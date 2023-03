Carmen Villalobos reapareció en redes y destapó complejo momento que vivió: “No han sido días fáciles”

Carmen Villalobos se convirtió en una de las actrices colombianas más reconocidas en la industria de la televisión internacional, debido a toda la sólida carrera que construyó en proyectos como Sin senos sí hay paraíso, Mi corazón insisto y Bazurto. Cada uno de estos proyectos la catapultó a la fama, ganándose el corazón de miles de personas que siguieron su proceso profesional.

Carmen Villalobos se convirtió en una de las actrices más conocidas de la farándula internacional. - Foto: Instagram @cvillaloboss

Este cariño que recibió de sus seguidores se trasladó a las redes sociales, donde constantemente se convirtió en blanco de elogios y aplausos por sus proyectos, papeles y planes a futuro. La colombiana compaginó con los curiosos, quienes se interesaron también en saber sobre su estabilidad emocional y personal.

Recientemente, Carmen Villalobos fue protagonista de una serie de comentarios y preguntas en redes sociales, debido a una pronunciada ausencia que tuvo de sus cuentas oficiales. La actriz se mantuvo alejada de estos escenarios, despertando intriga en sus fieles fanáticos.

La actriz estuvo alejada de las redes sociales por unos días - Foto: Instagram @cvillaloboss - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la artista, tras unos días que no aparecía en las historias de su perfil, decidió hablarle de nuevo a la cámara y revelar el motivo por el que no interactuó mucho por estos espacios. La también presentadora afirmó que no tuvo días fáciles y necesitó dedicarse tiempo, ya que su salud estaba un poco comprometida.

“Hola mi gente bonita, ¿cómo están?, ¿cómo les va? Hasta hoy poniéndoles la carita nuevamente, aprovechar que ya estoy arregladita para empezar mi día… Desde la semana pasada he estado bastante regular con mis alergias y eso, porque en Bogotá ha estado haciendo mucho frío, la lluvia y toda la cosa y me dio una gripa horrible, horrible, horrible”, dijo al inicio, puntualizando que este malestar la tenía se debía a los climas de Bogotá.

La celebridad, expareja de Sebastián Caicedo, agregó que al sentirse de esta manera, prefirió apartarse y concentrarse en otras actividades, tal y como lo es su trabajo, las grabaciones y los cuidados correspondientes.

“No han sido días fáciles, entonces cuando estoy así, a parte porque pues me toca trabajar y exigirle a mi cuerpo el tripe, porque pues no está en el mejor momento, prefiero como tomar distancia, tomarme los medicamentos y hacer todo lo que me toca hacer para poder estar bien, para poder estar de pie y metiéndole la mejor energía y la mejor actitud a mi día a día, a las grabaciones, a todo, pero bueno ya me hacían falta y quería pasar por aquí a saludarlos”, concluyó, mostrando un mejor semblante.

Una de las últimas publicaciones que realizó la actriz fue con motivo del éxito de TQG, colaboración de Shakira y Karol G, poniéndole mucha actitud y sensualidad con su figura, al punto de realizar paso por paso. Carmen Villalobos utilizó sus redes sociales para mostrar un poco de su talento para el baile y la destreza que tenía para lograr una coreografía similar a la de las dos colombianas.

De acuerdo con las imágenes de TikTok, la artista posó frente a la cámara con un pantalón de animal print blanco con negro, un top en tono oscuro y su pelo suelto, mientras bailaba en una cama. La celebridad movió su pelo con mucho estilo, además de que recreó la coreografía de la manera correcta.

La actriz asumió el reto de TQG. - Foto: Instagram @cvillaloboss - Fotograma, 2:14, TQG - YouTube Karol G

“Celebrando que TQG está de número uno con mis dos colombianas favoritas”, escribió la artista en el pie de foto del post, donde sumó miles de likes y comentarios.

Más de uno de los seguidores de la colombiana elogió la belleza que la caracterizó siempre, llamando la atención con su estilo, su personalidad y su naturalidad para hablar sobre distintos temas. Uno de estos focos fue el anuncio oficial de su relación sentimental con Frederik Oldenburg, presentador de Telemundo.