identidad de los dos hombres a partir de sus tatuajes y rasgos físicos.

Sus seguidores le piden a Altafulla que se cuide, ahora que está en México

Los mensajes de preocupación y precaución llegaron tanto de los seguidores de Altafulla como de Karina García, su pareja, para que tengan cuidado y no les vaya a pasar nada ni mucho menos a contar con la suerte de B King.

Altafulla se encuentra en México y sus fans están preocupados por él, luego del asesinato de B King. | Foto: Instagram: @altafulla.

“Karina, ¿es verdad que Altafulla está en mi país México? Por fa, dile que se cuide mucho, está muy peligroso que ahorita ande por acá“; ”A los fandoms Altafulla y Karina que aman a estos dos seres con corazones nobles, repliquen este video para que llegue a @karinagarciaof y podamos decirle que no estamos de acuerdo con que aunque sea por chiste, lo desvivan en México o se aleje de ella”; “Mi mamá hablando de la muerte de B King diciéndome que ‘eso fue en México y allá anda Altafulla, Dios quiera que no le pase nada’”, se lee en redes sociales.

Asimismo, se ha vuelto motivo de conversación un video que habla de una supuesta amenaza en contra de su pareja.