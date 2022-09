Así le respondió Aida Victoria Merlano a sujeto que la trató de “prepago” en redes sociales

La influencer Aída Victoria Merlano atraviesa por varias batallas legales por estos días. Por un lado, hace poco fue emitido el fallo con el cual la condenaron a siete años y medio de casa por cárcel por su complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, el primero de octubre de 2019. Ahora, enfrenta acusaciones de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la creadora de contenido se ha mantenido presente en sus redes sociales, interactuando con sus más de 3,6 millones de seguidores en Instagram. Precisamente, en las últimas horas abrió un espacio de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus fans.

Lo llamativo fue la primera respuesta que compartió en sus historias de Instagram. Aida Victoria no solo fue implacable con un hombre que la trató de “prepago”, sino que, además, expuso el nombre del sujeto y los mensajes que le envió, en los que se leen expresiones como “bandida” y “mujer de la vida alegre”.

“Ay, Arnaldo. Dime que estás frustrado sin decirme que estás frustrado. Tú muy en el fondo sabes que no prepagueo. Lo que pasa es que es algo que te repites constantemente para lidiar con la frustración que te genera que una mujer menor que tú haya conseguido cosas con las que tú apenas estás soñando. Y, evidentemente, se te hizo mucho más fácil pensar que lo mío es regalado o repartiendo cuc#$ que afrontar la evidente realidad, y es que eres un fracasado”, expresó Aida Victoria Merlano en su respuesta.

La influencer también respondió a la pregunta que le hizo un seguidor sobre la investigación que avanza en su contra por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. Aida Victoria resumió en menos de un minuto en qué consiste este nuevo pleito legal.

“Actualmente me están investigando por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía me llamó y me está diciendo: ‘Está pasando esto, esto y esto, explíquenos’. ¿Cuál es el tema aquí? No tiene nada que ver con mi actividad como influencer, es un tema de 2019 y es anclado a un proceso de mi mamá”, sostuvo Merlano.

En ese sentido, relató que en ese año, junto a su hermano, crearon una sociedad, cuando su madre estaba presa. “Íbamos a empezar a trabajar en lo de nosotros. Esa sociedad realmente nunca alcanzó a operar porque, de manera prematura, el Estado la intervino. Mi mamá donó unos bienes a esa sociedad. Ella antes de hacer política había tenido un patrimonio de 3.000 millones; y resulta que ella dona los bienes, el Estado los interviene (...). Ese es el proceso que tengo ahora mismo, de investigar cuál fue mi participación y qué fue lo que pasó porque el Estado todavía no ha determinado que esos bienes de mi mamá sean ilícitos. Eso está en un proceso donde ella esté demostrando la licitud de sus bienes”, explicó la creadora de contenido.

La empresa ficticia que creó Aida Victoria Merlano, según la Fiscalía, y por la cual la señalan

“Creó una empresa ficticia para que su madre transfiriera, a modo de donación, 2.900 millones de pesos”, precisó el fiscal del caso durante la imputación de cargos. En este sentido, se advierte que se puso en marcha un estructurado plan con el fin de que el Estado no tuviera control o conocimiento de los bienes de exrepresentante a la Cámara, condenada por compra de votos.

Estas actividades ilícitas, enfatizó el fiscal, le permitieron a la joven un incremento injustificado en su patrimonio de 3.200 millones de pesos. Pese a que tenía la capacidad de comprender que se trataba de una actividad totalmente ilegal, la joven siguió haciéndolo: “Aceptó llevar a cabo este acto (...) de resguardar, administrar y darle apariencia de legalidad a los bienes de la otrora senadora”.

Merlano se expone, de ser hallada culpable, a una condena entre los seis y los diez años de prisión. Tras la pregunta del juez de Control de Garantías, la joven se declaró inocente: “Por supuesto que no acepto los cargos, señor juez, voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia”.

En octubre de 2019, pocos días después de conocerse la fuga de la excongresista, una fuente humana le informó a la Fiscalía General sobre la existencia de una sociedad conformada por José Antonio Manzaneda Vergara, excompañero sentimental de Aida Merlano y padre de Aida Victoria.

Aida Victoria aparecía en los documentos como la representante legal. El objetivo de la empresa era la explotación de la ingeniería y el diseño de todo tipo de obras relacionadas con la ingeniería civil, eléctrica y mecánica, como obras hidráulicas, de acueducto y de alcantarillado, aseo y alumbrado público. Pese a este amplio catálogo, la sociedad jamás ejerció ninguna de estas actividades.

“Acorde a los actos de investigación desplegados por la Fiscalía, se evidenció que para el momento de la constitución de la sociedad, Aída Victoria Merlano Manzaneda no contaba con la capacidad económica que pudiera soportar los aportes sociales en cuantía, principalmente de 242 millones de pesos, es decir, el 50 % del capital pagado para la constitución de la empresa”, precisó el fiscal.

Para el momento en que se constituyó dicha empresa, la joven tenía un “vida crediticia mínima” lo que lleva a concluir que su “participación en el sistema financiero nacional era insuficiente, pues no contaba con créditos en el sector bancario ni real de la economía. Así mismo, no registraba propiedades”.

Los pocos bienes muebles e inmuebles con los que contaba no generaban ningún tipo de ingreso. “La señora Merlano Manzaneda era un fantasma para el sistema financiero colombiano”.