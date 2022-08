Así es la casa inteligente de Yéferson Cossio en Chía, que el influenciador planea vender

Yéferson Cossio, uno de los influencers más polémicos y con altas adquisiciones económicas en Colombia, recientemente manifestó sentirse “incómodo” al mostrar su casa por medio de lo que se denomina en YouTube como ‘House Tour’.

El antioqueño de 28 años se ha caracterizado por dar a conocer lo que piensa a como dé lugar. De hecho, hace poco confesó que tuvo un “encontrón” con el presidente Gustavo Petro. Ahora, en busca de nuevos sitios, el influencer se irá de uno de los espacios en donde vivió parte de su crecimiento digital.

Por mucho tiempo, Cossio vivió en Chía, municipio que queda a las afueras de Bogotá, saliendo de la ciudad por la autopista norte. Allí, gracias a su trabajo en las plataformas, el joven pudo adquirir una lujosa casa, pero dio a conocer que la pondrá en venta “mostrando todo lo que tiene” para que sea más rápida la transacción.

De acuerdo con las declaraciones del creador de contenido, él vivió un año y medio en este sitio y nunca lo había mostrado completo, a pesar de que sus seguidores se lo pedían constantemente.

Sin embargo, tomó la decisión de dar todos los detalles posibles del espacio que adquirió hace meses en un lujoso condominio que tiene espacio para parquear dos carros.

La casa es inteligente. La puerta tiene la opción de abrirse con un código o huella dactilar, además cuenta con una cámara de seguridad para saber quién llegó.

En el primer piso se encuentra el baño social, un comedor de ocho puestos, una extensa cocina y el techo tiene sonido incrustado. Por medio del asistente virtual de Amazon, Alexa, se puede pedir acciones como cerrar las cortinas, poner música, apagar las luces, etc.

Asimismo, el espacio cuenta con una chimenea, zona al aire libre y sala de juegos y películas.

En el segundo piso, hay un cuarto de música, gimnasio y una habitación principal con closet y baño, que tiene un jacuzzi incorporado en la ducha.

No obstante, aunque mostró el hogar que construyó, no dio a conocer el precio o las medidas de la infraestructura, pero la suma habría de ser alta al ser un hogar “inteligente”.

“Que envidia de la buena, Dios te siga bendiciendo. Algún día, mi sueño es tener una casa tal cual que la tuya, voy por todo”; “Me interesa viejo Yefer, muy bonito diseño pero no creo que ninguno de nosotros podamos comprarla en estos momentos jaja”; “La compraría en mis sueños”; “Hey Yef con el mero vídeo en YouTube tienes una parte de lo que vale la casa”, escribieron varios de los internautas.

Cabe destacar que Cossio empezó a sobresalir desde 2014 en redes y actualmente tiene más de nueve millones y medio de seguidores en Instagram. Además, el contenido que suele compartir es de retos y bromas, aunque también ha compartido labores sociales, principalmente enfocadas en la ayuda de perros abandonados.

A continuación, se aprecia el ‘House Tour’ de la casa del influencer antioqueño en Chía, Cundinamarca:

Le propusieron crear un banco y sorprendió con su respuesta

En una de sus más recientes apariciones, Cossio recibió una petición bastante peculiar. En entrevista en Cómo amaneció Bogotá, un oyente le preguntó si podía crear un banco sin intereses para que los colombianos accedieran a créditos de manera más fácil.

“¿Por qué no crea un banco a bajos intereses y sin tantos trámites?”, fue lo que dijo el oyente, a lo que Cossio respondió que, a pesar de que era buena idea, esa labor no le correspondía a él.

“La idea es buena, pero qué tan bajo hemos caído que le tenemos que pedir o exigir estas cosas a un youtuber que jode a la hermanita y no al propio Gobierno. O sea, por qué yo. Yo hago las cosas que estén a mi alcance, lo que me nace, yo la verdad prefiero más con los animalitos, pero por qué pedirme esas cosas a mí, por qué no pedírselas al Gobierno”, apuntó.