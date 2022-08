Arelys Henao habló sobre la canción que hicieron con Darío Gómez a “escondidas”

En reciente entrevista, la cantante Arelys Henao reveló algunos detalles de su querido amigo Darío Gómez. Entre esos anuncios dio a conocer que el equipo del fallecido ‘Rey del Despecho’ le había rechazado una colaboración entre los dos artistas; sin embargo, ellos lo hicieron a “escondidas”.

Se trata del tema musical ‘El rey y la reina’, una canción que dejó en evidencia que Arelys y Darío eran los principales artistas del género popular en Colombia. Pese al éxito que tuvo esta interpretación, mucho desconocen el origen de cómo nació.

Henao recordó que el equipo de Darío estaba en busca de una colaboración, pero con una artista de talla internacional, motivo por el cual ella se ofreció y les enseñó al El rey y la reina, a lo que ellos le dijeron que por el momento no la iban a hacer.

Tras este rechazo, la artista no perdió las esperanzas y le dejó la canción con una secretaria, quien fue la encargada de hacérsela llegar al maestro de la música popular. Al pasar los días, Darío escuchó la melodía y luego de ver una entrevista que le estaban haciendo a Arelys, decidió llamarla para darle la noticia de que quería grabarla.

“Vi tu entrevista, lloré porque tenemos una vida muy igual. El corazón me dice que grabe contigo, pero vamos a grabar a las escondidas para que nadie me reclame porque sé que no me dejarían grabar”, comentó Arelys en un medio radial.

Luego de esa llamada, la cantante organizó toda la logística y la canción salió al público, como se había planeado, a “escondidas”. Según cuenta, el equipo de Darío se enojó con el ‘Rey’ y le pidieron que no volviera a hacer algo a sus espaldas; sin embargo, todos estuvieron de acuerdo que era una gran canción y decidieron grabarle un video musical.

El mejor consejo que le dio Darío a Arelys

Tenía apenas 13 años cuando corrió a ver a su ídolo, en un concierto de 40 mil personas en Sabanalarga, Antioquia, durante una Feria de las Flores. Darío apenas se veía como un punto en la lejanía, pero desde donde ella estaba, se dijo a sí misma: “algún día lo voy a conocer”.

En 2004 lo conoció en Radio Medellín. “Me sé 30, 40 canciones de Darío; en un escenario siempre canto muchas de él y puedo escucharme en un viaje de carretera 100 canciones suyas”, dice. La vida le dio la oportunidad de compartir varias veces tarima y hasta se cruzaron en algunos eventos.

“Nunca olvidaré cuando nos vimos en la Casa de Nariño, por un homenaje a Jorge Barón. Nosotros siempre hemos sido artistas relajados, y allá llegamos. Cuando terminó el evento, ninguno tenía un carro o una van para devolvernos. Todos emperifollados salimos a coger taxi en pleno centro”, cuenta.

Para Arelys, su amigo era un hombre que pensaba más en la tranquilidad que en la fama. “Lo mejor que hizo por mí fue decirme que pagara mi pensión. ‘Mija, prométame que va a pagar pensión’, me dijo. La música es una carrera incierta, no se confíe”.

Hablaban seguido y por largo tiempo. “Siempre me llamó la atención que él fuera de los que no hacía un mal comentario de nadie. La prudencia fue su mayor virtud, nunca lo escuché hablando mal de un colega”, dice.