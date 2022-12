Camilo quedó sorprendido con este regalo que le hizo una fanática, ¿qué le dieron?

Colombia vio crecer a Camilo Echeverry desde la audición que realizó para el programa Factor X y posteriormente se convirtió en el ganador del mismo. Desde ahí ha estado en el radar y sus fanáticos han podido ser testigos de cada uno de sus logros en la música y su vida personal.

Desde presentar el programa Bichos, hasta escribir canciones para artistas de la talla como Anitta, Becky G y Bad Bunny, Camilo ha logrado consolidarse en la industria como una de las estrellas nacientes más prometedoras de la actualidad, al punto de cautivar con su música a leyendas como Shakira, quien terminó haciendo el remix de una de sus canciones, Tutu.

Actualmente, el intérprete de Vida de Rico se encuentra en su gira musical De adentro pa fuera tour. Justo el pasado viernes 2 de diciembre, estuvo en Medellín y una de sus fanáticas decidió hacerle llegar un obsequio muy especial.

“Hola Cami, te hice este detalle: Ruper y Rozín (un cuadro)... mi tía también falleció en la pandemia...”, fueron las palabras de la fan quien, a su vez, también le envió una fotografía de sí mismo para que se la firmara.

En el cuadro aparece el fallecido -en marzo pasado- periodista argentino Gerardo Rozín, amigo cercano de Camilo, además de otro amigo del cantante y la familia Montaner, Ruper, quien falleció en enero de 2021. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante colombiano dejó ver el momento y qué hizo para agradecerle.

“Probablemente ya sabes que tu tía es eterna. Te abrazo y voy a cantar 5:24 especialmente para ti hoy. Camilo”, fue el mensaje que le dejó en la tarjeta. Además, en pleno concierto, el cantante expresó ante su público: “Hace un ratito me llegó un regalo de una persona que hizo un retrato mío con dos personas que yo amo mucho, y que hace poco fallecieron y que no están conmigo ya. Me hizo saber que hace poco ella también sufrió una pérdida y está aquí hoy conmigo y se llama Mari Sánchez, me dejó esto y yo se lo firmé y le dejé un mensajito”.

Su reacción en el concierto fue elogiada por varios de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar sus comentarios y opiniones en la publicación del artista colombiano.

“Lloré”, “Eres increíble”, “muerooooo”, “No estoy llorando”, “Dios bendiga tu humildad y tu enorme …. La humildad te hace grande entre los mejores, nunca cambies siempre con tus pies firme en la tierra”, “Qué grande eres de corazón”, “Se me metió un Camilo en el ojo”, “Waooo, que hermoso detalle”, “Hermoso concierto, lo disfrute al máximo, Dios te bendiga”, fueron algunos de los mensajes.

Camilo y Evaluna cuentan cómo es su vida estando de gira con su hija

Los cantantes Camilo y Evaluna son una de las parejas más importantes del momento, pues han estado en tendencia por sus distintos éxitos musicales, su nueva serie de Disney y el nacimiento de su pequeña hija, Índigo.

Por su cercanía con los internautas, lo dos se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento, por lo que muchos de sus seguidores también preguntan por su vida en pareja y en familia.

Es por eso, que en medio del lanzamiento del reality, dirigido por Disney, la pareja sostuvo entrevistas donde confesaron algunos secretos de la familia, en entrevista con el portal Infobae, la pareja contó que su vida cambió por completo cuando su hija nació.

De hecho, revelaron que por sus compromisos laborales, la pareja tuvo que volar para completar su gira cuando Índigo tenía solo siete meses. La pareja reveló que ir de gira con la pequeña fue una experiencia inolvidable, pues aseguraron que compartir esas experiencias les llenó el corazón.

“Que sea portátil es muy conveniente y es lo máximo, porque podemos seguir haciendo lo que más amamos también con ella y es fantástico, y se vuelve todo más bonito”, señaló Evaluna.