Carlos Vives celebró su cumpleaños: fue sorprendido por su familia en pleno concierto

Carlos Vives se convirtió en uno de los cantantes colombianos más famosos en la industria internacional, no solo por llevar las raíces latinas por distintas partes del mundo, sino por el toque único que le dio con su voz a la música nacional. La trayectoria que construyó lo catapultó a la fama, quedándose con varios premios y reconocimientos.

Recientemente, en medio de la gira que lleva a cabo por distintas ciudades de Europa, el colombiano celebró su cumpleaños número 61, plasmando una evidente emoción en los escenarios que se ha presentado. El samario vivió un festejo en compañía de su equipo y su familia, la cual lo sorprendió en pleno concierto que estaba dando.

De acuerdo con las imágenes que quedaron registradas en un emotivo videoclip, el intérprete de ‘Currambera’ estaba interpretando sus canciones frente al público cuando fue sorprendido por sus músicos y colegas, quienes comenzaron a dedicarle el “feliz cumpleaños”.

Mientras la celebridad se desplazaba por el lugar, Claudia Elena Vásquez y sus hijos, Elena y Pedro Vives, aparecieron en el escenario, llevando un pastel y reflejando una gran sonrisa en sus rostros. Los tres dejaron sin palabras al artista, quien se giró y los abrazo, además de darles un beso.

Los integrantes de ChocQuibTown se unieron a este festejo, siendo los intérpretes de la famosa canción de cumpleaños, con un toque colombiano. Los presentes del show aplaudieron y manifestaron su emoción al ver el regalo que le dieron al samario.

Los gestos de cariño, las palabras y las sonrisas fueron las protagonistas de este momento, además de algunos mensajes que le dedicaron los fanáticos, desde distintas partes del mundo.

Muchos indicaron que el trabajo y la música de Vives los hacía sentir muy bien, pues cada melodía despertaba ganas de compartir con los allegados.

“Gracias por quererme, gracias siempre”, escribió el intérprete en el pie de foto del post, donde ya suma más de 40.000 likes y miles de comentarios, entre los que destacan mensajes de sus amigos y famosos.

Carlos Vives, mientras se dirigía en un tren, quiso regalar unas palabras de agradecimiento a sus fanáticos por los deseos lindos que le dieron a través de redes sociales, asegurando que se sentía completamente querido y orgulloso de llevar su sangre colombiana por el mundo.

“A todos, gracias por esos mensajes tan lindos por mi cumpleaños; además de que es una fecha de colombianidad muy importante, así que para mí es doble orgullo. Los quiero, los quiero. Me he llenado en este tour de Europa de mucho amor…he recibido mucho para Colombia y es lo que me llevó, regreso con eso a mi país. Gracias siempre”, fueron las palabras que dio la celebridad en su cuenta personal.

No obstante, algunas publicaciones de sus allegados y familiares se robaron las miradas de los curiosos, debido al evidente amor que sienten por él, además del respeto y admiración por el legado que deja en la industria artística nacional.

Goyo, vocalista e integrante de ChocQuibTown, grabó momentos de la sorpresa que recibió Carlos Vives en el escenario, agradeciéndole a Claudia Elena Vásquez por acompañar la idea y ser parte de las iniciativas bonitas.

“Reina, gracias por acompañarnos a celebrar a nuestro Charlie ¡Te adoramos!”, escribió la artista en el post.

Por su parte, la pareja sentimental del artista, que cautivó con sus apariciones en ‘Yo soy Betty, la fea’, subió una imagen amorosa donde manifiesta la emoción que lleva por el cumpleaños de su amor. De igual forma, publicó una instantánea donde le lleva un pequeño detalle a la cama al artista, junto a una vela.

“Te amo, que los cumplas feliz, mi amor”, escribió la colombiana en la instantánea.