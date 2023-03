Catalina Gómez se conmovió al recordar triste y fuerte pérdida que tuvo: “doloroso y frustrante”

‘Día a día’ se posicionó como uno de los programas más comentados y famosos de Caracol, debido a su larga trayectoria al aire. El formato cautivó a miles de personas, quienes constantemente disfrutaron de las temáticas e historias que se manejaron en los episodios.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

El pasado 28 de marzo de 2023, los espectadores y seguidores del proyecto quedaron conmovidos y emocionados con un particular momento que quedó registrado. Al capítulo fue invitado un reconocido actor, quien atravesó una fuerte crisis en su vida personal y la relató en conversación con los presentadores.

Se trató de Juan Pablo Obregón, recordado por papeles en producciones como ‘Padres e hijos’ y ‘Chica Vampiro’, quien compartió un poco de su historia en la emisión. En esta entrevista salió a flote el tema de su familia, integrada por su esposa, Ana María Malagón, y sus seis hijos.

En la charla, el actor se sinceró y reveló un complejo momento que vivió con su núcleo familiar, puntualizando en la crisis que atravesó con su pareja sentimental y las tres pérdidas de sus bebés que tuvo en el pasado. El colombiano mencionó lo difícil y duro que era lidiar con esto, pues eran angelitos que no estaban en sus vidas.

Ante estas palabras, Catalina Gómez, integrante del matutino, tomó la palabra y se mostró conmovida, ya que vivió una experiencia similar en el pasado. La paisa, bastante emotiva, aseguró que esto era muy doloroso y frustrante, pues era enfrentar una circunstancia compleja y desmotivante.

Catalina Gómez, presentadora de Día a día. - Foto: Instagram @apuntesdecata

“Es muy doloroso y muy frustrante cuando uno quiere tener hijos y no se puede o cuando se sufre una pérdida”, dijo la presentadora en el programa, donde recordó las pérdidas de sus bebés años atrás.

Es importante destacar que, en el pasado, Catalina Gómez abrió su corazón y se destapó sobre las pérdidas de sus hijos, los cuales no llegaron a vivir por diferentes situaciones complejas. La celebridad habló en redes sociales de cómo sucedió todo, enfatizando en el diagnóstico que recibió de los médicos sobre sus ovarios.

“Cuando quedé en embarazo de Emilia en realidad fue un proceso normal, tranquilo, fácil, pero cuando quise quedar en embarazo de Cristóbal, pues comenzaron las dificultades porque pasaba y pasaba el tiempo y no lo lograba”, comentó en un post.

Catalina Gómez revivió complejo momento que atravesó. - Foto: Instagram @apuntesdecata

“Luego de hacerme muchos exámenes, los doctores me dijeron que tenía un síndrome de ovarios poliquísticos y que era muy difícil que quedara embarazada nuevamente. No obstante, logré quedar embarazada, pero a los tres meses perdí el bebé”, agregó en ese entonces.

De igual manera, en una entrevista con Lo sé todo, la presentadora relató cómo sucedió todo al interior de su vida, señalando que antes de que su segundo hijo naciera, todo se tornó muy complicado.

“En ese momento fue un dolor súper grande, nunca pensé que fuera a doler tanto y que se sintiera tan fuerte. Perdí otros dos bebés durante ese proceso. Fue muy doloroso y desgastante todo ese proceso. Yo sentía que podía ser mamá otra vez”, puntualizó.

No obstante, sí indicó que al momento de quedar en embarazo de su pequeño Cristóbal, tuvo que lidiar con las angustias y preocupaciones por la salud de su niño: “Volví a quedar embarazada. Le tenía pavor ir a las ecografías a que me dieran malas noticias. El doctor me dijo que solo había un 1 % de que naciera sin complicaciones. Me acordé entonces de mi mamá y puse todo en mano de Dios. Gracias a Dios me dijeron unos meses después que el niño estaba perfecto”.

Catalina Gómez en la actualidad disfruta plenamente de su vínculo familia con sus hijos Emilia y Cristóbal, quienes protagonizan varios de los contenidos en redes sociales.