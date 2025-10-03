Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’, se despidió de su hijo: así fue el momento

Carolina es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, no solo por su trayectoria en medios, sino por su carismática personalidad, simpatía, conexión con el público y profesionalismo frente a las pantallas.

Además, desde su aparición en el programa matutino Día a Día, su comunidad en su perfil de Instagram ha aumentado y ha captado el interés de aquellos que se han interesado por su contenido, que va más allá de lo laboral, pues comparte parte de su vida personal, mostrando su faceta como madre.

A través de una historia de la caleña, se conoció que su hijo Valentino, que hace parte de un equipo de fútbol, jugará en Brasil, luego de que quedarán como campeón de la Liga de Bogotá. Disputará la victoria de la Copa Inerclubes de América.

Carolina demostró su felicidad y orgullo por su pequeño, y publicó un video donde le dedicaba unas palabras de despedida.

“Papito que Dios te bendiga, que te vaya bien en tu primer torneo internacional. Estoy orgullosa de ti, eres el mejor, disfruta mucho. Te amo”, le dijo a su hijo y, en la misma publicación, manifestó que le daba nervios, pero quiere que cumpla sus sueños, conozca y tenga nuevas experiencias.

Carolina Soto se despidió de su hijo. | Foto: Captura de Instagram @caritosotooficial

De igual manera, Soto subió a su perfil una ráfaga de fotografías en las que se observa a su primogénito con las maletas y el uniforme, y unos videos de cuando estaban jugando en la cancha.

“¡Su primer torneo internacional! ¡Rumbo a Brasil! Lo invitaron de la 2015 (Valen es 2017) ¡qué honor! ¡Aprenderás demasiado! ¡Días de mucho entrenamiento y preparándose para este momento! Mi vida, quiero que seas feliz siempre y cumplas lo que sueñas. ¡Te admiro demasiado!”, escribió.

¿Cuál fue la emergencia que tuvo Carolina Soto con su hijo?

Hace un tiempo, la presentadora del Canal Caracol salió “corriendo” del programa por un angustiante momento que pasó con su hijo, pues tenía un malestar y prefirió llevarlo por urgencias para que recibiera la atención médica necesaria.

“No estaba pronosticado, salí del canal directo a urgencias. Valentino, maluco con un dolor abdominal. Y violeta va de acompañante... les contaré”, escribió en una historia que subió juntos a sus dos pequeños.