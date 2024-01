“Aparte de amarte, te admiro”: Jenny López se ganó el cariño de los seguidores de Jhonny Rivera al dejarle amoroso mensaje

“Tengo un carácter fuerte y si algo no me gusta prefiero decirlo. Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste. Pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”, comentó hace unos meses a través de sus historias de Instagram.