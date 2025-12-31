Gente

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Descubra los rituales más poderosos para atraer dinero y un nuevo empleo en 2026. Guía paso a paso con canela, llaves y arroz para iniciar un año de prosperidad.

1 de enero de 2026, 2:22 a. m.
Ritual fin de año 2026.

Llegó el 31 de diciembre y con él, la esperanza de un nuevo comienzo. Millones de personas en Colombia y el mundo se preparan no solo para celebrar, sino para intencionar un 2026 cargados de estabilidad financiera, salud y sobre todo, ese anhelado crecimiento profesional que permita una vida próspera.

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

El poder de la manifestación: la clave del éxito

Más allá de los elementos físicos, expertos en espiritualidad y cultura popular coinciden en que el ingrediente principal de cualquier agüero es la fe. Según la información compartida para esta temporada de fin de año, “todo depende de la confianza con la que hagas las cosas, pues el poder de manifestación juega un papel protagonista”.

Para que la energía fluya, es vital tener la plena convicción de que los deseos ya son una realidad en el plano espiritual antes de que se materialicen. Como bien se menciona en las guías de bienestar de esta casa editorial, la intención le otorga un poder superior a los anhelos del corazón, convirtiendo un simple acto en un imán de oportunidades.

Ritual ‘Abre caminos’ para el éxito laboral

Si su meta principal es cambiar de empleo o conseguir ese ascenso por el que tanto ha trabajado, este ritual es el indicado. Para este proceso necesitará una llave que ya no utilice, una cinta verde (color del dinero y la esperanza), sal, agua y canela en polvo.

Paso a paso:

  1. Limpieza energética: Lave la llave con agua y sal para eliminar cualquier carga negativa previa. Séquela completamente.
  2. Atracción con canela: Esparza canela en polvo sobre la llave mientras visualiza con detalle el lugar donde sueña trabajar. La canela es reconocida ancestralmente como un catalizador de éxito.
  3. El sello del compromiso: Ate una cinta verde en el centro de la llave con tres nudos fuertes.
  4. Activación: Llévela en su bolsillo durante toda la noche de Año Nuevo. A medianoche, pida con fuerza que el 2026 le premie con el trabajo que necesita.

Tip adicional: Una vez pasado el 31 de diciembre, conserve esta llave y llévela consigo a cada entrevista de trabajo como un amuleto que simboliza la apertura de nuevas puertas.

Ritual de la abundancia con arroz y monedas

El dinero es una de las preocupaciones constantes, y para asegurar que nunca falte en el hogar, el ritual del frasco de vidrio es uno de los más recomendados por quienes siguen las tradiciones de prosperidad.

Gente Descubra las mejores películas de Netflix para ver en familia este 1 de enero: acción, humor y grandes mensajes

¿Qué necesita?

  • Un frasco de vidrio transparente.
  • Arroz (símbolo universal de abundancia).
  • Siete monedas de cualquier denominación.
  • Papel y lápiz.

Instrucciones: Escriba su nombre completo en el papel y colóquelo al fondo del tarro. Llene el recipiente hasta la mitad con arroz e introduzca las siete monedas. Mientras realiza este proceso, enfoque su mente en la fluidez del dinero y la llegada de ingresos inesperados.

Este frasco debe ubicarse en un lugar alto de la casa y cerca de la puerta de entrada, asegurándose de que nadie lo manipule en los meses siguientes. Según los expertos en cultura y esoterismo, esta es una señal clara para el universo de que en su hogar siempre habrá sustento y riqueza.

