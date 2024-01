Andrés Cepeda reveló las razones por las que sufrió bullying en su infancia y cómo logró enfrentarlo

Andrés Cepeda confesó que sufrió bullying en su infancia

Luego de elegir a Greeicy como su tutora y antes de abandonar el diamante, el participante pidió un espacio para enviar un mensaje a todos los niños de Colombia, por lo que inició revelando que a él le hacían mucho bullying por su apariencia física, sin siquiera conocerlo. “Entonces yo me miré a un espejo primero y dije: ‘no, yo soy como soy. A mí me gusta como soy y si las personas me quieren criticar, pues no me importa porque, sí, a uno le gusta uno mismo’”, expresó.