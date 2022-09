Anuel AA se pronunció tras críticas y comentarios: “Trataron de destruirme”

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, es un cantante puertorriqueño que suele llamar la atención por diferentes manifestaciones que ha hecho a través de sus redes sociales y en público. Sin embargo, su nombre también ha sido tendencia luego de que se casará con la dominicana Yailin ‘la más viral’ y ahora parece que, tras meses de compromiso, la relación ha tenido algunos quiebres.

Es común que al ser un artista el cual es seguido por muchas personas, Anuel AA sea blanco de críticas y comentarios de todo tipo. Con más de 29 millones de seguidores en Instagram, Emmanuel se ha dado un puesto en la industrial del reguetón, pero a su vez no deja de ser señalado por diferentes razones.

Aparte de las suposiciones con su esposa, el latino de 29 años sigue siendo relacionado con la superestrella colombiana Karol G, su expareja que incluso desarchivó algunas fotos donde aparecen los dos, pero también ha recibido fuertes críticas después de que ya hace un tiempo lo acusaran de no responder por su hijo.

Sumado a esto, el nombre de Anuel ha sido mencionado por varias mujeres, quienes han asegurado tener romances con el intérprete de Ella quiere beber.

En resumen, 2022 ha sido uno de los años que el artista más ha tenido que afrontar debido a las críticas y comentarios que han dicho sobre él y que, por lo que parece, aún siguen resonando en los diferentes escenarios de interacción digital.

En vista de ello, el puertorriqueño tomó la decisión de no permanecer callado y, por eso, mediante historias de Instagram, apareció para dar un contundente mensaje el cual escribió y, como era de esperarse, ha llamado la atención de la audiencia y los espectadores de las redes.

De acuerdo con sus declaraciones, Anuel AA confesó que para él este año han hecho de todo para ser destruido, por lo que se atrevió a revelar varios detalles en relación con las críticas y suposiciones que se han venido presentando y en donde su nombre toma el protagonismo.

“Este año trataron todo pa’ destruirme la carrera… ¿Se dieron cuenta? Hasta les pagaron a mujeres que yo ni conozco pa’ que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias pa’ que se mantuvieran atacándome todo el año inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, inició redactando el artista.

Luego de esto, el compositor de Adicto continuó e hizo mención a su creencia en Dios, mientras que aun cuando no ha figurado de la mejor manera, su carrera no ha sido afectada.

“Por eso es que Dios me bendice como me bendice, Dios no deja al justo en vergüenza, eso lo dice hasta en la biblia. Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole… ya me da lo mismo. Si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mí y mis seres queridos, no van a poder nunca”, añadió el polémico cantante.

Para finalizar, Emmanuel escribió que él sigue posicionándose con sus creaciones musicales, así que las personas deberían enfocarse en el éxito de su carrera.

“Hablen de cómo todo lo que sacó se pone #1″, concluyó el boricua.

A continuación, el mensaje que compartió Anuel a través de Instagram diciendo que han tratado de destruirlo:

Captura de pantalla Instagram Anuel AA. - Foto: Instagram: @anuel

Por otro lado, la apariencia física del puertorriqueño también ha sido de total atención por parte de los cibernautas, puesto que ahora se ve más delgado y hay quienes le han preguntado sobre esto. No obstante, el cantante en varias oportunidades ha hecho caso omiso y prefiere seguir haciendo publicaciones en redes.

Por ejemplo, entre sus más recientes fotografías, hace unas horas subió una instantánea a blanco y negro en la que también consignó otro mensaje: “Estamos arriba aunque to el mundo se dobló!”, se lee en su perfil oficial.