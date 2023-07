Juanes vivió triste momento por la muerte del famoso Tony Bennett; recordó su colaboración y lo que aprendió

La industria musical internacional quedó de luto tras la lamentable muerte de Tony Bennett, famoso cantante estadounidense que brilló con su voz, sus composiciones y su talento. El artista, de 96 años, cerró sus ojos y dejó el plano terrenal, causando tristeza y dolor en quienes lo admiraban por su trabajo.

Archivo del cantante Tony Bennett en el lanzamiento de un nuevo álbum con la pianista y cantante de jazz Diana Krall en The Rainbow Room el 12 de septiembre de 2018 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images / Mike Coppola / Fotógrafo de plantilla

Para sorpresa de los fanáticos, la noticia de este acontecimiento marcó un antes y después en la música, teniendo en cuenta el aporte que hizo con sus ritmos, sus letras y las colaboraciones junto a celebridades como Lady Gaga, Frank Sinatra y Amy Winehouse.

Sylvia Weiner, reconocida publicista, fue quien confirmó el deceso de Tony Bennett a The Associated Press (AP), el cual se produjo en su natal Nueva York. Aunque de momento se desconocen las causas específicas, el famoso artista había sido diagnosticado con enfermedad de Alzheimer en 2016 y luchó para lograr avanzar en temas profesionales hasta el último instante.

No obstante, tras esta noticia, Juanes fue uno de los cantantes que reaccionó y lamentó la partida de su colega, reviviendo varios de los momentos que pasaron juntos en términos profesionales y artísticos. El colombiano recordó el dúo que hicieron, mencionando detalles que resaltaba de la forma de ser del fallecido artista.

Tony Bennett y Juanes en 2015 (Photo by Kevin Mazur/WireImage) | Foto: WireImage

En el pie de foto, el intérprete de La camisa negra apuntó lo talentoso y generoso que fue su compañero de escena, apreciando siempre lo que le enseñó en un corto tiempo. El músico mencionó las lecciones que se llevó de la experiencia internacional con Tony Bennett y lo mucho que las guardaría en su memoria.

“Mi más sentido pésame a toda la familia Bennet por la partida del gran Tony. Tuve la oportunidad de conocer a un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso, que me enseñó demasiado en corto tiempo. Los mejores recuerdos de Mr. Tony Bennet, entre ellos un casete con sus lecciones de canto que me regaló, vivirán conmigo para siempre”, reseñó en el post.

En esta publicación se pudieron ver varios encuentros entre el estadounidense y Juanes, disfrutando de eventos y estudios de grabación.

Juanes y Tony Bennett en 2010 (Photo by Larry Busacca/Getty Images for AFTRA) | Foto: Getty Images

El estadounidense fue quien quiso incluir al colombiano en su lista de trabajos musicales, combinando sus voces para este proyecto llamado The Shadow of your Smile. (Photo by Kevin Mazur/WireImage) | Foto: WireImage

Es importante recordar que, según El Tiempo, Fernán, Martínez, mánager de Juanes tiempo atrás, contó cómo se dio esta colaboración. El representante mencionó que el estadounidense fue quien quiso incluir al colombiano en su lista de trabajos musicales, combinando sus voces para este proyecto llamado The Shadow of your Smile.

Esta unión permitió que los tiempos se arreglaran y se grabara la canción en vivo en Los Ángeles, junto al productor Phill Ramone. De allí surgió un especial para NBC el Día de Acción de Gracias, el cual terminó nominado a varios premios Emmy.

Tony Bennett y una carrera exitosa

Bennet es catalogado como uno de los artistas del siglo XX que mayor huella ha dejado con un propósito claro: crear “un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos”. Según AP, la admiración y respeto tanto de artistas como de millones de fanáticos estuvieron acompañados del lanzamiento de setenta álbumes y múltiples reconocimientos como 19 premios Grammy.

Los Angeles Times informó en noviembre de 2021 que, dos meses antes, cuando Bennett junto con Lady Gaga lanzaron Love for sale, el álbum de clásicos de Cole Porter le llevó a superar el Récord Guinness al individuo con mayor edad en lanzar un nuevo trabajo discográfico.

La cantautora, Lady Gaga, y el cantante Tony Bennett a dúo. | Foto: Getty Images / Mondadori Portfolio / Colaborador

También fue nominado junto con Gaga a cinco premios Grammy, entre estos el disco del año por I Get a Kick Out of You.

“Creo que realmente superó algo (...). Le dio al mundo el regalo de saber que las cosas pueden cambiar, y que aún puedes ser magnífico”, señaló la artista en lo recogido por el diario Los Angeles Times. Medios como The Sun evocaron que su carrera había empezado con canciones pop comerciales hasta, posteriormente, lograr firmar con Columbia Records.

Tras una vida de éxitos y reconocimientos, el diagnóstico de Alzhéimer en 2016 supuso un cambio para el estadounidense. Su hijo, Danny Bennett, dijo en su momento a la revista Variety que las presentaciones se suspenderían.

“No habrá más conciertos (...). Ha sido una decisión difícil para nosotros, ya que es un cantante capaz, pero es orden de los médicos. Su salud es más importante”, enfatizó, reseñado por ABC.