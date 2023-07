Así reaccionaron los usuarios de redes ante lo comentado por Margarita Rosa sobre la Virgen María

En el clip ella se refirió a lo que la religión significa para ella y, aunque reconoció que en su infancia asistió varias veces a misa, dejó de hacerlo con el paso de los años. “Mi familia nunca nos inculcó la religión. No íbamos a misa casi… las pocas veces que íbamos para mí era muy extraño y aterrador. No podía creer que el Cristo crucificado fuera un símbolo sagrado”, expresó la famosa actriz en esa oportunidad.

“A mí me hubiera gustado ser fanática religiosa, me fascinaría ser de esas personas que cree que ir a misa lo va a salvar de algo. Daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto. Creo que no hay nada después de esto. Es una belleza de cuento el que nos han echado, una gran fábula”, reiteró.