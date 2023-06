Ana Karina Soto, consternada con la tragedia del submarino Titán, reflexiona sobre las “pasiones” de su esposo

El mundo sigue conmocionado por la tragedia del submarino Titán, un sumergible en el que iban cinco tripulantes con el objetivo de observar de cerca los restos del naufragio del Titanic, el legendario barco que inspiró la cinta que lleva su mismo nombre, dirigida por el cineasta James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Lamentablemente, los cinco millonarios que iban a bordo murieron a causa de la implosión que se dio mientras estaban bajando hacia el barco naufragado y esto ha hecho que diferentes personalidades del mundo se pronunciaran al respecto. Los famosos colombianos no fueron la excepción y la presentadora Ana Karina Soto fue una de las que recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre el tema.

La presentadora contó lo que le había pasado. - Foto: @karylamas

La conductora de Buen día Colombia aún no puede creer que este hecho haya sucedido y atinó a hablar sobre las pasiones de las personas, que las llevan a puntos tan álgidos como decidir gastar 250 mil dólares para entrar a un submarino pequeño manejado por un control de PlayStation para ver los escombros de un barco que se hundió hace más de 110 años.

“Yo estoy todavía traumatizada con eso del Titán. Todas las historias que han salido alrededor de eso y ahí uno se pone a pensar, bueno, definitivamente… Alejandro una vez me decía ‘las pasiones, ¿no?’... La gente tiene pasiones por el ganado, le invierte muchísima plata que a una pajilla, otros tienes pasión por el cine y Alejandro hace de todo por su cine, sus películas, otros tienen pasiones por expediciones y por explorar y experimentar y cosas de esas”, declara la presentadora muy pensativa.

La empresa responsable por la embarcación no ha estado exenta de polémica y múltiples cuestionamientos. - Foto: REUTERS

Luego de plantear todo el contexto de lo que pasa en su cabeza, ella misma se puso en los zapatos de quienes en algún momento tuvieron la posibilidad de aceptar o declinar la invitación de entrar en dicho submarino, que finalmente quedó reducido a unos cuantos escombros en el lecho marino a causa de lo que sucedió mientras bajaba a las profundidades y soportaba presiones inimaginables.

“Yo sí la verdad me cuestionaría mucho, así me regalaran esa inmersión en el océano, ese paseíto, no sé si lo haría… ¿Ustedes lo harían? A mí me daría mucho susto la verdad… y es que sufro como de claustrofobia un poquitillo entonces no”, declaró la presentadora en los videos de sus historias, que rápidamente fueron replicados por otras cuentas de Instagram, donde los cibernautas pudieron dar su opinión al respecto.

James Cameron habla sobre Titán

En entrevista con ABC News, James Cameron dejó claro su consternación ante lo ocurrido con el submarino Titán y cómo lo impresiona el hecho de que esta tragedia haya sucedido en unos términos muy similares a los del barco que él reseñó en su propio filme.

James Cameron empezó a bucear desde que era un adolescente. - Foto: NATIONAL GEOGRAPHIC

“Estoy impresionado por la similitud del desastre del Titanic en sí, donde se advirtió repetidamente al capitán sobre el hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo en una noche sin luna y mucha gente murió… Es una tragedia muy similar cuando muchas alertas no fueron escuchadas y esto sucedió de este mismo modo… Es surreal”, declaró el cineasta.

Cameron lamentó especialmente la muerte de uno de sus grandes amigos en el mundo de los océanos, Paul-Henri Nargeolet, quien estaba dentro del sumergible y cuya muerte significa una gran pérdida para el gremio, pues su experticia era sumergirse a grandes profundidades mientras participaba de diferentes proyectos de diferentes índoles, no solo deportivos. “Lo conocía desde hace más de 25 años, que haya muerto de esta forma tan trágica es casi imposible de procesar para mí”, añadió el cineasta.