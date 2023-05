Clara Chía mostró su lado más pícaro en un video mientras Piqué estaba en Miami con sus hijos

Clara Chía Martí, actual novia del exfutbolista Gerard Piqué, se ubicó como blanco de críticas y ofensas en las plataformas digitales y algunos medios internacionales, debido a la relación que entabló con el famoso español. Una vez el deportista se separó de Shakira y tomó un camino distinto, las miradas se giraron a la joven catalana, quien fue señalada de ser la culpable de esta ruptura amorosa.

La pareja protagonizó una serie de fotos en distintos eventos públicos. - Foto: Twitter @ClaGerFans

La catalana no logró escapar de las miradas de miles de personas, quienes aprovecharon para señalarla y atacarla por el romance que sostiene en la actualidad con el empresario de Kosmos. La relacionista pública fue protagonista de diversas opiniones en las redes sociales tras los lanzamientos musicales de la barranquillera, por lo que miles de curiosos se centraron en ofenderla y presionarla cada vez que salía en público.

Sin embargo, recientemente, Clara Chía fue centro de elogios y halagos en redes sociales, debido a un inesperado video que fue compartido en Twitter. La joven quedó plasmada en un particular clip durante el pasado fin de semana, precisamente en medio de la ausencia de Gerard Piqué, quien se encontraba en Miami visitando a sus hijos, Milan y Sasha.

Piqué y Clara Chía protagonizaron algunos contenidos en un viaje que realizaron a Abu Dabi, previo a la visita del empresario a sus hijos en Miami. - Foto: Tomada de Instagram @ClaGerFans

De acuerdo con lo que se registró en la comentada cuenta ClaGerFans, un contenido dejó a la vista una faceta poco conocida de Clara Chía, ya que, por lo general, se le veía seria o en silencio, debido al acoso de la prensa. La española se mostró sonriente y pícara, posando frente a alguien que la estaba grabando en un sitio público.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Según se detalló, la joven de 24 años apareció en un pequeño clip, de pie, mostrando su outfit, que se basaba en una blusa blanca recogida en el ombligo, un pantalón beige y un bolso de varios colores pastel. Allí estaba sonriendo, luciendo un gesto alegre y moviéndose de lado a lado, bastante inusual en lo que se vio de ella en público hasta el momento.

El perfil de Twitter no evitó estallar en elogios para la catalana, asegurando que era hermosa y lucía muy bella en este post, dejando claro que no solía plasmar una actitud extrovertida frente a las cámaras.

“¡Dios, gente, no se puede creer lo hermosa que es! Esos colores le quedan sublime”, escribió la cuenta, ubicando algunos emojis para destacar la emoción de ver, supuestamente, a la española en este contenido.

“¡La amo! Fascinada”, agregó, subiendo un par de fotos de la misma situación.

Es importante recordar que Jordi Martin, reconocido paparazzi español, fue el encargado de revelar qué estuvo haciendo la joven el pasado fin de semana mientras el exfutbolista estaba en Estados Unidos. El reportero afirmó que Clara Chía pasó de fiesta con su círculo social, bailando y dialogando con algunas personas, despegándose un poco de su novio.

“Clara Chía no viajó a Miami con Gerard Piqué, porque, como se sabe, los niños no quieren verla de momento. La joven no se aloja en su casa cuando se queda en Barcelona y Piqué se va de viaje, Clara Chía no se queda en casa de sus padres, se queda en casa de unos amigos”, indicó el paparazzi.

Clara Chía fue captada durante varias apariciones de Piqué en público. - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

De igual manera, Jordi Martin reveló la zona en la que estuvo festejando la española, dando detalles de cómo fue el ambiente y qué tal fluyó todo. El periodista fue claro en que no sucedió nada extraño, pero sí se le vio muy animada y sonriente en estos espacios.

“Clara Chía estuvo disfrutando en la localidad de Premiá de Mar, muy cercana a Barcelona, disfrutando de la fiesta, de la buena compañía. Nos dicen que hubo abrazos con varios chicos, pero nos aclaran que no hubo nada más”, agregó para finalizar.