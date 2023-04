Anuel AA enterneció con fotos junto a Gianella, la hija que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla

Melissa Vallecilla, es la colombiana que afirmó tener una hija de Anuel AA -pese a que el artista de música urbana se negaba a reconocerlo-, dio su versión de los hechos el pasado 14 de febrero. La modelo afirmó que utilizó métodos anticonceptivos, contrario a él, quien se rehusó a usar preservativos.

Melissa Valecilla y Anuel AA tienen una hija juntos - Foto: Tomada de las redes sociales de @Anuel y @melissa.vallecilla

En conversación con Quique Usales, periodista de Telemundo, Vallecilla relató cómo comenzó todo. Contó que la relación que sostuvo con Anuel AA obedeció al gusto que sintieron el uno por el otro desde que se conocieron. Asimismo, comentó que ocurrió luego de una fiesta a la que ambos asistieron.

“En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo”, dijo Melissa Vallecilla sobre el encuentro con el cantante boricua. “Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar... por qué, no sé”, agregó.

Cuando la mujer se enteró que estaba embaraza se lo comentó al cantante pero este se negó a aceptar la paternidad, hasta hace unas semanas, debido a que la prueba de ADN que se realizó salió positiva. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija”, dijo el artista.

Este viernes se conoció una entrevista de Anuel AA con Soy Molusco donde hablaba de sus hijos y la importancia que tienen ellos ahora en su vida. Allí reconoció que con la llegada de Cattleya, hija de tuvo con Yailin la más viral, debía amarlos a todos por igual.

Además él mismo compartió unas fotografías con la pequeña Gianella en su cuenta de Instagram donde se dejó ver muy feliz de tenerla en sus brazos y bastante enamorado. En esa misma publicación salen sus otros hijos, Pablo, Gianella y Cattleya.

Cabe destacar que esta publicación también dio una noticia a los seguidores de Anuel, que además de celebrar que está pasando tiempo con sus bebés, también realizará su tercera gira por Estados Unidos.

“Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”, sostuvo el cantante en la conversación.

Una de las preguntas que también llamó la atención se trató sobre el parecido físico de los niños a él, a lo que indicó: “Se parecen todos a mí cuando nací… Yo me río porque son bien igualitos… Salieron igualitos”.

“Con el tiempo he madurado y he aprendido, estoy pasando tiempo con mi familia, con mis hijos” dijo el artista al terminar el diálogo y reconocer que ha tenido fallas pero que quiere dar el todo por el todo por el bienestar de sus hijos aunque las relaciones con sus madres no hayan tenido finales felices.

Anuel y Melissa fueron noticia porque el artista negaba su paternidad - Foto: Captura de pantallas de instagram / @anuel2bleatrapking @melissa_vallecillaofiacial

Cabe recordar que la noticia de Gianella salió a la luz cuando Yailin estaba esperando a Cattleya y luego de varios días, Anuel y ella anunciaron que se separaban. Sin embargo, el cantante estuvo presente en el nacimiento de la pequeña que llegó al mundo el pasado mes de marzo, mientras que Gianella llegó en junio del 2022 y hasta ahora está conociendo a su padre.