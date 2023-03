Amanda Dudamel, blanco de pullas en Miss Universo; le ‘sacaron a bailar’ su ausencia en un evento

Amanda Dudamel se convirtió en uno de los rostros favoritos de la reciente edición de Miss Universo, donde resultó victoriosa R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos. La Miss Venezuela se proyectaba como una de las posibles ganadoras, debido a su estilo, preparación, belleza y personalidad.

R'Bonney Gabriel y Amanda Dudamel durante la decisión final de Miss Universo 2022. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miss Universe

La Miss Venezuela llamó la atención de varios curiosos, semanas atrás, con una inesperada transmisión en vivo que realizó en Instagram, donde aprovechó para interactuar, responder preguntas y revelar una particular decisión que tomó. Dudamel compartió este espacio con R’Bonney Gabriel, dialogando sobre distintos temas relacionados con la experiencia en el certamen.

Las tres finalistas en la última ronda de la 71a edición de Miss Universo en Nueva Orleans, el 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel y Miss República Dominicana Andreína Martínez. - Foto: AP

En la transmisión se logró apreciar que la virreina de Miss Universo 2022 comunicó a todos sus fanáticos que había rechazado una propuesta que le hizo la organización liderada por Anne Jakkaphong, en que la invitaban a un viaje y a una serie de eventos en Tailandia. La diseñadora de modas optó por negarse a este compromiso, pese a las obligaciones que adquirió una vez fue elegida como primera finalista del certamen.

“Lamentablemente en este primer viaje no voy a poder acompañarlos, pero sabemos que van a haber próximas oportunidades en estos meses que están por venir”, dijo en el clip, refiriéndose al compromiso que cumplió R’Bonney Gabriel junto a Anne Jakkaphong y Andreina Martínez, Miss República Dominicana (segunda finalista de Miss Universo 2022).

La Miss Venezuela no participó de uno de los viajes de la organización. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miss Universe

Sin embargo, recientemente, medios internacionales comenzaron a mencionar una serie de comportamientos que desataron polémica en las redes sociales, vinculando a Amanda Dudamel como blanco de pullas. La latina, al no ir a este viaje, recibió críticas e indirectas de integrantes de la organización, quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó la joven.

De acuerdo con información que reveló el portal Music Mundial basándose en un post de redes sociales, una de las dueñas de una de las franquicias regionales estuvo lanzando pullas contra la Miss Venezuela por negarse a hacer este tour con sus compañeras de certamen. La mujer no dudó en enviar mensajes indirectos, centrándose en cómo otra de las finalistas sí cumplió con sus obligaciones.

Según se detalló, Magali Febles, presidenta de la organización de Miss Universo República Dominicana, estuvo al tanto de todo lo que ocurrió en el viaje con la dueña de Miss Universo, expresando su agradecimiento con la experiencia y el camino que recorrió Andreina Martínez.

Miss República Dominicana se participó de los eventos con la organización de Miss Universo. (AP Photo/Gerald Herbert) - Foto: AP

Usuarios en redes sociales se percataron de supuestas pullas que lanzó la compañera de Miss República Dominicana contra la venezolana, enfatizando en que sacaron el tiempo y la prioridad para cumplir con sus compromisos con la organización, a diferencia de lo que hizo Dudamel. Febles habló de la cantidad de trabajos que tenían y de la fidelidad que tenían con este título, haciendo alusión a lo ocurrido con la virreina, quien optó por no viajar.

“Cuando llamaron para invitarnos al trip de Asia pensé dos cosas. Ya había ido mucho a Asia, TENEMOS mucho trabajo. Estos viajes son de muchas horas, pero en eso Amanda Dudamel no podía ir, Andreina Martínez es la segunda y siempre ha sido una persona muy fiel a la organización de Miss Universo, así que, entre los más de diez trabajos, el dinero que dejaríamos de ganar, la crisis de mis compañeros…tomar la decisión fue difícil y decidimos por Miss Universo”, escribió Magali Febles en un post de Instagram, donde etiquetó a las integrantes de este proyecto.

¿Había necesidad de que la Zarina de República Dominicana siga intentando dejar mal el nombre de @amandadudamel no perdiendo oportunidad de recalcar que no viajó y que ella y la niña Andreina dejaron todo para estar a las órdenes de Anne, como un par de arrastradas? #missuniverse pic.twitter.com/zZbcJEsZGg — AmazingPutefica (@AmazingPute) March 4, 2023

Las palabras no fueron tomadas de buena forma por los curiosos, quienes apuntaron a que se trataba de una indirecta contra Amanda Dudamel, quien aseguró que en esta oportunidad había motivos personales que no le permitían cumplir con su asistencia al evento por Asia.

Por el momento la venezolana no se pronunció al respecto y se mantiene en el aire si existe o no una rivalidad entre las finalistas, teniendo en cuenta que las jóvenes no compartieron mayor tiempo actualmente por estos proyectos y viajes que realizaron.