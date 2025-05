Así fue el reencuentro de Amparo Grisales con su exesposo tras más de 40 años de separación; todavía es su fuente de inspiración

Aunque el video no cuenta con descripción ni audio, las imágenes son suficientes para ver esa complicidad que aún existe entre el artista y la jurado del reality de imitación musical Yo me llamo.

Sin embargo, llegaron al altar demasiado jóvenes, especialmente ella que para esa época apenas tenía 14 años, mientras que él tenía 26. No obstante, reveló que tomó esta decisión porque “quería sentirse mayor e irse de su casa”.

“Como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”, contó Grisales en diálogo con el medio citado.