Carolina Cruz reveló cómo se encuentra su mamá tras tema de salud; dejó en evidencia sentida foto

Carolina Cruz se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, gracias a su amplia experiencia y al estilo cercano que siempre ha mostrado frente a las cámaras. Su paso por distintos espacios le ha dado reconocimiento, y actualmente continúa conquistando a la audiencia con su presencia en el matutino Día a día.

En días pasados, la presentadora compartió un recuerdo que le generó enorme orgullo: ver a su hijo en un partido de la Selección Colombia, situación que describió como uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, poco después sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en la que aparecía su madre recostada en una camilla de hospital y vistiendo una bata médica.

Por su parte, Luz María Osorio también recurrió a Instagram, donde difundió una fotografía tomada desde la ventana de su habitación, dejando ver parte del ambiente que la rodeaba en medio de esta etapa.

“Imagínense que me reemplazaron la cadera izquierda. La derecha ya estaba hace cuatro años, entonces me reemplazaron la izquierda para quedar como una superpoderosa abuela biónica”, explicó.

No obstante, la celebridad de Caracol Televisión se pronunció al respecto sobre este tema familiar y contó un poco de las recomendaciones que recibió de los médicos para el cuidado de su mamá.

Carolina Cruz mencionó que el protocolo médico sugirió días con caminador, otros de cuidado y movimiento, de forma que la recuperación sea beneficiosa. Allí recalcó que Jamil Farah le ayudó bastante, quedándose con su mamá en el hospital mientras ella se adelantaba en ambulancia.

“El protocolo de la clínica es que tiene que estar unos días con caminador, ella ya está caminando, aquí traigo el caminador y todas las cositas de ella, y que debe llegar en ambulancia a la casa”, señaló.

La famosa reveló que sus hijos cuidan de su abuela, quien seguía, paso a paso, tras la cirugía que se le realizó. Matías y Salvador la recibieron con amor y emoción, convirtiéndose en motor para Luz María.