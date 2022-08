Carolina Cruz vivió tremendo susto: se salvó de accidente en pleno paseo y todo quedó en video

Carolina Cruz, quien actualmente es una de las presentadoras más cotizadas de Colombia, sigue bastante activa en las diferentes redes sociales y esta semana publicó que se fue de viaje fuera del país, ya que decidió pedir unas pequeñas vacaciones.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la modelo vallecaucana indicó que se tomará un tiempo de descanso y mostró que se trasladó junto a sus dos hijos, Salvador y Matías, a Miami (Estados Unidos), por lo cual no estará en Día a Día por unos días.

“Cómo les parece que apenas llegué aquí, estaba un poquito agobiada porque nunca había alquilado carro solita. Como tengo un paseo a Orlando, viajo con los niños, el coche, las sillas del carro y todo lo de los bebés. Entonces, decía: ‘Dios mío, esto va a ser muy difícil’, pero lo solucioné sin problemas”, indicó la modelo.

La caleña, de igual manera, aprovechó el momento para compartir con sus seguidores una divertida anécdota que le pasó recientemente y aseguró que casi sufre un accidente en pleno paseo.

De acuerdo con Carolina Cruz, el percance se registró cuando su hijo mayor, Matías, estaba viendo un par de iguanas cerca de la piscina. Sin embargo, contó que estas, de un momento a otro, salieron a perseguirlos, por lo que casi se cae.

“Porque ustedes lo pidieron, casi me caigo como un sapo a la piscina. Me alegro que les haya gustado el video. Casi dejo botado a mi pobre muchachito del susto que me dio”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Él estaba más tranquilo que yo. No sé cómo no voté el teléfono celular y alcance a grabar. Muy dentro de mí sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que iban a salir a perseguirnos”.

La presentadora de Caracol Televisión reiteró finalmente en las historias de Instagram que gracias Dios el tropiezo que tuvo no pasó a mayores y todo terminó en una divertida anécdota.

Carolina Cruz, entre lágrimas, compartió diagnóstico médico de Salvador

Cabe recordar que la empresaria vallecaucana también reveló hace unas semanas el nuevo diagnóstico que le entregaron los médicos sobre la salud del pequeño Salvador. Asimismo, aseguró que se encuentra bastante bien.

“Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar al médico decirnos que este gordo está más que perfecto es algo inexplicable”, sentenció la modelo.

Lincoln Palomeque tampoco quiso perderse este momento tan importante para la familia y publicó una tierna fotografía en las redes sociales, dedicándole unas emotivas palabras al menor.

Pese a que están separados desde hace unos meses, el reconocido actor también compartió la misma felicidad que la modelo por esta positiva noticia que les dieron los médicos y le agradeció a Dios por la buena salud que tiene el niño, que cumplió un año en febrero pasado .

“Hijo hermoso, eres un angelito hermoso y un guerrero. Dios está de tu mano siempre, enamoras”, fue el mensaje que escribió el artista cucuteño para acompañar la tierna postal, que recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores.